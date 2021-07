Die TV-Reichweiten der EURO 2020: Österreich, Deutschland und die Schweiz

Im Nachgang des Turniers blicken wir in einer fünfteiligen Serie auf die Reichweiten, welche die einzelnen Spiele des Turniers in verschiedenen europäischen Ländern im...

Im Nachgang des Turniers blicken wir in einer fünfteiligen Serie auf die Reichweiten, welche die einzelnen Spiele des Turniers in verschiedenen europäischen Ländern im nationalen Fernsehen erzielten. Los geht es mit dem deutschsprachigen Raum.



45 Spiele wurden auf ORF 1 gezeigt. Für die sechs Parallelspiele am letzten Gruppenspieltag, die von oe24.TV übertragen wurden, konnten keine Reichweitendaten ausgemacht werden. Gleiches gilt für die drei Gruppenspiele Türkei – Italien, Frankreich – Deutschland und Portugal – Deutschland, welche oe24.TV parallel zu ORF 1 zeigte.

Das Achtelfinale Italien – Österreich liegt den Erwartungen nach vorne, gefolgt vom Finale. Interessant ist, dass das zweite Gruppenspiel von Österreich gegen Nordmazedonien weniger Zuschauer generierte als das erste Halbfinale, was allerdings an der frühen Anstoßzeit um 18 Uhr gelegen haben dürfte. Beim dritten und entscheidenden Gruppenspiel dagegen war der 18-Uhr-Termin weniger ausschlaggebend, erzielte das Spiel doch einen höheren Wert als das erste Halbfinale. Ansonsten sticht das Gruppenspiel Frankreich – Deutschland mit dem achthöchsten Wert heraus und damit noch vor allen Achtel- und Viertelfinals (mit Ausnahme des mit österreichischer Beteiligung). Ebenfalls eine Erwähnung wert ist das Ausscheiden des Weltmeisters im Achtelfinale (Frankreich – Schweiz), welches mehr Zuschauer anzog als alle Viertelfinals. Auch die Achtelfinals Belgien – Portugal und England – Deutschland kamen auf eine höhere Sehbeteiligung als drei der vier Viertelfinals.



Die ARD und das ZDF übertrugen zusammengerechnet 41 Spiele. Vier Gruppenspiele um 15 Uhr und die sechs Parallelspiele am letzten Spieltag wurden exklusiv bei Magenta TV gezeigt.

Drei der vier Spiele Deutschlands finden sich vorne. Etwas überraschend erscheint, dass das Finale mehr Zuschauer generierte als das Gruppenspiel Portugal – Deutschland. Gleiches gilt für das Halbfinale England – Dänemark im Vergleich zum namhafteren Halbfinale Italien – Spanien. Ähnlich wie in Österreich fallen die hohe Werte der Achtelfinals Belgien – Portugal und Frankreich – Schweiz auf, die mehr Zuschauer holten als alle Viertelfinals.



45 Spiele wurden auf SRF zwei ausgestrahlt, die sechs Parallelspiele am letzten Gruppenspieltag auf SRF info. Für Letzteres liegen keine Werte vor.

Erstaunlicherweise erzielte das letzte Gruppenspiel der Schweiz gegen die Türkei eine höhere Sehbeteiligung als die beiden Spiele in den K.o.-Runden. Dies dürfte auch an der in der Schweiz lebenden türkischstämmigen Bevölkerung liegen. Ebenso ungewöhnlich der recht geringe Wert (nur Platz 10) des ersten Gruppenspiels der Schweiz gegen Wales, was allerdings an einem Samstag um 15 Uhr stattfand. Wie in Österreich sticht das Gruppenspiel Frankreich – Deutschland heraus (Platz 12), allerdings sind dies auch Nachbarländer und Landessprachen.

Christoph Trompeter, abseits.at