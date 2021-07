Die TV-Reichweiten der EURO 2020: Tschechien, Schweden und Estland

Im Nachgang des Turniers blicken wir in einer fünfteiligen Serie auf die Reichweiten, welche die einzelnen Spiele des Turniers in verschiedenen europäischen Ländern im...

Im Nachgang des Turniers blicken wir in einer fünfteiligen Serie auf die Reichweiten, welche die einzelnen Spiele des Turniers in verschiedenen europäischen Ländern im nationalen Fernsehen erzielten. Im fünften und letzten Teil geht es nach Tschechien, Schweden und Estland.

Für diese drei Länder war das Problem, Reichweitendaten für alle Spiele zu finden. Da im Fall Schwedens immer nur die zehn höchsten Reichweiten des Tages und manchmal die Zahlen vom Wochenende nicht öffentlich publiziert wurden, weisen die Daten Lücken auf. Für Tschechien gab es nur Werte zu den Abendspielen um 21 Uhr mit Ausnahme der beiden Spiele Tschechiens in der K.o.-Runde. Für Estland wurden nur die Top 20 Übertragungen jeder Woche veröffentlicht und darunter fallen nun einmal nicht nur die Übertragungen der EURO.

Trotzdem geben die Zahlen einen Eindruck, was für ein Interesse an zumindest den aufgelisteten Spielen besteht. Auf eine Interpretation bzw. ein Vergleich zwischen Spielen wird jedoch aus den genannten Gründen verzichtet.



In Tschechien wurden alle Spiele vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen auf dem speziell für Sportübertragungen vorgesehen Sender ČT Sport bzw. die Parallelspiele am letzten Gruppenspieltag auf ČT2 übertragen. Im Gegensatz zu anderen Ländern ist dies eine Besonderheit, werden doch sonst die Sportgroßereignisse auf den Hauptsendern gezeigt.



In Schweden teilten sich das öffentlich-rechtliche Fernsehen SVT und die Mediengruppe TV4 AB. Die Spiele wurden auf den Sendern SVT1, SVT2 und TV4 übertragen, im Fall der Parallelspiele auf Kunskapskanalen und Sportkanalen. SVT zeigte 25 und TV4 AB 26 Spiele. Marktanteile liegen nicht vor.



Von der estnischen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt Eesti Rahvusringhääling wurden alle Spiele auf den Sendern ETV und ETV2 sowie die Parallelspiele auf ETV+/ERR Sport gezeigt. In der Regel lief das Frühspiel auf ETV, die anderen beiden späteren Spiele des Tages auf ETV2. Die kompletten Achtel- und Viertelfinals wurden auf ETV2, die Halbfinals und das Finale auf ETV übertragen.

Bedacht werden muss, dass Estland eine Stunde vor der mitteleuropäischen Zeit liegt und die Spiele somit eine Stunde später als zur angegebenen Zeit waren.