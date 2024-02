Kartenspiele: Die Einführung der blauen Karte im Fußball

In einem unerwarteten Schritt hat die International Football Association Board (Ifab) die Einführung der blauen Karte im Fußball genehmigt. Dies ist die erste Änderung...

In einem unerwarteten Schritt hat die International Football Association Board (Ifab) die Einführung der blauen Karte im Fußball genehmigt. Dies ist die erste Änderung im Karten-System seit der Einführung der gelben und roten Karten bei der Weltmeisterschaft 1970. Die blaue Karte wird im Rahmen von Sin-Bin-Richtlinien eingeführt, die es Schiedsrichtern ermöglichen, Spieler für 10 Minuten vom Feld zu nehmen.

Ein Sin Bin ist eine temporäre Ausschlusszone für Spieler in Mannschaftssportarten, insbesondere im Rugby und im Eishockey, die sich aufgrund eines Regelverstoßes eine Zeitstrafe einhandelten. Dies dient auch dazu um das Fairplay auf dem Spielfeld zu fördern. Der Begriff „Sin Bin“ stammt ursprünglich aus dem Englischen und kann mit „Sündenbank“ oder „Strafbank“ übersetzt werden.

Die Einführung der blauen Karte

Die Einführung der blauen Karte markiert einen bedeutenden Schritt in der Geschichte des Fußballs und wurde von der Football Association of Wales bereits in Erwägung gezogen. Ursprünglich plante der walisische Verband, die blaue Karte in der laufenden Saison in unterklassigen Wettbewerben zu testen, um insbesondere Foulspiele zu ahnden, die vielversprechende Angriffe unterbinden, sowie Fälle von Unsportlichkeit. Jedoch scheiterte ihr Vorhaben an der Genehmigung durch das International Football Association Board.

Die Funktionsweise der blauen Karte

Die blaue Karte wird nur in bestimmten Fällen angewendet, wie etwa bei Fouls, die vielversprechende Angriffe vereiteln, oder bei Unsportlichkeit gegenüber dem Schiedsrichter. Die Regel besagt, dass ein Spieler bei Erhalt zweier blauer Karten während eines Spiels oder einer Kombination aus gelben und blauen Karten mit einer roten Karte vom Platz gestellt wird.

Testphase

In den Top-Ligen sowie Welt- und Europameisterschaften wird es noch dauern, bis man die blaue Karte zu Gesicht bekommt. Sie wird vermutlich zuerste in Bewerben wie dem FA Cup und in niederklassigen Ligen getestet.

Die Einführung der blauen Karte stößt auf geteilte Reaktionen- Während einige die Maßnahme als notwendigen Schritt zur Verbesserung des Fairplays und zur Eindämmung von Fehlverhalten auf dem Platz begrüßen, äußern andere Bedenken hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf den Spielfluss und die Tradition des Sports.