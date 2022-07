Sturm gewinnt Testspiel gegen Galatasaray

Der SK Puntigamer Sturm Graz absolvierte am Samstag zwei internationale Testspiele. Das Spiel gegen Zbrojovka Brno in Weiz endete 0:0, das Spiel gegen Galatasaray...

Der SK Puntigamer Sturm Graz absolvierte am Samstag zwei internationale Testspiele. Das Spiel gegen Zbrojovka Brno in Weiz endete 0:0, das Spiel gegen Galatasaray Istanbul in der Merkur Arena mit einem 2:1 Heimsieg.

SK Puntigamer Sturm Graz 0:0 (0:0) Zbrojovka Brno

Weiz, 09. Juli 2022, 16:00 Uhr, ca. 400 Zuschauer

SK Sturm Graz: Schützenauer – Ingolitsch (68. Schendl) – Komposch – Borkovic – Dante – Ljubic – Demaku – Stückler (46. Oroz) – Kronberger – Sarkaria – Lang (84. Fuseini)

Zbrojovka Brno (Startformation): Berkovec – Granecny – Endl – Sterba – Matejov – Blecha – Sprangler – Sevcik – Hladik – Falta – Musa Alli ­

SK Puntigamer Sturm Graz 2:1 (0:1) Galatasaray Istanbul

Merkur Arena, 09. Juli 2022, 19:30 Uhr, 7.562 Zuschauer

Tore: Højlund (54./57.); Kara (7.).

SK Sturm Graz: Siebenhandl – Gazibegovic (86. Nelson) – Affengruber – Wüthrich – Schnegg – Gorenc-Stankovic – Hierländer (70. Wels) – Prass – Horvat (80. Schendl) – Jantscher (86. Fuseini) – Højlund

Galatasaray Istanbul (Startformation): Koçuk – Elabdellaoui – Bayram – Bardakçı – Van Aanholt – Antalyali – Kara – Morutan – Akbaba – Kılınç – Çağlayan