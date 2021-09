8 interessante Fakten über Sport in Afrika und Sportwetten online

Der Sport in Afrika hat eine lange Geschichte und der Kontinent ist heute weithin für seine hervorragenden Leistungen in verschiedenen Sportbereichen bekannt. Afrika ist...

Der Sport in Afrika hat eine lange Geschichte und der Kontinent ist heute weithin für seine hervorragenden Leistungen in verschiedenen Sportbereichen bekannt. Afrika ist durch verschiedene Disziplinen zu einer Quelle vielfältiger sportlicher Talente geworden. Sport wird auf dem ganzen Kontinent respektiert, weil er Menschen verbindet, unabhängig von Kultur und sozialer Zugehörigkeit.

Die Sportindustrie trägt bis heute positiv zur afrikanischen Wirtschaft bei. Heutzutage hat Afrika alles Notwendige, um Weltklasse-Sportereignisse auszurichten. Beeindruckende afrikanische Sportfiguren haben das Profil des Kontinents durch herausragende Leistungen in zahlreichen Sportarten geschärft. Sportwetten online sind ebenfalls wahnsinnig beliebt geworden. Sie können bei vertrauenswürdigen Buchmachern wie Wazamba auf zahlreiche Sportarten wetten.

1. Es besteht kein Zweifel, dass Fußball die beliebteste Sportart in Afrika ist. Fußball ist ein sehr aufregendes Spiel, das bis ins 19. Jahrhundert zurückreicht, als die britischen, portugiesischen und französischen Kolonisten das Spiel nach Afrika brachten. Fußball erfordert im Gegensatz zu anderen Sportarten nur minimale Ressourcen und ist einer der Hauptgründe, warum er in allen Teilen Afrikas gespielt wird.

2. Die Verbreitung afrikanischer Fußballvereine hat vor mehr als fünfzig Jahren begonnen und seitdem gibt es immer mehr professionelle Fußballvereine und -ligen. Heute gibt es in Afrika verschiedene lokale, regionale und kontinentale Fußballligen. Die meisten afrikanischen Fußballvereine werden von privaten und staatlichen Sektor finanziert, was die Popularität des Fußballs erheblich gesteigert hat. Wenn Sie Fußball lieben und etwas mehr Geld damit verdienen möchten, können Sie Sportwetten online ausprobieren.

3. Derzeit spielen mehr als 100 Spieler aus verschiedenen afrikanischen Mannschaften in den besten europäischen und amerikanischen Ligen. Einige der bekanntesten Namen sind Mohamed Salah, Kalidou Koulibaly, Sadio Mané, Pierre-Emerick Aubameyang und Riyad Mahrez.

4. Rugby ist in Afrika unglaublich beliebt und eine der besten Sportarten für Sportwetten online. Südafrika hat viel getan, um Rugby populär zu machen, insbesondere in der Zeit nach der Apartheid. Bis heute gibt es in Afrika über 600.000 registrierte Rugby-Spieler und Südafrika ist weltweit auf Platz 1 der Rugby-Weltrangliste.

5. Afrika hat die beeindruckendsten Athleten, insbesondere bei Feld- und Leichtathletik Veranstaltungen, bei denen sie auf der Weltbühne äußerst erfolgreich waren. Talentierte afrikanische Athleten haben bei Weltklasse-Events mehrere Rekorde gebrochen und die meisten von ihnen stammen aus Kenia, Algerien und Südafrika.

6. Afrikanische Sportler haben eine wichtige Rolle bei der Etablierung Afrikas als Sport Kontinent gespielt. Auch Sporttourismus und Sportwetten online wachsen dank der Leistungen der Sportler stetig. Damals war einer dieser Athleten Reggie Walker, der 1908 eine olympische Goldmedaille gewann und als erster Afrikaner dies erreichte.

7. Ringen hat den Afrikanern schon immer viel bedeutet und deshalb waren Ringkämpfe in den Dörfern wahnsinnig beliebt. Solche Matches erfreuen sich bis heute großer Beliebtheit, insbesondere in Ländern wie Ägypten, Senegal und Sudan. Nubisches Ringen zum Beispiel existiert seit über 3.000 Jahren und ist eine der ältesten Kampfkünste.

8. Der International Cricket Council (ICC) hat neben 10 weiteren Ländern Simbabwe und Südafrika für das Test Cricket zugelassen. Test-Cricket ist mit Abstand die längste Form von Cricket: Da beide Teams ein Spiel mit vier Innings spielen, das bis zu fünf Tage dauern kann.