Der aufstrebende deutsche Star von Bayer Leverkusen kommt in der kommenden Saison 2024/25 möglicherweise noch nicht ins Estadio Bernabeu, steht aber auf der Wunschliste...

Der aufstrebende deutsche Star von Bayer Leverkusen kommt in der kommenden Saison 2024/25 möglicherweise noch nicht ins Estadio Bernabeu, steht aber auf der Wunschliste der Klubverantwortlichen für die Saison 2025/26, denn die Vorbereitungen für seine Verpflichtung sind bereits voll im Gange.

Real Madrid beobachtet den 21-jährigen Mittelfeldspieler seit 2022 und die spanischen Medien und die britische Daily Mail gaben bekannt, dass Vereinspräsident Florentino Perez versuchen wird, den deutschen Nationalspieler nach dem Saisonende 2025/26 fix zu verpflichten.

Der Vertrag von Wirtz in Leverkusen läuft aber erst 2027 aus, was bedeutet, dass Madrid eine riesige Summe aus seinem Budget aufbringen wird müssen, um ihn in die La Liga zu lotsen. Florian Wirtz hatte eine phänomenale Saison, die nur durch die Niederlage gegen Atlanta Bergamo im Finale der Europa-League getrübt wurde, und unter Trainer Xabi Alonso konnte Wirtz wettbewerbsübergreifend 18 Mal treffen und bereitete 19 Tore vor.

Trotz einer Reihe von Verletzungen, die seine Weiterentwicklung in der letzten Saison ein wenig bremsten, hat der Leverkusener Star in vielen internationalen Spielen bewiesen, dass er ein Weltklasse-Mittelfeldspieler ist, vor allem seit er wieder voll einsatzfähig ist.

Unterdessen ist die Führungsetage von Real Madrid bereit, das Risiko einzugehen, dass Florian Wirtz im aktuellen Transferfenster von einem anderen Verein mit Millionenbeträgen und lukrativen Gehältern aus der Bundesliga gelockt wird.

Fernando Carro, CEO von Bayer Leverkusen, gab zwar bekannt, dass kein Spieler des frischgebackenen Bundesliga-Meisters zum Verkauf stehe, es würde jedoch eine Ablösesumme von 150 Millionen Euro erfordern, um Wirtz in naher Zukunft zu verpflichten.

Mbappé zu den Königlichen

Der wichtigste Neuzugang von Real Madrid vor Beginn der Saison 2024/25 wird kein Geringerer als das Jahrhunderttalent des französischen Fußballs, Kylian Mbappé, sein. Auch wenn Real Madrid seine Neuverpflichtung ohne Ablösekosten über die Bühne bringen konnte, wird er einen hohen Fixbetrag und ein noch viel größeres Gehalt erhalten.

Mbappé gab seinen Abgang von PSG bekannt und verabschiedete sich von seinen Fans, nachdem er am 12. Mai sein letztes Heimspiel für den Verein bestritten hatte. Dies markierte das Ende einer legendären Zeit in Frankreich, in der er sieben Ligue-1-Titel holen konnte.

Während der Franzose sein nächstes Ziel noch nicht definitiv bekannt gegeben hat, führen fast alle Spuren zum Estadio Santiago Bernabeu. Auch La Liga-Präsident Javier Tebas bestätigte, dass der Franzose diesen Sommer zu Real Madrid wechseln wird.

Im Gespräch mit der argentinischen Sportzeitung Ole gab Tebas bekannt, dass Mbappé in der nächsten Saison das Trikot von Real Madrid tragen wird. Wenn er einen Fünfjahresvertrag unterschreibt, hat er fünf Spielzeiten lang die Möglichkeit, endlich die begehrte Champions-League-Trophäe zu gewinnen.

Der 25-jährige Welt- und Vizeweltmeister stand bereits vor zwei Jahren kurz davor, zu den Königlichen zu wechseln, entschied sich aber dafür, seinen Vertrag um zwei weitere Jahre in Paris zu verlängern. Da sein Vertrag jetzt ausläuft kann er Paris als transfer-freier Spieler verlassen.

Die große Verlautbarung (es ist kein Geheimnis mehr, dass er im Bernabeu landen wird) wird erst dann bekannt gegeben, nachdem Real Madrid im Finale des prestigeträchtigsten Spiels im europäischen Fußball im Wembley-Stadion gegen Borussia Dortmund angetreten ist.

Die Investition von Real Madrid in junge Talente

Die Königlichen verfügen bereits über einen Kader, in dem sich viele junge Talente tummeln, darunter der englische Neuzugang Jude Bellingham, der letzten Sommer ausgerechnet vom Endspielgegner Borussia Dortmund gekommen ist, und der sowohl in der La Liga als auch in der UCL enorme Leistungen gezeigt hat.

Real Madrid wird in der nächsten Saison zweifellos eines der spielstärksten Teams Europas sein, mit der man in allen Bewerben rechnen muss, denn auch Kylian Mbappe wird das berühmte weiße Trikot der Madrillenen tragen. Carlo Ancelotti wird mit Rodrygo, Vinicius Jr., Aurelian Tchouameni, Eduardo Camavinga und dem neuen Endrick viele Optionen in der Kreativabteilung haben.

Der neue Meister Spaniens hat bereits eine beträchtliche Summe Geld bereitgestellt, um sich die Dienste des jungen Brasilianers Endrick von Palmeiras zu sichern, um den Stürmer mit dem linken Fuß ins Bernabeu zu bringen. Der 17-Jährige soll am 21. Juli in Madrid eintreffen, genau an jenem Tag, an dem er die Volljährigkeit erlangt.

Endrick ist bereit, unter Ancelottis Anleitung am Saisonvorbereitungstraining seiner neuen Mannschaft teilzunehmen und sich mit Madrids Spiel vertraut zu machen.

Neben Kylian Mbappe und Endrick möchte Real seine Verteidigung möglicherweise auch mit Lille-Verteidiger Lenny Yoro und Bayern Münchens Außenverteidiger Alphonso Davies verstärken.

Die spanischen Giganten beobachten die talentiertesten Nachwuchsspieler Südamerikas und sind auf der Suche nach Spielern, die mit dem Verein lange verbunden bleiben. Ein weiterer langfristiger Kandidat auf ihrem Radar ist das 16-jährige Wunderkind Franco Mastantuono von River Plate.

Reals Finanz- und Wirtschaftsstrategie, um Transferwettkämpfe zu gewinnen

Um Top-Talente wie Wirtz an Land zu holen, bedarf es erheblicher Finanzkraft, und Real Madrid verfügt dank seiner strategischen Partnerschaften über eine gesunde Finanzlage.

Real kann die hohen Investitionen stemmen, da millionenschwere Deals mit großen Unternehmen wie beispielsweise Emirates Airlines, dem Hauptsponsoren des Vereins, abgeschlossen wurden. Allein die langjährige Zusammenarbeit zwischen Adidas und Real Madrid bringt dem Verein jährlich rund 150 Millionen Euro ein.

Die Madrilenen arbeiten auch mit vielen anderen Sponsoren wie PlayStation, Coca-Cola und Codere zusammen, einem großen Online Sportwetten- und Casino-Betreiber, der in der iGaming-Branche eng mit Pragmatic Play zusammenarbeitet.

Die jährlichen Einnahmen von Real Madrid aus Trikotsponsoring-Verträgen sorgen in Kombination mit anderen finanzkräftigen Partnern und hohen Ticketverkaufszahlen für konstante Einnahmen, die der Verein für die Verpflichtung neuer und teurer Spieler ausgeben kann, die jedes Jahr auf den internationalen Transfermärkten auftauchen.