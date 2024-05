Bosnische Medien: Rapid vor Verpflichtung von Linksverteidiger Emir Karic

Der SK Rapid soll neben dem Transfer von Louis Schaub und der Optionsfixierung bei Isak Jansson auch kurz vor der Verpflichtung eines Linksverteidigers stehen....

Der SK Rapid soll neben dem Transfer von Louis Schaub und der Optionsfixierung bei Isak Jansson auch kurz vor der Verpflichtung eines Linksverteidigers stehen. Nach dem Abstieg des SV Darmstadt 98 könnte es sich dabei um den Austro-Bosnier Emir Karic handeln.

Wie das bosnische Sportportal „sportbc.ba“ berichtet, soll der 27-Jährige kurz vor einer Unterschrift beim SK Rapid stehen.

Karic statt Auer?

Das würde grundsätzlich Sinn für die Grün-Weißen machen, weil Karic mehrere Notwendigkeiten abdeckt. Einerseits ist der gebürtige Linzer nach seinem Vertragsende in Darmstadt ablösefrei, andererseits halten sich bereits seit einiger Zeit hartnäckig die Gerüchte, dass Jonas Auer Rapid verlassen könnte. Rapid benötigt demnach nicht nur für die Rechts-, sondern auch für die Linksverteidigerposition einen neuen Spieler. Der junge Dominic Vincze würde wohl als Backup für beide Seiten fungieren.

Auf- und Abstieg mit Darmstadt

Karic machte vor allem zwischen 2019 und 2021 in Altach mit seiner kraftvollen Spielweise auf sich aufmerksam, nachdem er zuvor beim LASK groß wurde und auch drei Jahre in Liefering spielte. 2021 wechselte er nach Darmstadt und in seiner zweiten Saison feierte er als Tabellenzweiter den Bundesligaaufstieg.

In der abgelaufenen Saison kam Karic auf 27 Einsätze in der deutschen Bundesliga, stand dabei über 1.800 Minuten auf dem Platz. Darmstadt musste allerdings als Letzter wieder in die zweite deutsche Bundesliga absteigen. Karic spielte den Großteil der Spiele auf der linken Seite, half aber auch dreimal rechts aus. In der zweiten Leistungsklasse spielte er in ein paar Partien auch zentral, auf der Sechserposition oder in der Innenverteidigung in einer Dreierkette.

Künftig für Bosniens Nationalteam

Zuletzt wurde außerdem bekannt, dass der Linksfuß, der auf Nachwuchslevel für Österreich spielte, den Verband wechseln wird und sich künftig Chancen im Nationalteam von Bosnien-Herzegowina ausrechnet. Dort spielt derzeit immer wieder Sturms Jusuf Gazibegovic auf der linken Seite, weil rechts Salzburgs Amar Dedic gesetzt ist. Mit etatmäßigen Linksverteidigern auf Top-Level sind die Bosnier derzeit nicht gerade gesegnet, wodurch der Nationenwechsel für Karic durchaus Sinn machen kann. In der Nations League im Herbst trifft Bosnien auf Deutschland, Ungarn und die Niederlande.