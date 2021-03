Casinos und Wettanbieter ähneln sich immer stärker

Die Welt des Glücksspieles kommt immer mehr im Internet an. Der Bericht der Webseite EGBA.eu zeigt deutlich, dass immer mehr Menschen inzwischen in ihren...

Die Welt des Glücksspieles kommt immer mehr im Internet an. Der Bericht der Webseite EGBA.eu zeigt deutlich, dass immer mehr Menschen inzwischen in ihren eigenen vier Wänden oder dem Smartphone spielen oder tippen. Während vor Jahren Spielhallen und Wettlokale noch bestens besucht und an jeder Ecke einer Großstadt zu finden waren, müssen immer mehr Anlaufstellen geschlossen werden. Auch aufgrund des COVID-19 Virus wird sich dieses Bild in den nächsten Jahren sicherlich weiter zu Gunsten des Online-Angebotes fortsetzen.

Zugegeben, das Angebot im Internet bringt auch einige Vorteile mit sich. Immer mehr Spieler und Tipper lassen sich von einem Anbieter überzeugen, der ihnen ein Willkommensbonus zur Verfügung stellt. Auch das Wettangebot oder die Anzahl der zur Verfügung stehenden Slots ist im Netz deutlich größer.

Casinos und Wettanbieter ähneln sich hinsichtlich des Angebotes inzwischen mehr, als man auf den ersten Blick vermuten möchte. Immer mehr Wettanbieter fügen ein Slot-Bereich in ihrem Angebot ein. Umgekehrt lassen sich vermehrt auch Sportwetten bei Online Casinos finden.

Wir sind dem Angebot auf die Schliche gegangen und haben uns einen Einblick verschafft, ob ein Casino einen Wettanbieter ablösen kann.

Der Markt ist so umfangreich wie nie zuvor

Immer mehr Menschen greifen zu einer Wettabgabe oder spielen in einem Casino. Nicht anders kann man sich erklären, dass der Markt so unfassbar riesig geworden ist. In jedem Segment des Glücksspieles lassen sich inzwischen mehr als 100 verschiedene Namen finden. Nahezu jedes Portal bietet unterschiedliche Features und Bonusangebote.

Die Wahl des richtigen Wettanbieters oder Casinos ist besonders für Neueinsteiger keine einfache Angelegenheit. Um den für sich perfekten Anbieter finden zu können, hilft ein Vergleichsportal wie Playersbest.com . Hier werden die Portale genauer unter die Lupe genommen und bewertet. So erhalten Interessenten einen kostenfreien Einblick auf alle Eigenschaften und Angebote des Casinos oder Wettanbieters.

Casinos und Wettportale ähneln sich inzwischen sehr stark

Beide Bereiche des Glücksspiels ähneln, unterscheiden sich aber auch in einigen Bereichen sehr stark. Bei einer Drehung in einem Online Casino ist durch einen Algorithmus bereits vor dem Spin entschieden, ob ein Gewinn oder Verlust zustande kommt. Sportwetten können mit Informationen deutlich risikofreier platziert werden. Durch verschiedene Informationen erhält ein Tipper einen Eindruck davon, wie ein Spiel aussehen könnte. Natürlich handelt es sich hierbei ebenfalls um ein Glücksspiel, da man selbst nicht auf das Spielgeschehen eingreifen kann.

Inzwischen ähneln sich die Anbieter beider Bereiche auch im Angebot sehr stark. Immer mehr Casinos setzen aufgrund des wachsenden Interesses auch auf Sportwetten. Auch umgekehrt ist dieses Muster zu beachten und Wettportale bieten ein Slot-Bereich an.

Was muss ein Casino oder Wettanbieter bieten?

Grundsätzlich gilt natürlich, dass jeder Sportfan oder Casinospieler selbst entscheiden kann, bei welchem Portal er seinen Einsatz platziert. Erwähnenswert ist jedoch, dass das anfängliche Angebot immer bevorzugt wird und im Mittelpunkt steht. Genau aus diesem Grund sollte ein Sportfan seine Wetten bei einem Buchmacher platzieren, während ein Casinospieler sich ein Slot-Portal heraussucht.

Vor allem die Bonusangebote zeigen eindeutig, welchen Bereich der Anbieter fokussiert. Um immer an einen Bonus gelangen zu können, lohnt sich ein entsprechender Anbieter. Auch das Angebot unterscheidet sich in vielen Belangen. So lassen sich bei einem Casino deutlich mehr Slots finden, während ein Wettportal über eine viel höhere Anzahl an Wettmöglichkeiten bereitstellt.

Seriöse Anbieter sollten bevorzugt werden

Ein stetig wachsender Markt lässt häufig auch Betrüger wach werden. Immer mehr Beschwerden zu neuen Buchmachern oder Casinos lassen sich im Internet finden. Vor allem in den vergangenen Jahren häuften sich die Beschwerden, sodass das Online-Glücksspiels oftmals in ein falsches Licht gerückt wird.

Um einen sicheren Anbieter finden zu können, kann ein Blick auf die gültige Glücksspiellizenz helfen. Sollte ein Portal beispielsweise keine Glücksspiellizenz auf seiner Webseite angeben, sollte allerhöchste Vorsicht geboten sein. Nur dann, wenn ein Anbieter eine Lizenz und verschiedene Sicherheitsstandards besitzt, sollte eine Anmeldung erfolgen.

Im Netz lassen sich zudem zahlreiche Testberichte von echten Nutzern finden. Wer sich vorab Gewissheit verschaffen möchte, sollte eine Suchmaschine nutzen.

Viele Portale bieten einen kostenfreien Einblick

Um die Sicherheit und Seriosität eines Wettportals oder Casinos überprüfen zu können, müssen sich Interessenten nicht einmal anmelden. Bei den meisten Portalen kann ohne eine Registrierung der komplette Bereich des Glücksspiels eingesehen werden.

So können Sie beispielsweise auch das Wettangebot oder die Anzahl der Spielautomaten vor der Anmeldung überprüfen und oftmals auch kostenfrei testen. Auch der Bonusbereich ist ohne eine Registrierung einsehbar, sodass Sie sich einen Einblick verschaffen können, welche Bonusangebote auf Sie warten.

Unser Fazit: Lohnt sich das übergreifende Angebot für jedermann?

Auf diese Frage gibt es von unserer Seite aus, eine klare Antwort. Sofern Sie ein Sportfan sind, der nahezu ausschließlich auf Fußball im TV wetten möchte, sollten Sie sich einen seriösen Wettanbieter heraussuchen. Dieser verfügt über ein deutlich breites Angebot an Wettmöglichkeiten und Bonusangeboten. Andersherum ist es auch empfehlenswert, dass ein Casinospieler ein entsprechendes Portal aufsucht, um die Chance auf den Jackpot wahren zu können.

Natürlich bietet dieses übergreifende Angebot auch einen Mehrwert. Sollte beispielsweise einmal keine perfekte Wette zu finden sein, bringt auch der Abstecher in den Casinobereich des Anbieters Spaß und Spannung auf den Bildschirm.