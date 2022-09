Champions League 2022/23: Das erwartet uns!

Die Königsklasse spielt wieder. Gleich fünf deutsche Teams sind mit dabei. Dazu gehören der BVB, FC-Bayern, RB Leipzig, Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt. Die...

​Gruppe A

Dazu gehören die Teams Ajax, Liverpool, Rangers und SSC Neapel. Die Reds zählen zu den Favoriten. Das Team, welches geführt wird von Jürgen Klopp, will auch diese Spielsaison wieder den Pokal holen. Bei Ajax haben zwar einige Stars das Team verlassen, doch konnte der Verein sich in den letzten Jahren gut behaupten. Napoli ist in der Gruppe A gerade auf dem zweiten Rang. Der Saisonstart verlief gut. Der Verein zeigt, dass sie für Liverpool und Co eine harte Nuss sind. Der Verein, der sich gegen PSV Eindhoven in den Playoffs durchsetzte, macht die Gruppe der Finalisten komplett. Die Rangers könnten ebenfalls eine Gefahr darstellen, insbesondere, wenn sie zu Hause spielen.

​Gruppe B

Vertreten sind dort FC Porto, Atletico, Bayer Leverkusen und der FC Brügge. Atletico Madrid ist natürlich der Top Name. Sie gehören zu den unangenehmsten Gegnern. Sie dürften der größte Favorit sein. Was die Kader-Qualität betrifft, sollten diese sich mit Porto um Platz zwei streiten. Für Brügge bestehen nur leichte Außenseiterchancen. Wer auch online mit dabei sein möchte, der sollte Casinotroll’s Online Casinos besuchen oder eine Wette platzieren und die Action live erleben.

​Gruppe C

Die Gruppe C besteht aus FC Bayern, Inter, FC Barcelona und Viktoria Pilsen. Klangvolle Namen gibt es in der C Gruppe mit Barca, Bayern und Inter. Nur auf Rang vier liegen die Tschechen und scheiden aus. Der erste Platz sollte an Bayern gehen. Auf dem zweiten Platz liegt Barca. Die Katalanen hatten einen starken Start und haben einen ausgezeichneten Kader. Inter zeigt gerade nicht seine beste Leistung, was schon die Pleite gegen AC Milan zeigte.

​Gruppe D

Hier spielen Tottenham Hotspur, Sporting, Eintracht Frankfurt und Olympique Marseille. Für die Eintracht ist dies eine extrem ausgeglichene Gruppe. Sie hatten Glück beim Ziehen der Lose bis auf den Gegner Marseille. Die Spiele lassen sich live im TV verfolgen. Die Spurs gelten als leichter Favorit. Sie zeigen sich sehr stark. Hinter ihnen wird es wohl zu einem Dreikampf um den zweiten Platz kommen. Wie es dort ausgeht, ist noch offen. Sporting könnte sich dabei sogar als der schwächste Gruppengegner zeigen. Die Saison startete der Verein mit zwei Pleiten sowie einem Remis in fünf Spielen.

​Gruppe E

Hier starten Salzburg, Chelsea, Dinamo Zagreb und AC Mailand. Was die Namen angeht, ist die Sache eigentlich klar. Zu den Favoriten gehören Milan und Chelsea. Die Salzburger sollten aber nicht unterschätzt werden. Für die Topclubs stellen sie einen Stolperstein dar. Dinamo Zagreb wird sich wohl freuen, dabei zu sein, aber aus Europa ausscheiden.

​Gruppe F

Sie besteht aus den Teams Real Madrid, Shakhtar Donetsk, RB Leipzig und Celtic. Der RB Leipzig startete recht mies in die Saison. Die Königlichen warten nun unter anderem auf sie. Donetsk und Celtic gelten als leichte Gegner. Sollte Leipzig seine Form wiederfinden und sein Potenzial zeigen können, sollten sie auf jeden Fall den zweiten Platz machen.

​Gruppe G

Man City, BVB, FC Kopenhagen und FC Sevilla stellen die Gruppe dar. Der BVB spielt gegen Erling Haaland und gegen Man City. Es sollte für die Skyblues kein Problem darstellen, der Sieger zu werden. Für den FC Kopenhagen ist der vierte Platz vorgesehen. Übrig bleibt das Duell zwischen Dortmund und Sevilla, die um den zweiten Rang kämpfen. Der BVB sollte den zweiten Platz für sich sichern. Zwar ist Sevilla eine spielstarke Mannschaft, doch haben sie in der Defensive gravierende Probleme.

​Gruppe H

In dieser Gruppe sind ebenfalls drei große Namen mit dabei. Dazu gesellt sich ein Außenseiter. Die Rede ist von den Teams PSG, Benfica, Juventus und Maccabi Haifa. Der PSG sollte laut Erwartungen die Gruppe anführen. Juve sollte ebenfalls ins Achtelfinale einziehen können. Doch da gibt es noch Benfica, welcher jedes Pflichtspiel bis jetzt gewonnen hat. Es wird wohl ein spannendes Rennen um den zweiten Platz zwischen Benfica und Juve geben.

Mit der UEFA Champions League wird die 31. Spielzeit eingeläutet. Real Madrid gilt dabei als Titelverteidiger. In Istanbul soll das Endspiel ausgetragen werden. Der Verein, der die Champions League gewinnt, nimmt am UEFA Super Cup im Jahre 2023 teil. Real Madrid konnte sich als Titelverteidiger qualifizieren. Die russischen Teams schieden im Wettbewerb aus. Dies führte zu nachträglichen Verschiebungen bei der Zugangsliste, welche ursprünglich veröffentlicht wurde. In Island fand vom 21. bis zum 24. Juni die Vorrunde statt. Die Gruppenphase setzt sich aus 32 Mannschaften zusammen, zu denen die Gewinner der UEFA Europe League 2021/22 gehören. Diese Champions League gehört mit zu den spannendsten und spektakulärsten, die es gab. Zum ersten Mal sind fünf deutsche Mannschaften mit dabei.

Am sechsten September startete die UEFA Champions League. Sie endet am 10. Juni 2023 mit dem Endspiel in Istanbul. Vor dem Finale werden 124 Spiele abgehalten. Die WM 2022 hat in diesem Jahr Einfluss auf die UEFA Champions League. Normalerweise finden im Stadion in Istanbul nur die Spiele der türkischen Nationalmannschaft statt. Doch bereits 2005 gab es dort das Champions League Finale mit dem historischen Comeback von Liverpool, die gegen den AC Mailand spielten. Nachdem das Team mit 0:3 zurück lag, konnte Liverpool beim Elfmeterschießen das Rad herumreißen und gewann das Spiel. Aufgrund der WM 2022 kommt es zu einer Spielpause zwischen dem 2. November 2022 und dem 14. Februar 2023.