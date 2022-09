EC-Vorschau: Ein Blick auf die Kölner und Freiburger Legionäre

Wie vor jedem Spieltag blicken wir auch heute auf zwei Europacup-Partien, auf die wir euch eine kleine Vorschau geben wollen. Heute sehen wir uns...

Wie vor jedem Spieltag blicken wir auch heute auf zwei Europacup-Partien, auf die wir euch eine kleine Vorschau geben wollen. Heute sehen wir uns unter anderem die Partie zwischen Olympiakos und dem SC Freiburg an, da bei Gästen gleich zwei Österreicher in der Startaufstellung stehen werden. Dies trifft auch auf die Partie zwischen Köln und Slovacko zu.

Olympiakos Piräus – SC Freiburg

Donnerstag, 15.09. 2022, 18:45 Uhr

Der SC Freiburg erwischte einen fantastischen Saisonstart und steht nach sechs Runden in der deutschen Bundesliga auf dem zweiten Platz. Eine Niederlage gegen den BVB, ein Unentschieden gegen Gladbach und Siege gegen Augsburg, Stuttgart, Bayer Leverkusen und Bochum stellen unter Beweis, dass in der Sommerpause abermals gut gearbeitet wurde. Zu der starken Liga-Bilanz kommen noch ein Cup-Sieg gegen Kaiserslautern und ein Heimsieg in der ersten Runde der Europa League gegen Qarabag.

Michael Gregoritsch lebte sich bei seinem neuen Klub gleich gut ein und steht in der Meisterschaft bei starken drei Toren und einem Assist. Der Stürmer wechselte im Sommer ablösefrei von Augsburg zu seinem neuen Arbeitgeber und wird auch im Spiel gegen Olympiakos fix im Sturmzentrum gesetzt sein. In der Innenverteidigung ist mit Philipp Lienhart ein zweiter ÖFB-Legionär eine Konstante beim deutschen Bundesligisten. Der ehemalige Rapid-Nachwuchsspieler, der von Hütteldorf zu Real wechselte und seit Sommer 2018 bei Freiburg starke Leistungen zeigt, verpasste heuer noch keine Pflichtspielminute und wird im Abwehrzentrum neben Ginter auflaufen. Sehr stark in Form ist zudem Linksaußen Vincenzo Grifo, der aktuell bei vier Pflichtspieltoren und einem Assist steht.

Olympiakos scheiterte in der CL-Qualifikation deutlich an Maccabi Haifa und gewann von elf Pflichtspielen in dieser Saison nur zwei Spiele. Als Verlierer gingen die Griechen ebenfalls nur zwei Mal vom Platz, was bedeutet, dass sie bereits sieben Punkteteilungen hinter sich haben.

Zum Auftakt der Europa League verloren sie das Auswärtsspiel gegen den FC Nantes mit 1:2. Insgesamt ein enttäuschender Saisonstart, angesichts der Tatsache, dass mit Pep Biel und Aboubakar Kamara zwei teure Akteure geholt wurden und der Verein insgesamt 16 Millionen Euro auf dem Transfermarkt ausgab.

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen Olympiakos und Freiburg findet ihr bei wettbasis.com

1. FC Köln – 1. FC Slovacko

Donnerstag, 15.09. 2022, 18:45 Uhr

Der 1. FC Köln stellte sich das Comeback im Europacup nach fünf langen Jahren sicherlich anders vor. In sportlicher Hinsicht gibt es nichts zu beklagen, allerdings wurde das 1:1-Unentschieden im Auswärtsspiel gegen Nizza von schweren Ausschreitungen und verletzten Zuschauern überschattet, bei denen mehr als 30 Personen verletzt wurden.

Beim Heimspiel gegen den 1. FC Slovacko sind solche Vorkommnisse eher nicht zu befürchten und auch in sportlicher Hinsicht sollte es bergauf gehen, denn der deutsche Bundesligist, bei dem voraussichtlich Dejan Ljubicic und Florian Kainz in der Startaufstellung stehen werden, geht als klarer Favorit gegen die Tschechen ins Spiel. Dieser warten nämlich seit fünf Pflichtspielen auf einen Sieg und backen allgemein weit kleinere Brötchen. Die teuerste Neuverpflichtung kostete gerade einmal 200.000€, der teuerste Verkauf brachte 160.000€ ein. Summen, die man in Köln als Monatsgehalt erwartet.

Die Kölner, die ganz gut in die Saison starteten und aktuell auf Platz 7 in der Bundesliga stehen, fuhren am Wochenende beim Heimspiel gegen Union Berlin (0:1) die erste Niederlage in der Liga ein. Ex-Rapidler Florian Kainz steht nach sechs Spieltagen bereits bei zwei Toren und drei Assists. Dejan Ljubicic erzielte ebenfalls bereits zwei Meisterschaftstore und traf dazu auch im DFB-Pokal.

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen Köln und dem 1. FC Slovacko findet ihr bei wettfreunde.net