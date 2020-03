LASK-Fans: „Dieses Spiel ist ein Bonus für den gesamten Verein“

Die meisten Diskussionen drehen sich aktuell um das Geisterspiel – aber auch übers Sportliche wird gesprochen. Wir haben die Erwartungshaltung der LASK-Fans aus dem...

Die meisten Diskussionen drehen sich aktuell um das Geisterspiel – aber auch übers Sportliche wird gesprochen. Wir haben die Erwartungshaltung der LASK-Fans aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum vor dem Spiel gegen Manchester United eingefangen.

LASK1965: „Allein Lingard hat den Marktwert unserer gesamten Mannschaft. Aber da Geld nicht Fußball spielt, bin ich auch gespannt wie sich unsere Mannen schlagen. Leiwand wirds.“

Eldoret: „Sagen wir mal so… dieses Spiel ist die Belohnung für die Spieler, die LASK-Führung und die Fans. Chance haben wir natürlich keine.“

Der Athletiker: „Wie sich gerade Millionen United Fans fragen, wer zum Teufel ist der LASK. Traumhaft.“

cw95: „Es gibt übrigens auch ein Wiedersehen mit Bruno Fernandes. Vielleicht der einzige bei ManU, der uns nicht unterschätzt.“

casual1908: „Auch Stunden nach der Auslosung kann ich es noch immer kaum fassen. Am 19.03.2020 werde ich mein zweites Spiel im Old Trafford besuchen, im für mich schönsten Stadion der Welt. Aber nicht irgendein belangloses Ligaspiel, sondern das 1/8 Finale der Europa League. Gemeinsam mit weiteren hunderten schwarzweißen Seelen werden wir auf den Rängen alles geben und den altehrwürdigen Fußballtempel zum Beben bringen. Den Verein zum Sieg peitschen, der mir in den letzten 22 Jahren so viel gegeben hat. Ist es doch das nahende Ereignis, dass viele von uns überhaupt durch diesen tiefen Täler gehen ließ. Jahrelange Erfolglosigkeit die man im Freundeskreis stets mit einem Lächeln quittierte. Jetzt ist es wieder ein Lächeln, ein breiter Grinser der meine Fratze ziert, da ich dieses Spiel kaum noch erwarten kann. Ein Traum wird wahr und dieser kann auch nach dem Besuch im Threatre of Dreams noch nicht zu Ende sein.“

indietro: „Wenn man sich die möglichen Achtelfinalgegner ansieht, ist es einfach Fakt, dass die Luft für uns schön langsam aber sicher dünn wird, was die „Machbarkeit“ betrifft … selbst Kopenhagen oder Basaksehir sind äußerst unangenehme Gegner, wo wir Außenseiter wären … in einem Achtelfinale gibt es halt ausschließlich nur mehr schwere Gegner … für mich persönlich ist diese Europacup-Saison ein wahres Märchen, welches keinen besseren Ausklang hätte finden können, als gegen Manchester United, die sich zu 99,99% nicht die Blöße geben wird, gegen eine österreichische No-Name-Truppe, die die meisten dort noch nicht mal vom Namen her kannten, auszuscheiden … für mich geht’s in diesen beiden Spielen weniger um Aufstieg oder nicht, es geht vielmehr darum, diese beiden Spiele als Belohnung zu sehen und sie nach all den Jahren der Leidenszeit in vollen Zügen zu genießen … wenn sie uns zwei Mal deklassieren, soll’s so sein … gibt schlimmeres, als gegen einen der größten Vereine weltweit auszuscheiden.“

