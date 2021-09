Die besten Sport-Dokus

Lust auf eine richtig packende Sport-Doku, bei der man 90 Minuten lang den Atmen anhält oder einfach nur am Bildschirm klebt? Von Fußball über...

Lust auf eine richtig packende Sport-Doku, bei der man 90 Minuten lang den Atmen anhält oder einfach nur am Bildschirm klebt? Von Fußball über Klettern bis hin zum Boxen und American Football – in diesem Artikel haben wir einen Blick auf ein paar der sehenswertesten Produktionen der letzten Jahre.

Free Solo (2018)

Warnung: Dieser Film verursacht Herzklopfen, extremes Schwitzen und Nervosität, während er im Stillen den Drang weckt, das Bergsteigen zu versuchen. „Free Solo“ wird vielleicht niemanden dazu inspirieren, Free Solo zu klettern – eine Art des Kletterns ohne Seil oder Gurt – aber der Aufstieg von Alex Honnold mit den majestätischen Aussichten im Hintergrund wird jeden dazu bringen, seinen nächsten Urlaub in den Bergen zu planen. Der Film dokumentiert Honnolds Leben und seinen Versuch, als erster Mensch überhaupt den El Capitan, die 3.000 Fuß hohe vertikale Felsformation im Yosemite-Nationalpark, im Alleingang zu besteigen. Eine der faszinierenden Nebenhandlungen von Free Solo besteht darin, dass sich die Filmemacher Jimmy Chin und Elizabeth Chai Vasarhelyi völlig im Klaren darüber sind, dass Honnold beim kleinsten Fehltritt in den Tod stürzt und dies mit der Kamera dokumentiert wird. Eins ist sicher: In dieser Doku zeigt Honnold auf beeindruckende Weise, wozu der Mensch unter extremem Leistungsstress fähig ist.

When We Were Kings (1996)

Es wird wahrscheinlich nie wieder einen Sportler wie Muhammed Ali geben. Diese Doku zeigt den Boxweltmeister, Menschenfreund und menschlichen Blitzableiter für Kontroversen auf seinem absoluten Höhepunkt. „When We Were Kings“ ist ein Dokumentarfilm über den 1974 in Zaire ausgetragenen Schwergewichtsboxkampf, der auch als „The Rumble in the Jungle“ bezeichnet wird. Der amtierende Schwergewichts-Champion George Foreman trat gegen seinen eigenen Herausforderer und den unwahrscheinlichen Außenseiter Ali an, der mit seinen 32 Jahren als bereits gescheitert galt. Box-Insider waren der Meinung, dass Ali keine Chance hatte, Foreman zu besiegen, der zu dem Zeitpunkt ganze 10 Jahre jünger war und sich in der Blüte seiner Karriere befand. Der Film wurde 1996 mit dem Academy Award für den besten Dokumentarfilm ausgezeichnet. Ali und Foreman, die schon lange zuvor ihre Differenzen beigelegt hatten und Freunde geworden waren, nahmen den Preis zusammen mit den Filmemachern auf der Bühne entgegen.

Undefeated (2011)

Der mit dem Academy Award für den besten Dokumentarfilm ausgezeichnete Film „Undefeated“ begleitet die Manassas Tigers und ihren Trainer Bill Courtney in der Innenstadt von Memphis auf ihrem ungewöhnlichen Weg zum Erfolg. Courtney ist ein ehrenamtlicher Trainer, der versucht, eine siegreiche Mannschaft aufzustellen und gleichzeitig seine Spieler von der Straße zu holen und aus Schwierigkeiten herauszuhalten. Courtney führt das Team zum ersten Sieg seit Jahren, nachdem es ein permanenter Prügelknabe anderer Football-Mannschaften im heimischen Bundesstaat war. „Football formt keinen Charakter. Es bringt den Charakter zum Vorschein“, erinnert Courtney seine Spieler in einer Szene – ein Satz, der auch aus einem kitschigen Spielfilm der 90er stammen könnte, aber mit Leidenschaft und Intensität vorgetragen wird. „Undefeated“ rührt seine Zuschauer in mehr als nur ein paar Szenen zu Tränen. Man vergisst leicht, dass Courtney ein Geschäftsmann ist, der aus reiner Herzensgüte und nicht für einen wöchentlichen Gehaltsscheck als Trainer fungiert.

Zidane: A 21st Century Portrait

Siebzehn verschiedene Kameras konzentrieren sich auf den elegantesten und begabtesten Fußballer seiner Generation. Was gibt es da nicht zu lieben? Zidane: Ein Porträt des 21. Jahrhunderts ist genau das. 90 Minuten lang steht er im Mittelpunkt, wobei jeder Schritt, jede Berührung, jedes Tackling und jeder Pass während des Spiels zwischen Real Madrid und Villarreal am 23. April 2005 dokumentiert wird, während die melancholischen Akkorde der schottischen Rockband Mogwai für eine passende musikalische Untermalung sorgen. Die Skepsis, einem Mann 90 Minuten lang auf einem Fußballplatz zuzusehen, ist verständlich. Doch der Film zieht einen in seinen Bann, was zum Teil an der hochwertigen Produktion und der anregenden Musik liegt, vor allem aber auch an Zidane selbst. Nach 90 Minuten Meisterleistung erhält Zidane wegen einer Massenschlägerei am Ende des Spiels die rote Karte. Angesichts der Ereignisse bei der Weltmeisterschaft im darauffolgenden Sommer wurde dieser Film zu einer perfekten Metapher für die herausragende Karriere des großen Mannes.