Nachwuchs: Kroatien-Legionäre treffen, Saracevic fliegt vom Platz

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 22 Jahre oder jünger sind bzw. nicht bereits fix in der Kampfmannschaft spielen oder im allgemeinen Blickfeld sind. Welche Talente kamen bei ihren Teams zum Einsatz? Ist der Stammplatz bei den Amateuren sicher? Oder winkt gar bald ein Kampfmannschaftticket? Dies sind die Spieler, von denen wir in den nächsten Jahren hoffentlich noch viel hören werden.

Kalenderwoche 18 / 2021

Grün = Spieler kam zum Einsatz

Rot = Spieler kam nicht zum Einsatz

Hannes Wolf (Borussia Mönchengladbach)

OM – 22 Jahre (Jg. 99) – 29 Spiele – 3 Tore – 1 Assist

In Deutschland stand das Halbfinale des DFB-Pokals an, weshalb Borussia Mönchengladbach am vergangenen Wochenende keine Partie hatte.

Christoph Baumgartner (TSG 1899 Hoffenheim)

OM – 21 Jahre (Jg. 99) – 30 Spiele – 5 Tore – 5 Assists

In Deutschland stand das Halbfinale des DFB-Pokals an, weshalb die TSG 1899 Hoffenheim am vergangenen Wochenende keine Partie hatte.

Marco Friedl (SV Werder Bremen)

LV/IV – 23 Jahre (Jg. 98) – 30 Spiele

In Deutschland stand das Halbfinale des DFB-Pokals an, weshalb Werder Bremen am vergangenen Wochenende keine Partie hatte.

Romano Schmid (SV Werder Bremen)

OM – 21 Jahre (Jg. 00) – 21 Spiele – 0 Tore – 3 Assists

In Deutschland stand das Halbfinale des DFB-Pokals an, weshalb Werder Bremen am vergangenen Wochenende keine Partie hatte.

Kevin Danso (Fortuna Düsseldorf)

IV/ZM – 22 Jahre (Jg. 98) – 29 Spiele – 2 Tore – 2 Assists

Beim 3:2-Heimsieg gegen den Karlsruher SC spielte Kevin Danso in der Innenverteidigung der Fortuna durch. Die Düsseldorfer sind damit bereits gleichauf mit dem Hamburger SV und liegen auf Platz 4 – die Fortuna ist damit mitten im Aufstiegskampf zur Bundesliga.

Christoph Klarer (Fortuna Düsseldorf)

IV – 20 Jahre (Jg. 00) – 11 Spiele (3/0/0 für Southampton U23)

Beim 3:2 gegen den KSC saß Christoph Klarer auf der Bank von Fortuna Düsseldorf.

Michael Svoboda (Venezia FC)

IV – 22 Jahre (Jg. 98) – 17 Spiele – 1 Tor

Beim 3:1-Sieg gegen Chievo Verona wurde Michael Svoboda in der Schlussminute eingewechselt. Venezia ist derzeit Fünfter und wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit am Aufstiegsplayoff in die Serie A teilnehmen.

Dario Maresic (Stade Reims)

IV – 21 Jahre (Jg. 99) – 7 Spiele

Beim 2:2 in Nimes saß Dario Maresic auf der Bank von Stade Reims.

Flavius Daniliuc (OGC Nizza)

IV – 19 Jahre (Jg. 01) – 21 Spiele – 1 Tor

Beim 0:2 bei Tabellenführer Lille wurde Flavius Daniliuc nach 52 Minuten eingewechselt.

Silvan Wallner (FC Zürich)

IV/RV – 19 Jahre (Jg. 02) – 19 Spiele – 0 Tore – 1 Assist (8/2/0 für FC Zürich II)

Silvan Wallner spielte am vergangenen Wochenende wieder in der U21-Mannschaft des FC Zürich. Beim 3:0-Sieg über Bellinzona im Aufstiegsplayoff zur zweiten Schweizer Liga spielte er in der Innenverteidigung durch und erzielte per Kopf das 3:0 für sein Team.

Chukwubuike Adamu (FC St. Gallen)

ST – 19 Jahre (Jg. 01) – 11 Spiele – 3 Tore

Bei der 0:1-Niederlage beim FC Basel begann Junior Adamu in einem 4-4-2-System im Angriff und wurde zur Halbzeit ausgewechselt.

Elvin Ibrisimovic (FC Vaduz)

ST – 22 Jahre (Jg. 99) – 5 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

Bei der 1:2-Heimniederlage gegen den FC Luzern wurde Elvin Ibrisimovic nach einer Stunde eingewechselt und sah in der Schlussphase Gelb.

Ivan Sarcevic (FC Wil 1900)

DM – 20 Jahre (Jg. 01) – 7 Spiele

Ivan Sarcevic verpasste die bisherigen 17 Frühjahrspartien des FC Wil.

Leo Mätzler (FC Wil 1900)

IV – 19 Jahre (Jg. 02) – 13 Spiele (2/0/0 für FC Wil II)

Bei der 2:3-Heimniederlage gegen Schaffhausen wurde Leo Mätzler beim Stand von 1:3 nach 85 Minuten eingewechselt.

Anes Omerovic (FC Winterthur)

DM – 22 Jahre (Jg. 98) – 17 Spiele

Bei der 0:1-Heimniederlage gegen Neuchatel Xamax wurde Anes Omerovic nach 75 Minuten eingewechselt.

Melih Ibrahimoglu (Heracles Almelo)

ZM – 20 Jahre (Jg. 00) – 2 Spiele

Zweiter Kurzeinsatz für Melih Ibrahimoglu bei Heracles Almelo: Beim 4:0-Sieg gegen VV Venlo wurde er in der Schlussminute eingewechselt.

Muhammed-Cham Saracevic (Vendsyssel FF)

RM – 20 Jahre (Jg. 00) – 18 Spiele – 1 Tor – 1 Assist

Beim 1:1 gegen Hobro startete Muhammed-Cham Saracevic in einem 4-4-1-1-System im linken Mittelfeld, bereitete in der 16.Minute mit einer Flanke das 1:0 für sein Team vor und sah nach 62 Minuten Gelb-Rot, nachdem er erst eine Minute davor Gelb sah.

Fabian Ehmann ( Vendsyssel FF )

TW – 22 Jahre (Jg. 98) – 7 Spiele

Beim 1:1 gegen Hobro saß Fabian Ehmann auf der Bank des Vendsyssel FF.

Raul Florucz (Hrvatski Dragovoljac)

LA – 19 Jahre (Jg. 01) – 8 Spiele – 2 Tore (12/0/1 für NK Sesvete)

Bei der 3:4-Niederlage gegen Sesvete stand Raul Florucz in der Startelf, sah in der Anfangsphase Gelb und erzielte kurz vor der Pause das zwischenzeitliche 3:1 für sein Team. Zur Halbzeit wurde Florucz ausgewechselt.

Mateo Karamatic (NK Osijek II)

MF – 19 Jahre (Jg. 01) – 21 Spiele – 1 Tor

Bei der 3:4-Niederlage bei Hajduk Split B spielte Mateo Karamatic durch und erzielte das zwischenzeitliche 3:1 für sein Team.

Adrian Gale (Kustosija Zagreb)

DM – 21 Jahre (Jg. 99) – 3 Spiele

Beim 0:1 gegen Inter Zapresic kam Adrian Gale nicht für Kustosija zum Einsatz.

Arnel Jakupovic (NK Domzale)

ST – 22 Jahre (Jg. 98) – 23 Spiele – 5 Tore – 3 Assists

Beim 0:0 bei Tabor Sezana spielte Arnel Jakupovic für den NK Domzale durch.

Denis Adamov (NK Domzale)

RM – 21 Jahre (Jg. 99) – 5 Spiele

Beim 0:0 bei Tabor Sezana saß Denis Adamov auf der Bank seines Teams.

Randy Montie (NK Drava Ptuj)

ST – 21 Jahre (Jg. 99) – 7 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

Beim 3:2 gegen Beltinci stand Randy Montie nicht im Kader von Drava Ptuj.

Aldin Aganovic (NK Drava Ptuj)

RA – 19 Jahre (Jg. 00) – 4 Spiele

Beim 3:2 gegen Beltinci stand Aldin Aganovic nicht im Kader von Drava Ptuj.

Jonas Auer (Viktoria Zizkov)

LM – 20 Jahre (Jg. 00) – 17 Spiele – 0 Tore – 3 Assists

Beim 1:0-Sieg gegen Varnsdorf saß Jonas Auer auf der Bank von Viktoria Zizkov.

Emil Tischler (FK Pardubice)

DM – 23 Jahre (Jg. 98) – 26 Spiele – 5 Tore – 2 Assists (1/0/0 für Pardubice B)

Beim 2:2 gegen den MFK Karvina spielte Emil Tischler im rechten Mittelfeld durch.

Berkay Tanir (Eskisehirspor)

ZM – 21 Jahre (Jg. 99) – 26 Spiele – 2 Tore – 3 Assists

Bei der 1:5-Heimniederlage gegen Bursaspor spielte Berkay Tanir bis zur 79.Minute im offensiven Mittelfeld.

Sergen Yilmaz (Menemen Spor)

RV – 20 Jahre (Jg. 00)

Mitte Jänner wechselte Sergen Yilmaz aus der zweiten Mannschaft der SV Ried zum türkischen Zweitligisten Menemen Spor. Bisher stand der Rechtsverteidiger in keinem Matchkader.

Manuel Botic (Metaloglobus Bukarest)

ZM – 22 Jahre (Jg. 98) – 10 Spiele – 1 Tor – 1 Assist (5/1/0 für Petrolul Ploiesti)

Beim 3:1-Heimsieg gegen Pandurii wurde Manuel Botic nach 57 Minuten eingewechselt.

Aleksa Markovic (Sepsi OSK)

DM – 19 Jahre (Jg. 01) – 2 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

In den letzten 16 Spielen stand Aleksa Markovic in keinem Matchkader des Sepsi OSK.

Daniel Mandl, abseits.at