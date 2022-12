Fußballspieler, die 2022 am meisten verdient haben

Fußball steht definitiv auf der Liste der weltweit beliebtesten Spiele. Fußballfans gibt es in allen Ländern der Welt. Millionen Menschen verfolgen ständig verschiedene Fußballspiele,...

Fußball steht definitiv auf der Liste der weltweit beliebtesten Spiele. Fußballfans gibt es in allen Ländern der Welt. Millionen Menschen verfolgen ständig verschiedene Fußballspiele, feuern ihre Lieblingsteams an und schließen sogar Wetten auf Websites wie gg.bet/de/football ab und unterstützen damit ihre Favoriten.

Die Anhänger interessieren sich besonders für Fußballereignisse, bei denen die Allerbesten ermittelt werden, darunter die Champions League und die Weltmeisterschaft. Bei solchen Veranstaltungen geht es für die Fußballliebhaber nicht nur darum, herauszufinden, wer der Gewinner sein wird, sondern auch darum, das Spiel echter Meister des Fußballs zu genießen.

Je nachdem, wie bekannt ein Fußballspieler ist, wie gut er seine spielerische Qualität unter Beweis stellen kann und für wertvolle Momente auf dem Spielfeld sorgen kann, hängt sein Einkommen ab. Heutzutage gibt es in der Fußballwelt Spieler, die für ihr Talent und Charisma riesige Summen verdienen. Unter allen Spielern kann man einige Fußballstars hervorheben, die im Jahr 2022 mehrere zehn Millionen Dollar und sogar mehr als hundert Millionen Dollar verdient haben.

Kylian Mbappe

Kylian Mbappe ist zwar erst 23 Jahre alt, gilt aber im Jahr 2022 als der am teuersten bezahlte Spieler der Welt. Er hat es geschafft, 128 Millionen Dollar für das Jahr zu verdienen, davon 110 Millionen Dollar auf dem Feld und 18 Millionen Dollar außerhalb des Feldes.

Ein so großer Gewinn in diesem Jahr brachte ihm die Unterzeichnung eines neuen Dreijahresvertrags beim Fußballverein “Paris Saint-Germain” ein. Laut dem neuen Vertrag wird der Fußballer mehr als eine Million Euro pro Woche verdienen.

Lionel Messi

Lionel Messi ist ein berühmter Fußballspieler aus Argentinien, der im Club Paris Saint-Germain spielt. Für dieses Jahr verdiente er 120 Millionen Dollar, wovon 65 Millionen Dollar auf dem Feld und 55 Millionen Dollar außerhalb des Feldes verdient wurden. Nachdem Argentinien Weltmeister 2022 geworden ist, soll sein Einkommen um 20% steigen.

Die WM in Katar ist die letzte dieser Art in seiner Karriere, denn in vier Jahren wird er höchstwahrscheinlich als Ehrengast die WM in den USA, Mexiko und Kanada ins Auge fassen. Es ist erwähnenswert, dass Messi für seinen Fußballerfolg mehr verdient als Ronaldo, aber Ronaldo ist ihm in Marketingfragen voraus.

Cristiano Ronaldo

Ein 37-jähriger Fußballspieler verdiente 100 Millionen Dollar im Jahr, davon 60 Millionen außerhalb des Spielfelds. Die Saison 2021/22 ist in der glänzenden Karriere von Cristiano Ronaldo nicht allzu erfolgreich. Trotz der Tatsache, dass Cristiano seinen größten Traum – den Weltmeistertitel – nicht verwirklicht hat, wird er seine Karriere nicht beenden und plant, mindestens bei der Euro 2024 zu spielen. Der Fußballspieler verdient vor allem dank der Zusammenarbeit mit Unternehmen wie Nike, Herbalife, LiveScore hohe Summen.

Neymar

Fußballspieler aus Brasilien hat es geschafft, in einem Jahr 87 Millionen Dollar zu verdienen. 32 Millionen brachten dem Brasilianer Sponsorenverträge ein, den letzten schloss Neymar nur anderthalb Monate vor Beginn der WM 2022 mit dem multinationalen katarischen Telekommunikationsunternehmen Ooredoo QSC ab. Es ist nicht verwunderlich, dass es immer genug Werbeangebote rund um den brasilianischen Star gibt, denn seine Follower-Basis auf Instagram liegt bei193 Millionen.