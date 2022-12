Austria-Fans: „War klar, dass Jürgen Werner eine Funktion übernimmt“

Jürgen Werner gab heute in einer Pressekonferenz bekannt, dass er sich bei der Wiener Austria operativ einbringen wird. Der 61-Jährige stellt sich als Sportvorstand...

Jürgen Werner gab heute in einer Pressekonferenz bekannt, dass er sich bei der Wiener Austria operativ einbringen wird. Der 61-Jährige stellt sich als Sportvorstand zur Verfügung, Manuel Ortlechner soll Sportdirektor bleiben. Was sagen die Fans zu dieser Lösung? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Violettesbluat: „Für mich war das mit dem Einstieg als Investor klar, dass er eine Funktion übernehmen wird, sobald seine Sperre ablaufen wird. Ich denke sein Netz an Spielern kann uns gut tun…Wenn man sich seine Arbeit beim LASK ansieht war es schon gut, was die dort auf die Beine gestellt hat. Lassen wir uns überraschen. Ich hoffe, dass er uns sportlich auf Vordermann bringt wie es einst Paris gemacht hat.“

J.E: „Grundsätzlich fehlt ja ein Sportvorstand seit Parits, der auch Verantwortung (Haftung!!) übernimmt. Wir sind ja kein Puppentheater. Man kann jetzt diskutieren, ob Werner der Richtige ist.“

Lucky Luke: „Schon skurril, es wird zugegeben, dass die Transferpolitik nicht sonderlich gelungen war und dass man großes Verletzungspech hatte und gleichzeitig wirft man Schmid vor, dass die Hinrunde zu schlecht war. Warum genau man mit Schmid nicht die „Austria- Kultur“ einführen kann, die man sich in Zukunft vorstellt und den „proaktiven Austria- Fußball“ spielen kann, habe ich immer noch nicht verstanden. So holt man mich als Fan sicher nicht zurück ins Boot. Wenn Werner von zwei Jahren spricht, die er sich gibt, ist er auch lustig. Sein Mann muss sofort liefern und mindestens 3. werden, sonst wird immer wieder das Thema aufkommen „was hätte Schmid geschafft“.

Ultras_Sur: „Ich sehe das nicht so negativ wie manche hier. Klar mit Jürgen Werner holt man sich die Katze im Sack, jedoch darf man dabei nicht vergessen was er mit dem LASK auf die Beine gestellt hat. Sie konnten große Erfolge feiern, sowohl international als auch national und um die Meisterschaft mitspielen. In der Situation in der sich die Austria gerade befindet heißt es halt friss oder stirb und so müssen wir dankbar sein für das was wir bekommen. Fakt ist auch, seit Sir Parits fehlt ein richtiger Sportvorstand. Die Schattenseite des Einstiegs der Investoren ist der Verlust von Einfluss, wie man am Beispiel von Schmid und Ortlechner sehen kann. Jedoch eins steht über allem und das ist das Überleben der Austria, daher volle Unterstützung für diesen Weg. Man sollte bedenken Werner ist nicht verantwortlich für den hohen Schuldenberg…“

Pinkman: „War ja sowieso von Anfang an klar, dass er eine Funktion ausüben wird. Dass er Sportvorstand wird ist ja nicht einmal negativ. So ist er für die Entscheidungen verantwortlich und braucht nicht immer eine Marionette schicken um irgendetwas verkünden zu lassen was sowieso er im Hintergrund veranlasst hat.“

The1Riddler: „Was bleibt ist, ist die unbefriedigende Lösung die mit Schmid herbeigeführt wurde. Was sportlich Sinn macht, wenn Werner eben diese Posten auch offiziell übernimmt, dass der sportliche Bereich auch nach seinen Vorstellungen umgebaut wird, was aber nicht Part 1 aushebelt. Nüchtern betrachtet, jegliche andere Lösung, wäre nicht im Sinne der Austria, wenn die Vorstellungen vom Vorstand und dem Trainer auseinander gehen – dies würde mittelfristig dazu führen, dass bei der nächsten kleinen Negativserie Schmid Freiwild geworden wäre. Ob Werner dann die richtige Wahl zum Austria Sport-Vorstand ist, steht auf einem anderen Papier.“

fermin: „Was allen klar sein muss: Es ist aber nun die Austria des Jürgen Werner. Was ihm zu Gute zu halten ist: Im Gegensatz zu vielen „Vollblutvioletten“, hat er das Motto „put your money where your mouth is“ umgesetzt. Falls -legitimerweise- erwünscht ist, dass es nicht mehr die Austria von Jürgen Werner ist, werden wohl ca. 10-15 Mio. auf den Tisch gelegt werden müssen. Ich habe dieses Geld leider nicht, also werde ich wohl das Alles kritisch beäugen, aber schlussendlich trotzdem den Wunsch haben, dass sein Plan Erfolg hat.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen zur Pressekonferenz mit Werner und Krisch.

