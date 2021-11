Gaming Trends – Was steht für 2022 in den Startlöchern?

Die Gaming Branche wird von großen Trends dominiert. Diese entstehen zum einen durch die technischen Möglichkeiten, zum anderen durch die Nachfrage der Spieler. Eine...

Die Gaming Branche wird von großen Trends dominiert. Diese entstehen zum einen durch die technischen Möglichkeiten, zum anderen durch die Nachfrage der Spieler. Eine wichtige Erkenntnis dabei ist, dass es immer schneller, besser, atmosphärischer sein muss. Es geht also darum, ein Superlativ an das Nächste zu reihen. Der Konkurrenzkampf der Anbieter ist mittlerweile so groß, dass Erfolg oder eben Nichterfolg über den Fortbestand eines Unternehmens entscheiden kann.

Zahlreiche Spiele nehmen bei der Entwicklung viele Jahre in Anspruch. Das Budget eines durchschnittlichen Games, das gleichzeitig auf mehreren Plattformen verfügbar gemacht werden soll, übersteigt heute locker das einer großen Hollywood Produktion. Das Marketing muss also bestens geplant werden und erfolgt der Release aufgrund des Drucks der Spieler verfrüht und kommt es aufgrund dessen zu massiven Beschwerden über Bugs und Glitches, dann bedeutet das manchmal den Ruin für ein Unternehmen.

Trotz dieser ernsten Hintergründe, die der Gamer im besten Fall nicht zu Gesicht bekommt, darf man sich auf die Gaming Saison 2022 freuen. Neben den Neuauflagen zahlreicher Klassiker warten unzählige neue Titel auf die Fangemeinde. Besonders schön ist dabei die Beobachtung, dass die technischen Möglichkeiten mehr und mehr ausgereizt werden. Das virtuelle Spielvergnügen wird noch besser und die Welten werden größer denn je. Wer sich in jeder Hinsicht in ein Game und die Welt, die einem dieses eröffnet, einlassen möchte, der darf gespannt auf die besten Trends im Jahr 2022 warten.

Darauf freut sich die Gaming Community

Die Trends, die das Jahr 2022 dominieren werden, beziehen sich nicht nur auf neue Spiele, die Technik oder Konsolen, sondern auch auf neue Mechanismen und Maßnahmen der Spieleentwickler, um das Gaming selbst noch in gewisser Hinsicht aufregender und spannender zu gestalten. Ein Beispiel, das primär bei Online Spielen verwendet wird, ist der Willkommensbonus . Dieser hat nicht nur das Ziel, neue Spieler anzulocken, er trägt zudem dazu bei, dass einem der Start so gut wie möglich gelingt.

Das Jahr 2022 bedeutet den Startschuss für zahlreiche Trends, die den Markt über Jahre hinweg bestimmten werden. Es lohnt sich also in jedem Fall, ein Auge auf die Neuerungen zu werfen.

Mehr Diversität bei den Gamern

Das Klischee vom Gamer, der als blasser Nerd ausschließlich vor dem Bildschirm sitzt, ist schon seit langer Zeit überholt. Dennoch gibt es, glaubt man den aktuellen Statistiken, noch immer klare Tendenzen, wer spielt und welche Gruppe sich für welche Titel entscheidet. Diese Gruppenbildung wird es auch weiterhin geben, das ist auch wichtig für die Vielfalt innerhalb der Branche, doch ab dem Jahr 2022 wird sich Trend hin zu Games, die größere Bevölkerungsgruppen ansprechen, abzeichnen. Die Gemeinde an Nutzern wird damit nicht nur größer, sondern bunter und vielfältiger. Umso besser stehen die Chancen, die tiefen Gräben, die sich leider nach wie vor durch die Gesellschaft ziehen, zu überwinden. Wichtig ist bei diesem großen Trend, dass man sich dazu bereit erklärt, diesen aktiv anzunehmen. Das gelingt einem am besten, wenn man über den eigenen Tellerrand hinausschaut und hin und wieder neue Spiele ausprobiert, selbst wenn einen diese auf Anhieb nicht direkt ansprechen sollten. Das wird sich in Zukunft als eine hervorragende Möglichkeit, um den eigenen Horizont zu erweitern, herausstellen.

Mehr Indie-Games

Mehr und mehr junge Menschen interessieren sich nicht nur für die Spiele, sondern auch für die Technik dahinter. Noch vor wenigen Jahren brauchte man ein großes Team an Entwicklern, um ein Spiel erschaffen zu können. Ab dem Jahr 2022 wird es mehr und mehr Games von Indie-Entwicklern geben. Diese sind sehr wahrscheinlich auch in Zukunft einfach aufgebaut als die Varianten der Unternehmen mit einem Milliardenumsatz. Doch was diesen Spielen an Größe fehlt, das machen sie durch geniale Ideen und ihren Charme wieder wett. Bereits 2022 werden es viele Spiele von Indie-Entwicklern mit den Größen aus der Branche aufnehmen können. Das ist eine wunderbare Entwicklung, die neue Ideen zulässt und damit wieder für ein Mehr an Diversität sorgt.

Die Zukunft spielt sich in der Cloud ab

Bereits jetzt wird ein Großteil der Games mittels Downloads erworben. Das Konzept des gekauften Spiels stellt sich allerdings mehr und mehr als veraltet heraus. Wer Spiele herunterlädt, der benötigt viel Speicherplatz dafür. Bereit im Jahr 2022 werden zahlreiche neue Cloud Gaming Anbieter auf dem Markt erscheinen. Mit ihnen kommt es zur Umsetzung vollkommen neuer Ideen. So leiht man sich in Zukunft Spiele und kann diese von überall aus spielen. Das bedeutet, dass das Gaming mobiler wird und sich die gesamte Angelegenheit nochmals deutlich mehr in das Virtuelle verlagert. In naher Zukunft wird die entsprechende Infrastruktur erweitert, sodass bald sämtliche Spieler von den Vorzügen der Cloud profitieren können. Leider muss bei diesem Trend angesprochen werden, dass er für die Spieler nicht nur Gutes bedeutet. Schon jetzt bieten mehrere Hersteller Konsolen ohne ein physisches Laufwerk an. Das bedeutet, dass sich der Markt mit gebrauchten Spielen langsam seinem unvermeidlichen Ende zuneigt. Wer in Zukunft ein Spiel haben möchte, der muss dieses zum vollen Preis in der Cloud freischalten. Einen anderen Weg wird es nicht mehr geben.

Neue Formate und alte Klassiker

Immer wieder hört man von den alten Hasen der Community, dass früher alles besser war. Nun, das stimmt nicht, aber dennoch lässt sich nicht leugnen, dass zu den Anfangszeiten des Gamings die Spiele einen gewissen besonderen Charme hatten. Deshalb gibt es ab 2022 beliebte Neuauflagen und verbesserte Klassiker, die damit erstmals auf den neuen Konsolen oder auf dem Rechner gespielt werden können. Dadurch erhalten die jüngeren Generationen einen Einblick in die Geschichte des Gamings und die älteren Semester erfreuen sich daran, dass sie endlich wieder die Games, mit denen sie groß geworden sind, zocken können.

Abschließend betrachtet kündet das Jahr 2022 einen großen Wandel in der Branche an. Nicht immer fällt dieser zum Vorteil der Spieler aus, doch im Großen und Ganzen lässt sich sehr wohl behaupten, dass es auch in Zukunft alles andere als langweilig werden wird. Während sich die großen Namen der Branche hauptsächlich neuer Technologien bedienen, drängen immer mehr kleine Entwickler auf den Markt. Diese werden schon in wenigen Jahren mit ihren spannenden Ideen und deren Umsetzung für staunende Gesichter sorgen.