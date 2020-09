Spielautomaten mit Sportthemen

Die meisten träumen davon, ihren Lebensunterhalt mit Sport zu verdienen oder schauen sich neidisch diejenigen im Fernsehen an, die solch ein Leben wirklich leben....

Die meisten träumen davon, ihren Lebensunterhalt mit Sport zu verdienen oder schauen sich neidisch diejenigen im Fernsehen an, die solch ein Leben wirklich leben. Es gibt jedoch eine Vielzahl von sportlichen Online-Themen-Spielautomaten, die es Nutzern ermöglichen, Sport zu treiben und dafür bezahlt zu werden – und alle enthalten eine Vielzahl von Preisen und Bonusspielen, die einen bis zum Schlusspfiff unterhalten werden. Zu den Sport-Spielautomaten, auf die man sich als sportbegeisterter freuen kann, gehören Fußball-Spielautomaten, Aussie-Fußball-Spielautomaten, Pferderennen und sogar ein Rodeo-Spielautomat.

Beliebte Spiele

Neben vielen sportbezogenen Slots können Spieler einen virtuellen Pokal im Fußball-Cup von Viaden Gaming sichern – Man nimmt mit der Mannschaft und allen Mitspielern an einem Fußball Turnier teil, aber nicht bevor man die Chance hatte, eine Menge Preise für das Auffinden thematischer Gegenstände wie Schiedsrichterpfeifen, goldene Stiefel und Torwarthandschuhe in Empfang zu nehmen. Spieler haben auch die Möglichkeit, den „Lucky Locker“-Bonus zu spielen, wenn sie sich für das Spiel umziehen, während sie mit der Elfmeterschießen-Glücksspielfunktion jeden Preis durch die Umwandlung eines Elfmeters verdoppeln können. Es besteht sogar die Chance, um einen progressiven Jackpot zu spielen.

Wenn Spieler ein bisschen Aussie Rules Football bevorzugen, dann sollten sie in jedem Falle Aussie Rules by Rival Gaming ausprobieren. Nutzer können einige großartige Bonusspiele genießen, darunter Wild-Schiedsrichter und die Jackpot-Trikots, während Spieler außerdem die Chance haben, bis zu erstaunlichen 100 Freirunden zu gewinnen. Man wird sogar auf das Spielfeld eingeladen, um den Fußballbonus zu erhalten, bei dem sie die Chance haben, Fußbälle zwischen die Pfosten zu kicken, um Punkte zu erzielen – die man dann in Preise umwandeln kann.

Fans von Pferderennen können mit A Day At The Derby, ebenfalls von Rival Gaming, eines der größten Ereignisse auf dem gesellschaftlichen Kalender genießen. Es gibt Preise zu gewinnen, wenn man alle Arten von Gegenständen zum Thema Pferderennen findet, wie unter anderem Wettscheine, Ferngläser und sogar Trainer und Besitzer, während es noch bessere Bonusspiele zu spielen gibt, darunter Wilde Pferde, Free Spin-Jockeys und sogar einen Jackpot-Jockey-Bonus.

Auch bei Lucky Horse aus dem Hause des Herstellers High 5 Gaming, bei dem Spieler die Chance haben, ein Pferd zu trainieren, um ein großes Rennen zu gewinnen, können sie auf Starterbestellung teilnehmen. Spieler müssen nicht nur das Pferd trainieren, sondern auch den besten Jockey buchen und den Besitzer unterhalten. Es warten jedoch große Pferderennen-Gewinne auf die Spieler, wenn sie einen Freispielbonus, Lucky Horse Wilds und Expanding Wilds spielen.

Wenn man Pferdesport liebt, aber etwas mehr Nervenkitzel als Pferderennen mag, dann ist es Zeit, Wild Rodeo von High 5 Gaming zu spielen. Beim Reiten auf wilden Pferden kann man alle möglichen Preise und Boni mit dem Lasso einfangen. Spieler gewinnen Preise dafür, dass sie Ihre Gegner besiegt haben und sie haben auch die Chance, gleichzeitig einige sehr süße Cowgirls zu beeindrucken. Man sollte also ein Auge auf das 2-Horn-Feature haben, bei dem alle Symbole zwischen den Hörnern wild werden.

In jedem Falle gibt es in den meisten Casinos auch jede Menge Spiele ohne Sportthema. Zu den gängigsten Themen zählen Geschichte, Früchte, Filme und Bücher aber auch ganz andere Themen wie beispielsweise Leovegas Deadwood.

Hohe Einsätze

Im Profisport sind die Einsätze in der Regel hoch – aber die Einsätze für diese Spiele beginnen bereits ab 0,01 Münzen pro Spin, was sich auch super für Nutzer mit einem geringeren Budget eignet. Es gibt auch viele verschiedene Linien- und Linien-Wettkombinationen, aus denen man wählen kann, während es einige anständige Höchsteinsätze für diejenigen gibt, die ein wenig High-Rolling lieben.

Gewinnen um jeden Preis

Während es im bei Profisport-Spielen generell einen Sieg um jeden Preis gibt – sollte man auch nicht den Spaßfaktor vergessen. Beim Pferderennen zu gewinnen, Strafen zu verhängen, Pokale zu heben, Preise zu gewinnen und tolle Boni zu spielen ist eine Sache, an der sich Sportfreunde und Slots-Liebhaber gerne erfreuen – Man sollte in erster Linie Spaß haben und im besten Fall dafür Preise gewinnen können!