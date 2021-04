Warum ist Gaming wichtig?

Strategiespiele, Ego-Shooter, Massiv-Multiplayer-Online-Spiele, Glücksspiele, sind alles Dinge, die viele Menschen mit Zeitverschwendung assoziieren. Es gibt jedoch auch andere, die sie als etwas ansehen, das...

Strategiespiele, Ego-Shooter, Massiv-Multiplayer-Online-Spiele, Glücksspiele, sind alles Dinge, die viele Menschen mit Zeitverschwendung assoziieren. Es gibt jedoch auch andere, die sie als etwas ansehen, das nicht nur Spaß macht, sondern auch sehr nützlich sein kann. Studien haben gezeigt, dass Menschen, die Videospiele spielen, eine bessere räumliche Koordination und feinmotorische Fähigkeiten haben. Es hat sich auch gezeigt, dass das Spielen die Problemlösung und die beruflichen Fähigkeiten verbessern kann, besonders jene, die eine gute Auge-Hand-Koordination, Entscheidungsfindung und Aufmerksamkeit für Details erfordern.

Spielen im Allgemeinen trainiert das Gehirn, und das Spielen wirkt sich direkt auf Teile des Gehirns aus, die für das Gedächtnis, die räumliche Orientierung sowie die Feinmotorik verantwortlich sind. Um festzustellen, wie sich Videospiele auf das Gehirn auswirken, wählten die Wissenschaftler zwei Gruppen von Erwachsenen aus. Eine Gruppe spielte Videospiele, während die andere Gruppe dies nicht tat. Diese Forschung dauerte zwei Monate, und die Ergebnisse haben gezeigt, dass es Unterschiede in der Gehirnstruktur der Gamer gibt. Es gab eine direkte Verbindung zwischen Videospielen und einer volumetrischen Gehirnvergrößerung.

Spielen wirkt sich auf verschiedene Teile des Gehirns aus

Der Teil des Gehirns, der für die Entscheidungsfindung sowie für soziales Verhalten und kognitive Planung verantwortlich ist, wird präfrontaler Kortex genannt. Das Spielen von Videospielen, die auf Strategie und Entscheidungsfindung basieren, hat zweifellos einen großen Einfluss auf diesen Teil des Gehirns. Außerdem gibt es noch das Kleinhirn, einen Teil des Gehirns, der die Feinmotorik und die Muskeltätigkeit kontrolliert.

Die Forschung hat gezeigt, dass das Spielen von Videospielen auch einen Einfluss auf diesen Teil des Gehirns hat, da es in Situationen hilft, in denen man schnell auf Dinge reagieren muss, die um einen herum passieren. So zum Beispiel in Videospielmomenten, in denen man die richtige Taste zur richtigen Zeit drücken muss, um eine bestimmte Aktion auszuführen. Viele Spiele zwingen die Spieler dazu, sich an eine sich schnell verändernde Umgebung anzupassen, in der Entscheidungen sofort getroffen werden müssen.

Spiele können auch das exekutive Funktionieren verbessern. Dies bezieht sich auf die Fähigkeit einer Person, ihre mentalen Ressourcen wie Wahrnehmung, Aufmerksamkeit und Gedächtnis so einzusetzen, dass Problemlösungen und Entscheidungen effizienter getroffen werden können. Zum Beispiel hat die Forschung gezeigt, dass die Erfahrung mit Action-Videospielen die Fähigkeit von Menschen verbessert, schnell und ohne Fehler zwischen Aufgaben mit widersprüchlichen Anforderungen zu wechseln.

Gaming und soziale Fähigkeiten

Leider hält sich immer noch die Vorstellung, dass Spielen schlecht für den Menschen ist. Die Forschung legt jedoch nahe, dass Videospiele viele soziale Vorteile haben und dass das Spielen bestimmter Arten von Spielen sogar helfen kann, die sozialen Fähigkeiten zu verbessern. Zum Beispiel haben viele moderne Videospiele soziale Funktionen integriert und Multiplayer-Spiele werden immer beliebter.

Spiele werden entweder kooperativ gespielt, wobei die Spieler zusammenarbeiten müssen, um ein Ziel zu erreichen, oder wettbewerbsorientiert, wobei die Spieler gegeneinander antreten. Massive Multiplayer-Online-Spiele wie World of Warcraft sind ein großartiges Beispiel dafür, dass soziale Kontakte notwendig sind, um an fortgeschritteneren Spielsituationen wie Dungeons und Schlachtzügen teilzunehmen, bei denen die Spieler zusammenarbeiten müssen, um die Herausforderungen zu meistern.

Soziale Funktionen in Spielen sind durch das Internet und Social-Media-Plattformen immer beliebter geworden. Sogar bei Online Casino Websites gibt es einen neuen Trend, der sich „Social Casinos“ nennt und bei dem Menschen mit Freunden spielen oder gegeneinander antreten können. Dies schafft mehr Möglichkeiten für Menschen, soziale Kontakte zu knüpfen.

Fazit

Videospiele und Gaming im Allgemeinen bieten den Menschen viele Vorteile, im Gegensatz zu einigen Überzeugungen, die besagen, dass Gaming schlecht ist. Abgesehen davon, dass sie den Menschen eine Menge Unterhaltung bieten, können Videospiele auch die kognitiven Funktionen und sozialen Fähigkeiten fördern. Das Beste an all dem ist, dass Gaming Spaß macht und viele Menschen aus der ganzen Welt zusammenbringt. Gaming hat sich zur führenden Form der Unterhaltung auf der ganzen Welt entwickelt und seine Popularität steigt weiter an. Im Laufe der Zeit werden sie immer fortschrittlicher und komplexer und bieten neue Möglichkeiten, um Menschen zusammenzubringen.