Handball in Deutschland

Handball ist eine der beliebtesten Sportarten in Deutschland. Obwohl er nicht mit dem Fußball konkurrieren kann, der nach wie vor an erster Stelle steht, ist der Handball immer noch an zweiter Stelle.

Geschichte des deutschen Handballs

Handball hat in Deutschland eine über 100-jährige Tradition und ist ein modernes, dynamisches Mannschaftsspiel, das Ende des 19. Jahrhunderts entstand. Der Ursprung des Handballs liegt zum Teil in Deutschland, wo er ursprünglich Torbol genannt wurde. Die ersten Spielregeln wurden 1917 in dem Land veröffentlicht. In Berlin, der Hauptstadt des Landes, fand das erste offizielle Handballspiel überhaupt statt.

Aber auch in mehreren anderen Ländern wurde Handball eingeführt, so dass das Spiel in ganz Deutschland und auch bei den baltischen Nachbarn beliebt ist.

Zukunft des Handballs in Deutschland

In Deutschland spielen mehr als 750.000 Menschen Handball. Dazu gehören Profimannschaften der Männer und Frauen, Jugendmannschaften und verschiedene U20-Teams sowie Amateurspieler.

Handballspiele der ersten, zweiten und dritten Ebene werden in Deutschland im Fernsehen oder live übertragen. Die Popularität der ersten Bundesliga hat in den letzten Jahren zugenommen.

Deutsche Handball Liga: Vereine und Mannschaften

Die DKB Handball-Bundesliga hat in Deutschland nach wie vor eine große Anhängerschaft. Die Liga ist eine der besten der Welt. Sie umfasst: 18 Mannschaften (männlich) und 12 (weiblich).

Beide Nationalmannschaften haben sich vier Weltmeistertitel geteilt und waren dabei sehr erfolgreich. Der berühmteste Handballer aller Zeiten in Deutschland bleibt Stefan Kretzschmar.

THW Kiel

Während die Bundesliga früher in Nord und Süd unterteilt war, treffen die Vereine heute in einer Liga aufeinander. Selbst die 2. Bundesliga ist nicht mehr getrennt und alle Mannschaften aus der zweiten Liga spielen ohne geografische Grenzen gegeneinander. In dieser Liga spielen jedes Jahr 2 Mannschaften aus der 1. Bundesliga.

Die 1. Bundesliga wird vom THW Kiel dominiert, der in der 10.000 Zuschauer fassenden Sparkassen-Arena Kiel spielt. Der Verein gewann die letzten Meisterschaften von 2012 bis 2015. Derzeit hält sie 20 nationale Meistertitel.

VFL Gummersbach

Die zweite Mannschaft mit den meisten Meistertiteln ist der VFL Gummersbach. Der Verein spielt in der Stadt Gummersbach, die nur 50.000 Einwohner hat. Auch wenn die Mannschaft bei den Titeln etwas hinter dem THW Kiel liegt, spielt sie jetzt in der 2. Bundesliga, und die letzten Titel in den erstklassigen Vereinswettbewerben wurden bereits 1991 gewonnen.

SG Flensburg-Handewitt

Die amtierende Meistermannschaft SG Flensburg-Handewitt kommt aus Flensburg und Flensburg. Das Team ist relativ jung, es wurde 1990 gegründet.

SV Polizei Hamburg

Der SV Polizei Hamburg ist der erste Meisterschaftsverein der Bundesliga. Wie der Name schon sagt, war das Team Teil der Hamburger Sicherheitspolizei.