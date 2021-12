Statistiken zur Winterpause 21/22: Marco Grüll führt Expected-Assist-Wertung an

Wir wollen die Winterpause nutzen um euch wieder einmal zahlreiche Statistiken aus der österreichischen Bundesliga zu präsentieren. Alle Grafiken und Statistik-Werte stammen von Wyscout...

Wir wollen die Winterpause nutzen um euch wieder einmal zahlreiche Statistiken aus der österreichischen Bundesliga zu präsentieren. Alle Grafiken und Statistik-Werte stammen von Wyscout S.p.a.

Nachdem wir uns gestern die aktuellen Expected-Goal-Werte angesehen haben wollen wir uns heute den Expected Assists widmen. Auch hier gibt es eine Überraschung, da es einen Führenden gibt mit den man angesichts der „tatsächlichen“ Assists nicht unbedingt rechnen konnte.

Womit man ebenfalls kaum rechnen konnte ist, dass es gar nicht so einfach ist eine richtige Assist-Wertung für die österreichische Bundesliga zu finden. Auf der offiziellen Seite der Bundesliga sind aktuell anscheinend nur jene Vorlagengeber vorhanden, die auch zumindest einen Treffer erzielt haben?! LASK-Mittelfeldspieler Hong scheint trotz fünf Assists beispielsweise nicht auf, ebenso wenig Leon Klassen, der sogar bei sechs Assists steht.

Dazu kommt, dass manche Zahlen nicht richtig sind, denn Alex Timossi Andersson sollte ebenfalls bei sechs Torvorlagen stehen.

Auf einigen weiteren Quellen findet man leider ebenfalls unterschiedliche Werte – der Führende der „tatsächlichen“ Assist-Liste, Jakob Jantscher, hat je nach Quellenangabe acht bis 10 Vorlagen – die Bundesliga bietet acht Vorlagen an, Transfermarkt neun und sport.de zehn Assists.

Wir orientieren uns nun als Kompromiss an den Zahlen von transfermarkt.at, die sich mit unseren Daten am ehesten decken. Jakob Jantscher führt mit neun Assists die Wertung vor Stefan Nutz an, der bei acht Vorlagen steht. Es folgen Leon Klassen und Alex Timossi Andersson (jeweils 6 Vorlagen), Eliel Peretz, Kelvin Yeboah, Jürgen Heil, Brenden Aaronson, Tobias Kainz, Matthäus Taferner, Marlon Mustapha und Hyun-seok Hong (jeweils 5 Assists).

Die Expected Assists zur Winterpause 2021/22 in der österreichischen Bundesliga

Vorweg: Aus einem unbekannten Grund ist Jürgen Heil aus dieser von Wyscout berechneten Liste gerutscht, obwohl er einen xA-Wert von 2.89 vorweist und klar in den Top 20 liegen würde. Gleiches gilt für Matthäus Taferner, der mit einem xA-Wert von 3.27 sogar in den Top 10 wäre.

Wie wir sehen liegen nicht Jantscher und Nutz ganz vorne, sondern Rapid-Flügelspieler Marco Grüll, der im Frühjahr einer der absoluten Lichtblicke in Hütteldorf war. Diese Grafik zeigt, dass der Neo-Nationalspieler durchaus den einen oder anderen Scorerpunkt mehr auf seinem Konto haben könnte, wenn seine Mitspieler ein wenig effektiver vor dem gegnerischen Tor gewesen wären.

Grüll kommt auf einen Expected-Assist-Wert von 4.89, womit er allerdings nicht so weit von seinen tatsächlichen vier Assists entfernt ist. Dass Jakob Jantscher und Stefan Nutz wesentlich mehr Assists aufweisen, liegt an der Effektivität ihrer Mitspieler. Jantscher kommt bei neun Torvorlagen auf einen Expected-Assist-Wert von 4.73 und Nutz liegt mit einem xA-Wert von 2.88 sogar außerhalb der Top 10.

Die beiden LASK-Spieler Thomas Goiginger und Michael Liendl profitierten in dieser Wertung ebenfalls nicht von der Kaltschnäuzigkeit ihrer Mitspieler. Liendls xA-Werten liegen mit 4.41 ein wenig über den tatsächlichen vier Vorlagen, aber Goiginger ist mit einem Wert von 4.70 deutlich über seinen tatsächlichen drei Assists.

Dies trifft auf auch Thorsten Schick und Peter Michorl zu, die bei jeweils nur einer tatsächlichen Vorlage auf einen xA-Wert von 3.41 und 3.21 kommen. Es ist wohl kein Zufall, dass drei Spieler des LASK und zwei Spieler des SK Rapid in den Top 10 höhere xA-Werte als tatsächliche Vorlagen haben, da beide Mannschaften in zahlreichen Spielen überlegen waren aber die Spieler zahlreiche Chancen vor dem gegnerischen Tor nicht nutzen konnten. Dies trifft noch stärker auf den LASK als auf den SK Rapid zu.

Der 21-Jährige Leon Klassen liegt mit einem starken xA-Wert von 3.52 an sechster Stelle in der Wertung, konnte sich aber ebenso wie Timossi Andersson, der bei sechs Assists sogar nur einen xA-Wert von 2.79 hat, beim Verwandeln der Torchancen auf seine Mitspieler verlassen.

Yeboah liegt bei der xA-Wertung auf Platz 26 mit einem Wert von 1.93. Hong und Kainz liegen mit einem xA-Wert von 1.88 ebenfalls außerhalb der Top 20.

