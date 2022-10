Innovationen bei Wetten auf ESports 2022 – Die Neuerungen kommen auf uns zu

ESports haben in den letzten Jahren stark an Popularität gewonnen. Es gibt verschiedene Spiele aus unterschiedlichen Kategorien, die auf einem kompetitiven Level gespielt werden....

ESports haben in den letzten Jahren stark an Popularität gewonnen. Es gibt verschiedene Spiele aus unterschiedlichen Kategorien, die auf einem kompetitiven Level gespielt werden. Dazu zählen beispielsweise League of Legends, DOTA 2, CS:GO, Overwatch oder Fifa. Mittlerweile hat sich eine so große Fanbasis gebildet, dass die bedeutenden Turniere dieser ESports auch ausgestrahlt werden und zum Teil ganze Stadien mit Zuschauern füllen.

Es wundert daher nicht, dass man mittlerweile auch auf ESports Wetten abschließen kann. In verschiedenen Online Casinos kann man sich entsprechende Angebote anschauen und interessante Wetten abschließen. Diese müssen sich nicht nur auf den Ausgang einer ganzen Runde beziehen, sondern können zum Beispiel auch darauf abgegeben werden, welches Team den ersten Kill holt und so weiter.

Wenn man sich selbst einmal in ESports-Wetten versuchen möchte, kann man sich verschiedene Online-Angebote anschauen.

Hier gehen wir darauf ein, welche Neuerungen es im Bezug auf ESports-Wetten dieses Jahr geben wird. Man kann jetzt schon davon ausgehen, dass einige Neuerungen auf uns zukommen.

Metaverse

Dubit, ein Videospiel-Studio, hat einiges an Geld in die Hand genommen, um die sogenannte Metaverse Gaming League (MGL) zu starten. Dabei sollen Spieler und Teams in Form von Avataren in einem virtuellen Universum gegeneinander antreten. Dazu soll eine Kombination aus 3D-Technologie, Augmented Reality und Virtual Reality verwendet werden. Dadurch soll ein virtueller Raum entstehen, in dem man sich, ohne Verzögerung, mit anderen austauschen kann, wobei die Umgebungen angepasst werden können.

Die Plattform für MGL Turniere wird von Roblox gestellt, in dem man eigene Spiele erstellen kann. Es ist also gut denkbar, dass die Anzahl an Spielen, die in der MGL kompetitiv gespielt werden, rasant ansteigen wird. Aus jedem dieser Spiele könnte sich ein eigener ESport bilden. Auch denkbar wäre, dass eine Reihe von Minispielen als Turnierform abgehalten wird, wie beispielsweise bei Mario Party oder Fall Guys.

Wir könnten uns gut vorstellen, dass Metaverse in Zukunft auch für ESports genutzt wird. Spieler könnten darin direkt gegeneinander antreten, aber es gibt auch andere interessante Ansätze. So könnte man beispielsweise eine Arena simulieren, in der ein ESport Turnier abgehalten wird, so dass man mit seinem eigenen Avatar live dabei sein kann.

Die MGL steckt noch in den Kinderschuhen. Dieses Jahr erwarten wir aber bereits einige Neuerungen und Innovationen. Vermutlich werden wir beobachten können, wie die ersten Spiele auf der Plattform zu Klassikern werden und sich eine Community um sie aufbaut. Das Wachstumspotenzial des Projekts ist enorm. Schon in wenigen Jahren könnte das Metaverse einen Marktwert von mehreren hundert Milliarden haben. Bei diesen Aussichten sollte man die Entwicklung nicht ignorieren und darauf achten, welche Ankündigungen in Bezug auf das Metaverse gemacht werden.

Zunahme an ESport-Wetten

ESports sind erst seit einigen wenigen Jahren allgemein akzeptiert und dass Turniere ausgestrahlt werden ist eine recht neue Entwicklung. Auch dass man auf den Ausgang von ESports wetten kann, ist ein neues Phänomen. Allerdings entwickelt sich dieser Markt rasant.

Vor ein paar Jahren gab es nur sehr wenige ESports, auf die man überhaupt wetten konnte. Zudem wurde das Angebot nicht so sehr angenommen, wie klassische Wetten auf Sport. Allerdings konnte man bereits zwischen 2021 und 2022 einen Zuwachs von 7.000% bei ESport Wetten verzeichnen. Bei dieser Entwicklung sollte man davon ausgehen, dass sich ESport-Wetten in den nächsten Jahren nur noch schneller verbreiten. Vermutlich werden zusätzliche Spiele in das Raster jener Games aufgenommen, auf die man Wetten abschließen kann. Auch die Anzahl der Turniere, die übertragen werden und auf deren Ausgang man setzen kann, wird vermutlich steigen.

Experten gehen davon aus, dass der ESport-Wettmarkt bis Ende des Jahrzehnts mehr als zehnmal so viel wert sein wird, wie aktuell. Daher gehen wir auch schon in diesem Jahr von einem stetigen Wachstum aus.

Mobile ESports verbreiten sich

ESports sind üblicherweise Spiele, die man am PC spielt. Da man auf einem hohen Level agiert, ist es notwendig gute Ausrüstung in Form von Eingabegeräten und Leistung zu haben. Da Smartphones und Tablets aber immer leistungsfähiger werden, kann man auch bei diesen auf ambitionierte Spiele stoßen. Diese werden immer häufiger auf mobile Geräte angepasst, so dass man darauf eine ideale Spielerfahrung genießen kann.

Natürlich werden nun auch einige Mobile Games kompetitiv gespielt. Wir gehen stark davon aus, dass die Anzahl der mobilen Spiele, auf die man wetten kann, dieses Jahr enorm steigen wird. Potentielle Kandidaten sind etwa Pokémon Unite oder League of Legends: Wild Rift. Auch andere beliebte ESports haben eine Portierung auf mobile Geräte erhalten. So kann man auch Fortnite über das Smartphone spielen. Vielleicht kommen dieses Jahr eigene Ligen auf, in denen mobile Spieler gegeneinander antreten. Das würde sich auch beim Wettangebot bemerkbar machen.