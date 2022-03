EL-Vorschau: Hinteregger vor Aufstieg ins EL-Viertelfinale

Auch heute wollen wir uns wieder zwei interessante Europa-League-Partien ansehen und euch mit einer kleinen Vorschau auf den Fußballabend vorbereiten. Wir blicken unter anderem...

Auch heute wollen wir uns wieder zwei interessante Europa-League-Partien ansehen und euch mit einer kleinen Vorschau auf den Fußballabend vorbereiten. Wir blicken unter anderem nach Frankfurt, wo Martin Hinteregger gegen Betis Sevilla einen 2:1-Vorsprung verteidigen will.

Eintracht Frankfurt – Real Betis

Donnerstag, 17.03.2022, 21:00 Uhr

Nachdem Eintracht Frankfurt in der deutschen Bundesliga in den Runden 22-24 drei Mal in Folge verlor und zu diesem Zeitpunkt aus den letzten sieben Partien nur einen Sieg holte, ging es in den letzten drei Spielen wieder deutlich nach oben. In der Bundesliga setzte man sich gegen Hertha BSC Berlin (4:1) und den VfL Bochum (2:1) durch und gewann auch das Auswärtsspiel gegen Real Betis mit 2:1. Martin Hinteregger war in dieser Partie in der Innenverteidigung der klare Abwehrchef und führte sein Team mit einer guten Leistung zum Auswärtssieg. Speziell die Defensive stand über weite Strecken der Partie nämlich hervorragend, nur im Spiel nach vorne hätten die Frankfurter noch konkreter sein können.

Es war jedenfalls das erste Mal, dass ein Team aus Deutschland auswärts gegen Real Betis gewinnen konnte. Die Spanier, die zuletzt in fünf Pflichtspielen keinen Sieg einfahren konnten, gewannen am Wochenende gegen Athletic Bilbao mit 1:0 und liegen nur zwei Punkte hinter Atletico Madrid und dem FC Barcelona am fünften Tabellenplatz. Bei den Gästen fehlen allerdings zahlreiche Spieler, denn Alex Moreno, Martin Montoya, Andres Guardado, Victor Camarasa und Cristian Tello stehen verletzungsbedingt nicht zur Verfügung. Hector Bellerin meldete sich wieder zurück, wobei es fraglich ist, ob er schon fit genug für einen Einsatz sein wird.

Bei den Hausherren ist Goncalo Paciencia nach seiner abgesessenen Sperre wieder eine Option. Sebastian Rode, Danny da Costa, Diant Ramaj und Ragnar Ache fallen jedoch fix aus. Hinteregger wird in der Dreierkette neben Tuta und Ndicka auflaufen und alles daransetzen, dass die starke Serie der Eintracht in der Europa League weiter anhält. Die Frankfurter sind nämlich seit sieben Spielen ungeschlagen, was den Fans Hoffnungen für den Aufstieg ins EL-Viertelfinale macht.

West Ham United – FC Sevilla

Donnerstag, 17.03.2022, 21:00 Uhr

Der FC Sevilla verlor in den letzten elf Spielen nur eine Begegnung. Im Rückspiel gegen Dinamo Zagreb reichte eine 0:1-Niederlage, nachdem man zuhause mit 3:1 gegen die Kroaten gewann. Die Spanier liegen mit zehn Punkten Rückstand auf Real Madrid auf dem starken zweiten Tabellenplatz und haben in den 28 Runden nur zwei Spiele verloren. Es wird also sehr schwer werden für den Premier-League-Klub die konstant starken Spanier zu bezwingen.

Ein Problem für West Ham United ist zudem, dass Michail Antonio beim 2:1-Sieg gegen Aston Villa einen Schlag abbekam und fraglich für das Rückspiel heute Abend ist. Aaron Cresswell zog sich ebenfalls eine kleine Verletzung in diesem Spiel zu, sollte aber als Linksverteidiger auflaufen können. Vladimir Coufal, Angelo Ogbonna und Jarrod Bowen fallen fix aus. Sollte Michail Antonio nicht in der Startaufstellung stehen, wird wohl Andriy Yarmolenko den Goalgetter ersetzen.

Auf der Gegenseite gibt es hinter einigen Spielern ebenfalls Fragezeichen. Marcos Acuna verletzte sich beim letzten Meisterschaftsspiel und ist fraglich, sodass vielleicht Ludwig Augustinsson links hinten starten wird. Neben dem gesperrten Lucas Ocampos fallen Suso und Papu Gomez fix aus. In der Sevilla-Mannschaft befinden sich einige Routiniers, die auch im Europacup sehr erfahren sind, wie etwa Jesus Navas, Ivan Rakitic und Thomas Delaney. Im 4-3-3-System wird als Linksaußen übrigens Leihspieler Anthony Martial auflaufen.

