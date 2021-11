Rapid-Fans: „Ein „Xerl“ in Zagreb wäre nett“

Der SK Rapid trifft heute auf Dinamo Zagreb und würde sich nach dem Heimsieg gegen die Kroaten auf weitere Punkte in der Europa-League-Gruppenphase freuen....

Der SK Rapid trifft heute auf Dinamo Zagreb und würde sich nach dem Heimsieg gegen die Kroaten auf weitere Punkte in der Europa-League-Gruppenphase freuen. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans von diesem Spiel erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

flanders: „Mindestens ein X wäre halt für Platz 3 Gold wert. Bei einem Sieg wäre Platz 2 sogar realistisch. Gleichzeitig heißt es West Ham die Daumen drücken gegen Genk. Dann hätten wir daheim gegen West Ham ein richtiges Endspiel. Mit 7 Punkten würde man wohl fix international überwintern. Europacup, herumrechnen, potentielle KO-Runden Gegner schauen, dazwischen diverse Biere. Herrlich ist das.“

GRENDEL: „Der Sieg gegen den LASK sollte unseren Buam bissl Auftrieb gegeben haben. Das wird auch bitter nötig sein, Zagreb hat was gut zu machen.“

AC58: „Dinamo ist momentan eine Wundertüte, mal schauen, wie es sie morgen gelüstet. Furchterregend waren ihre Auftritte bis jetzt keinesfalls. Das Einzige was mich skeptisch macht ist der Ausfall von Greiml, der war daheim nämlich der Held.“

derfalke35: „Ein Xerl wäre schon eine feine Sache. Wenn die Mannschaft so auftritt wie nach den ersten 30 Minuten gegen den LASK, dann trau ich ihr das auch zu. Wenn wir aber so vogelwild unterwegs sind wie gegen den LASK in den ersten 30 Minuten, dann könnte es bitter werden, mein Tipp für das heutige Spiel ist ein 1:1.“

grubi87: „Auswärts wird es wohl nichts zu holen geben. Bezweifle, dass wir nochmal wie im Hinspiel auftreten werden.“

qlias: „Ein X wäre nett. Denke aber auch, dass wir dort mit dem letzten Aufgebot eher nix holen werden. Wünsche allen die runter fahren eine lässige Zeit in Zagreb.“

Rapidler_1899: „Erste Frage wäre, wie viele fitte Spieler wir haben bzw. wie sich die Kadersituation darstellt. Ansonsten ist das möglicherweise ein Spiel welches uns entgegenkommt aber ich hör schon wieder auf, etwas herbei zu fantasieren. Ein Xerl würde ich zum aktuellen Zeitpunkt mit Handkuss nehmen.“

Starostyak: „Ein Xerl nehme ich sofort. Ziel muss natürlich Platz 2 sein, aber auch Platz 3 wäre OK. Dann gegen West Ham schauen, dass es in Genk zumindest ein Endspiel gibt.“

mani777: „Man sollte vom Schlimmsten ausgehen und das sind drei Punkte in der Gruppenphase. Umso schöner wenn’s dann doch klappen sollte mit einem Sieg in Zagreb und vielleicht viel mehr!“

damich: „Der Taxi-Ausfall tut zwar weh, aber wenn es nicht geht, geht es halt nicht und besser er fällt jetzt und vielleicht auch gegen den WAC aus, als man riskiert etwas und er fällt dann wenn’s blöd läuft bis Jahresende aus.“

onaiir22: „Wir müssen über das Kollektiv kommen! Kratzen und beißen! Jeder muss 100 Prozent geben!“

Top_ League: „Wüsste keinen Grund, warum man nicht auch auswärts gewinnen könnte. Dinamo hatte in Hälfte Zwei keinen einzigen Torschuss bzw. keine Chance, dafür dass die eine ganze Hälfte den Ausgleich hinterherliefen, hatten wir die ordentlich unter Kontrolle. Auch wenn ich Kühbauer des Öfteren kritisiere, aber ab und zu scheint halt doch mal seine Taktik aufzugehen, vor allem wenn die Spieler mehr als sichtbar die letzten Spiele, International bis zu den Haarspitzen motiviert sind. Warum das in der Liga anders ist, kann man nur vermuten, aber gerade international kann man heuer ruhig etwas positiver gestimmt sein.“

MarkoBB8: „Ich hoffe uns gelingt die Überraschung auch in Zagreb, Dinamo wirkte in Wien lustlos, das wird heute ganz anders. Typisch für die aktuelle Saison sind schmerzhafte Ausfälle vor wichtigen Partien, wo wir mental bereits geschlagen sind.“

