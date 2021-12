Legale österreichische Online-Casinos 2021 von Philipp Ganster

In letzter Zeit sind Online-Casinos in Österreich immer beliebter geworden. Menschen jeden Alters und jeder sozialen Schicht verbringen gerne ihre Freizeit damit, ihre Lieblingsspiele...

In letzter Zeit sind Online-Casinos in Österreich immer beliebter geworden. Menschen jeden Alters und jeder sozialen Schicht verbringen gerne ihre Freizeit damit, ihre Lieblingsspiele zu gamblen. Es ist entspannend, unterhaltsam und gibt Ihnen auch die Chance, legal Echtgeld zu gewinnen und, mit etwas Glück, Ihre finanzielle Situation zu verbessern. Die Glücksspielbranche in der Alpenrepublik unterliegt österreichischem Recht, was das Online-Glücksspiele absolut sicher macht. Heute gibt es nur noch ein Casino mit österreichischer Lizenz. Dabei handelt es sich um das Win2Day-Casino. Aufgrund der neuesten Änderungen hat sich die Redaktion entschieden, einen bekannten Casino Spieler und Experten zu diesen Themen zu interviewen – Philipp Ganster.

Frage – Hallo Philipp! Wir haben lange nach einem echten Glücksspielspezialisten gesucht und endlich einen, wenn nicht den besten, gefunden. Können Sie uns verraten, wie lange Sie selbst schon zocken und warum?

Antwort – Schon als Teenager habe ich mich für Glücksspiele interessiert. Damals habe ich mich natürlich nicht mit den jeweiligen Anbietern befasst oder was allgemein auf dem globalen Glücksspielmarkt passiert. Ich wollte, wie alle Gleichaltrigen, schnell und so einfach wie möglich ans Geld kommen. Und so haben wir einfach gespielt. Das war es auch schon. Im Laufe der Zeit gab es dann auch die ersten Online-Casinos, die meine Lieblingsspiele im Repertoire hatten. Nach und nach wurden es immer mehr und man konnte sehen, welches Casino gut war und welches nicht. Aber trotzdem war es damals noch immer nur ein Hobby. Meine Erfahrungen wurden immer größer und irgendwann, ich weiß es selbst nicht mehr genau, haben sich die Betreiber von TOP Casinos ohne Limit (http://oesterreichonlinecasino.at/casino-ohne-limit/) bei mir gemeldet. Sie wollten, dass ich Ihnen mit meinem Wissen rund um die Gamblerszene helfe. Auch die Inhaber von Live-Casinos fragten mich plötzlich um Rat! Mir wurde bewusst, dass ich mein Wissen teilen wollte und ich begann mit dem Schreiben von Rezensionen. Und so erreichte ich schließlich die Aufmerksamkeit der Online-Spieler. Die letzten paar Jahre habe ich meine Zeit damit verbracht, die einzelnen Spiele und Anbieter weltweit zu analysieren. Heute können Sie die ganzen Informationen, sowie meine Rezessionen und Erfahrungen auf der Seite oesterreichonlinecasino.buzzsprout.com finden.

Frage – Wie sind Ihrer Meinung nach die Perspektiven für den österreichischen Markt?

Antwort – Heute sind die Aussichten eher vage. Einerseits hat die österreichische Regulierungsbehörde den Kampf gegen das illegale Glücksspiel im Land verschärft. Und das ist gut so, denn wir alle möchten uns beim Spielen in einem Internet-Casino sicher fühlen. Und illegales Glücksspiel ist immer ein finanzielles Risiko. Auf der anderen Seite gab es eine zu strenge, marktunübliche Regulierung. Und das, obwohl der österreichische Glücksspielmarkt dem Weltniveau entspricht und die ehemaligen erlaubten Casinos österreichischen Glücksspieler in keinster Weise benachteiligten.

Erstens ist ein legales Casino ist immer großartig. Aber es ist dem Spieler gegenüber auch nicht fair, wenn er nur diese einzige legale Möglichkeit hat, im Win2Day-Casino zu spielen. Zweitens entspricht es nicht den marktüblichen Anforderungen. Daher ziehen sich, langsam aber sicher, immer mehr Zahlungsanbieter aus dem österreichischen Sektor zurück. Wie etwa Trustly, der seine Dienste dort kaum noch anbietet.

Frage — Welche Möglichkeiten sehen Sie, dass sich die Situation entspannt?

Antwort – Meiner Meinung nach gibt es nur eine Option um für den Online-Casino Markt attraktiv zu bleiben: Die Regulierungsbehörde muss einen gesunden Wettbewerb im Land erlauben, ohne das eigene Ländercasino zu bevorzugen. Ohne echten Wettbewerb gibt es keine Entwicklung und Innovation. Der Markt stagniert sozusagen. Das AT Win2Day Casino ist im Allgemeinen ein gutes Casino und hat eine große Anzahl zufriedener Spieler. Aber es kommt dann irgendwann zum innovativen Stillstand und wird für den User uninteressant und die Seite verliert treue Spieler. Schließlich entwickelt sich die Technologien im Bereich der Online-Slots sehr schnell. Fast täglich tauchen neue Spiele auf. Nun gibt es, zum Beispiel im Spielesortiment von Win2Day, Slots von GreenTube (Novomatic), die beim älteren Semestern sehr beliebt sind. So gut diese auch sind, so altmodisch kommen sie rüber. Ein neues, junges Publikum interessiert sich heute für beste Spiele von weltbekannten Anbietern wie NetEnt, Microgaming, Yggdrasil und vielen anderen. Aber sie werden diese im Win2Day Casino nicht finden. Auch das Registrierungssystem im Win2Day Casino lässt zu wünschen übrig. Es müssen eine Menge Daten ausgefüllt werden und das wollen viele Zocker nicht. Sie möchten anonym bleiben und nicht so viele Informationen über sich preisgeben, auch wenn die Informationen nicht an Dritte weitergegeben werden.

Frage – Und die letzte Frage: Warum hast du dich entschieden, dein eigenes Glücksspielportal OesterreichOnlineCasino.at zu gründen?

Antwort – Wie gesagt, ich habe viel Erfahrung sammeln dürfen. Ich habe einen langen Weg zurückgelegt von einem einfachen unerfahrenen Spieler zu einem professionellen Glücksspielexperten. Weiteres glaube ich, dass es für alle Gambler von Vorteil ist, wenn Sie von meinen Erfahrungen profitieren können. Als ich mit dem Spielen begann, gab es keine Informationen über Zahlungsanbieter oder Casinos Online Österreich. Auch ich wäre damals froh gewesen, wenn mich der ein oder andere vor dubiosen Anbietern gewarnt hätte.

Anstatt einfach zu spielen, musste ich lange nach Informationen suchen, wo es seriöse Anbieter gab. Daher habe ich viel Freizeit in die Recherche investiert, aber heute bin ich froh, dass ich das gemacht habe. Es war zeitaufwendig und nervtötend. Aber zurück zu deiner eigentlichen Frage. Der Zweck des Portals ist in erster Linie, den Leuten zu zeigen, wie ein gutes Online-Casino auszusehen hat. Ich möchte Skeptikern beweisen, dass es da draußen unheimlich viele gute und seriöse Anbieter gibt! Weiteres möchte ich sicherstellen, dass die Menschen aus der Republik Österreich keine Angst vor dem Glücksspiel haben müssen. Auch Neuigkeiten rund um das weltweite Glücksspiel sowie Erfahrungen mit der Technik und den einzelnen Anbietern kann man auf meinen Portal finden. Weiteres findet der Leser auf der Seite auch eine Liste, mit den besten Online-Casinos. Genau darum geht es auf meiner Seite, die auch ständig wächst! Schauen Sie einfach auf der Seite vorbei und überzeugen Sie sich selbst.

Schlussfolgerungen

Vielen Dank an Philipp Ganster für das interessante Interview und die geleistete Arbeit. Falls Sie es noch immer nicht getan haben, empfehlen wir Ihnen, das Portal OesterreichOnlineCasino.at (Adresse – Stolzenthalergasse 22, 1080 Wien, Österreich; Telefon – +43 1 3067777) zu besuchen. Wir versichern Ihnen, dass Sie dort viele Informationen rund um das Glücksspiel finden werden. Philipp Gansters Erfahrungen sind sowohl für Anfänger, als auch für erfahrene Spieler hilfreich. Denken Sie aber immer daran, verantwortungsbewusst zu spielen! Besonders bei echtem Geld. Möge das Glück auf Ihrer Seite sein!