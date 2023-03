Sorge bei Real – Alaba rechtzeitig fit für das Saisonfinale?

Das weiße Ballett aus Madrid tanzt nach kräftezehrender Leistung im Champions-League Achtelfinale nach wie vor auf allen Hochzeiten. Jedoch mussten die Madrilenen beim Sieg...

Das weiße Ballett aus Madrid tanzt nach kräftezehrender Leistung im Champions-League Achtelfinale nach wie vor auf allen Hochzeiten. Jedoch mussten die Madrilenen beim Sieg gegen Liverpool auch Opfer bringen: Neben Flügelflitzer Rodrygo verletzte sich auch David Alaba.

Bereits in den vergangenen zwei Wochen wurde der Österreicher schmerzlich vermisst und die sonst so stabile Verteidigungskette von Real zeigte erste Risse. Jedoch fehlen nicht nur die organisatorischen Fähigkeiten in der Defensive des 8-maligen österreichischen Fußballers des Jahres, sondern auch seine Übersicht und Genauigkeit bei der Auslösung von Angriffen.

Dies wurde beim letzten Ligaspiel gegen den Stadtrivalen Atlético Madrid (1:1) genauso offenbar wie bei der Niederlage im “El Clasico” gegen den FC Barcelona (0:1) im spanischen Cup vom vergangenen Donnerstag. Deshalb kämpfen die Ärzte im Dienste des CL-Titelverteidigers umso energischer an einer baldigen Genesung des Abwehrchefs.

Verletzung kommt für Real zur Unzeit

Natürlich sehen es weder Mitspieler, Fans noch der Trainer gerne, wenn sich ein Spieler verletzt. Aber für Real kommt die Absenz von Alaba zu einer denkbar ungünstigen Zeit, bei der es bereits um mögliche Titel geht. Auch wenn die Muskelverletzung im Oberschenkel innerhalb eines Monats heilbar sein sollte, so finden in dieser Zeit doch viele wichtige Spiele statt.

In der Liga droht man den Anschluss an Erzrivalen Barcelona zu verlieren, das zu diesem Zeitpunkt bereits 9 Punkte Vorsprung hat. Real muss nun so viele Punkte sammeln wie möglich, damit der Titel in der Liga erreichbar bleibt. Außerdem steht am 19. März das Direktduell mit dem Tabellenführer an, bei dem man nur ungern auf Alaba verzichtet.

Unglücklicherweise wird auch das Rückspiel im Cup zu Hause im Bernabéu nur 2 Wochen später ausgetragen, in dem Real ebenso gewinnen muss, wenn man sich die Chancen auf den Titelgewinn im Ligapokal aufrechterhalten möchte. Allerdings sollte nach Einschätzungen der Medien Alaba zu diesem Zeitpunkt wieder fit sein. Jedoch ist es schwierig zu sagen, ob und in welchem Umfang er spielen kann.

Auch der aufopferungsvolle 5:2 Sieg gegen Liverpool in der Champions League ist alles andere als in trockenen Tüchern. Obwohl die Ausgangslage komfortabel scheint, zeigten die “Reds” erst am vergangenen Wochenende beim historischen 7:0 Sieg gegen Rivale Manchester United, dass man sich noch nicht aufgegeben hat. Mit Abwehrchef Alaba würden sich die Anhänger von Real im Rückspiel nächste Woche bestimmt bedeutend sicherer fühlen.

Alaba erfolgreichster österreichischer Titelsammler

Bereits in seiner Zeit beim FC Bayern konnte Alaba satte 27 Titel sammeln, besonders hervorzuheben sind natürlich die 2 Trophäen in der UEFA Champions League von 12/13 und 19/20. Der Wechsel zu Real bestätigte zunächst diesen Trend mit dem Gewinn des Meisterpokals sowie der Champions League Trophäe im vergangenen Jahr. Jedoch möchte Alaba diese Erfolge mit Real auch in dieser Saison wiederholen.

Heuer graben sich den Madrilenen jedoch nicht nur verletzungsbedingte Sorgenfalten ins Gesicht, sondern es stehen auch noch einige hochkarätige Gegner vor der Tür. So führen alle großen Wettanbieter Österreichs Manchester City als absoluten Favoriten auf den Titel der besten europäischen Teams. Auch Alabas ehemaliger Klub – der FC Bayern- wird insgesamt stärker gehandelt und liegt bei den Buchmachern auf Rang zwei. Real folgt lediglich an dritter Stelle, knapp vor dem italienischen Überraschungskandidaten SSC Neapel.

Wettinteressierte finden im Vergleich der besten Wettanbieter Österreichs viele Top-Buchmacher, bei zahlreichen lässt sich immer noch auf den Sieger der Champions League wetten. Dies könnte bei zeitnaher Genesung gegen die Prognose der Buchmacher durchaus zum 4. Mal David Alaba im Trikot von Real Madrid sein.