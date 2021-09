Sportnachrichten: Rabona Sportwetten jetzt im virtuellen Rennen

Veränderungen in der Gaming-Sportwelt eröffnen immer neue Möglichkeiten. Vor etwa zwanzig Jahren wurde die Entwicklung des Modesports nur offline verfolgt. Aber der Fortschritt steht...

Veränderungen in der Gaming-Sportwelt eröffnen immer neue Möglichkeiten. Vor etwa zwanzig Jahren wurde die Entwicklung des Modesports nur offline verfolgt. Aber der Fortschritt steht nicht still. Jetzt hat jeder die Möglichkeit, nicht nur das sportliche Leben zu beobachten, sondern auch auf ihre Lieblingssportart online zu wetten. Aber das ist nicht alles. Ab 2021 führen die Weltmarktführer der Wettbüros Wetten auf virtuelle Rennen ein. Eines der ersten Unternehmen, das virtuelle Rennen eingeführt hat, war Rabona sportwetten.

Wettangebot: Über 100 Wettmärkte

Auf den weltweiten Wettmärkten gibt es viele verschiedene Richtungen. Jedes Jahr wächst ihre Zahl. Aktuell sind:

• Fußball

• Tennis

• Basketball

• Handball

• Kricket

• Esports

Online-Buchmacher mischen alles mit Nischenmärkten wie Futsal, eSports oder MMA und Rugby. Zu Beginn des Jahres 2022 Wettbüros sagen, dass sie planen, die Anzahl der möglichen Wetten auf Sport um 30% zu erhöhen.

Innovation im Sport: Wetten auf virtuelle Rennen

Die BBC-Website kündigte an, dass trotz der Absage der Offline-Rennen Grand National im Fernsehen eine Übertragung des virtuellen Wettbewerbs gezeigt wird. Das Programm zeigt den Wettbewerb von vierzig Pferden mit speziellen Algorithmen und CGI-Technologie, um so nah wie möglich an den tatsächlichen Ergebnissen zu kommen.

Favorit in diesem Jahr ist der Tiger Roll, der den Grand National bereits zweimal gewonnen hat. Sein Hauptkonkurrent ist Aintree legends Red Rum.

Das virtuelle Rennen wird im Fernsehen und auf den Webseiten der Wettbüros ausgestrahlt. Ihre Prognosen sind ziemlich nah an der Realität.

Wettbüros positiv auf solche Technologien. Sportwetten Rabona ist eines der ersten Unternehmen, das die Übertragung von virtuellen Rennen und Wetten gestartet hat.

Rabona umfasst eine sehr breite Palette von Ligen und Turnieren. Bis zum Ende des Herbstes 2021 plant das Unternehmen, Wetten auf andere virtuelle Wettbewerbe zu akzeptieren.

Lizenz und Sicherheit: Maß für das Vertrauen der Benutzer

Die Hauptrichtungen der Entwicklung von Sportwetten im Jahr 2021 waren die Verfügbarkeit der Lizenz für Buchmacher und die Sicherheit der Nutzer. Diese Änderungen gelten auch für Online-Sportwetten, insbesondere für virtuelle Rennen.

Wie kann ich auf ein virtuelles Rennen wetten?

Online-Buchmacher-Websites wurden geschaffen, um den Menschen zu ermöglichen, alle Boni so bequem wie möglich zu nutzen und jederzeit mobil zu bleiben. Die Startseite dieser Websites bietet vollständige Informationen zu den Nutzungsbedingungen und Wettbedingungen. Um auf ein virtuelles Rennen zu wetten, müssen die Benutzer auf der Hauptseite des Buchmachers den Zeitplan des virtuellen Rennens finden und dann auf das ausgewählte wetten.

Neue Zahlungsmethoden: Zahlungen mit Kryptowährung auf virtuelle Wetten

Wie werden Sportwetten jetzt in Bezug auf Ein-und Auszahlungen bezahlt? Im Test des Online-Sportwetten-Anbieters steht dieser Bereich auf der Prüfung. Der Online-Buchmacher Rabona setzt auf ein sehr starkes Portfolio akzeptierter Zahlungsmethoden.

Darüber hinaus werden die meisten Sportwettenbüros im Herbst 2021 die Möglichkeit bieten, Kredite in Kryptowährungen zurückzuzahlen.

Auszahlungen von Boni und Einzahlungen: Einfach, schnell und billig

Online-Buchmacher haben es einfacher gemacht, Gewinne von persönlichen Konten abzuheben. Die Weltgemeinschaft der Buchmacherorganisationen hat vorgeschlagen, das Verfahren für die Bequemlichkeit der Benutzer und die Entwicklung dieser Linie zu vereinfachen. Die Gewinnauszahlung von Wetten auf virtuelle Rennen erfolgt genauso wie bei früheren Wettkämpfen.