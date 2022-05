Sportwetten im Trend

Der Ruf der Sportwetten hat sich in den letzten Jahren derart geändert, sodass heute die Buchmacher in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind. Ganz...

Der Ruf der Sportwetten hat sich in den letzten Jahren derart geändert, sodass heute die Buchmacher in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind. Ganz egal, ob in der Filiale selbst, online über den Computer oder direkt über das Smartphone oder Tablet – heute kann jederzeit und überall auf fast alle Ereignisse getippt werden. Die große Nachfrage hat dazu geführt, dass immer mehr Sportwettenanbieter gegründet wurden, die heute ihre Dienste anbieten.

Vor wenige Jahren war es noch undenkbar, dass der Sportwettenmarkt so groß werden könnte. Aber die Tatsache, dass durch das Internet heute jeder problemlos einen Zugriff auf Sportwetten hat, hat die gesamte Branche revolutioniert und auch in ein ganz anderes Licht gerückt.

Befasst man sich mit der Historie der Sportwetten, dann mag das durchaus überraschend sein, welchen Ruf die Sportwetten heute haben.

Von der Antike nach Großbritannien

Wer sich mit der Historie der Sportwette befasst, wird bemerken, das schon darauf gewettet wurde, noch bevor es überhaupt professionellen Sport gegeben hat. Die Olympischen Spiele, die in der Antike abgehalten wurden und nichts mit Pierre de Coubertins Idee zu tun hatten, waren für die angesehenen Bürger von Bedeutung, da hier auf die Teilnehmer der Wettkämpfe gesetzt wurde. Damals gab es sogar Live Wetten – das heißt, hat der Wettkampf begonnen, so konnte man noch immer seine Wetten abgeben. Bei den Römern hat man sein Geld auf Wagenrennen gesetzt. In der Hochzeit des Römischen Reichs konnte dann auch auf andere sportliche Ereignisse gewettet werden.

Im Mittelalter geriet die Sportwette immer mehr in Vergessenheit. Die Renaissance erlebte sie erst im 18. Jahrhundert. Damals waren es die Engländer, die erste Strukturen geschaffen haben, die an die heutigen Sportwetten erinnern. Mit der Gründung der Buchmacher hat man sich zunächst auf den Pferdesport konzentriert, in weiterer Folge auch auf Fußball, wobei es hier bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts gedauert hat, bis Fußball die Nummer 1 in England wurde.

In Deutschland hat mit Einführung des Toto-Spielsystems, das von den Briten erfunden wurde, das Interesse an Sportwetten zugenommen. Aber es hat lange gedauert, bis die Sportwetten tatsächlich in die Mitte der Gesellschaft gerückt sind. In Deutschland waren Sportwetten lange Zeit verpönt, sodass es heute wirklich ein Wunder ist, dass sich derart viele Menschen mit Sportwetten befassen, um so die monatlichen Einnahmen zu erhöhen.

Worauf zu achten ist

Wer plant, seine Einnahme durch Sportwetten aufzustocken, sollte beachten, dass es gar nicht so ungefährlich ist. Denn auch wenn es Favoriten gibt, so heißt das nicht, dass diese immer als Sieger vom Platz gehen – ganz egal, ob es sich um eine Fußball-, Eishockey- oder Handballmannschaft bzw. um Einzelsportler handelt.

Das ist auch der Grund, wieso nur frei zur Verfügung stehendes Kapital investiert werden sollte. Wer nämlich Geld setzt, das bereits „verplant“ ist, kann in ein finanzielles Ungleichgewicht fallen, wenn der Favorit nicht als Sieger vom Platz geht.

Es geht auch darum, dass man, wenn es sich um neue Wettanbieter handelt, auch einen Blick hinter die Kulissen wirft. So etwa, wenn es um das Wettangebot geht. Aber auch mit Blick auf das Bonusangebot mag es ratsam sein, sich hier näher mit dem Anbieter zu befassen. Denn um für sich zu klären, ob das Bonusangebot ansprechend ist oder nicht, muss man die Bonus- und Umsatzbedingungen kennen. Stellt man fest, der Bonusbetrag muss zu oft umgesetzt werden und das innerhalb eines engen Zeitfensters, so mag das wohl nicht empfehlenswert bzw. attraktiv sein.

Und man muss sich immer vergewissern, dass der neue Buchmacher seriös ist. Das heißt, nach Erfahrungsberichten im Netz Ausschau halten, sodass man sagen kann, dem neuen Wettanbieter kann das Vertrauen geschenkt werden. Man sollte nicht glauben, dass alle Wettanbieter, die ihre Dienste heute anbieten, zu 100 Prozent seriös sind.