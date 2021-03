Sportwetten in Österreich: Viele Tipps abseits des Fußballs

Sportwetten, ein Phänomen was die Menschen in den Bann zieht. Immer mehr Fans lassen sich auf eine Sportwette ein, um eine Gewinnchance auf ihren...

Sportwetten, ein Phänomen was die Menschen in den Bann zieht. Immer mehr Fans lassen sich auf eine Sportwette ein, um eine Gewinnchance auf ihren Wettschein zu erhalten. Doch worauf wird in Österreich eigentlich getippt? Natürlich ist diese Frage schnell beantwortet. Auch hierzulande ist der Fußball die Sportart Nummer Eins, wenn es um eine Wette geht. Doch auch neben dem Fußball gibt es zahlreiche interessante Disziplinen, auf die inzwischen die unterschiedlichsten Wettmöglichkeiten angeboten werden.

Vor allem die Alpen bieten einige interessante Sportarten, auf die eine Wettabgabe möglich ist. Aber auch Sportarten wie die Formel 1, in der Niki Lauda jahrelang dominierte, sind gefragt. Darüber hinaus kommen auch viele weitere Disziplinen in Betracht, wenn man sich einmal das Wettangebot der Buchmacher ansieht.

Wir wollen Ihnen heute die interessantesten Sportarten für eine Wette vorstellen. Neben dem Fußball blicken wir auf weitere Disziplinen, bei denen eine Wettabgabe, Spaß, Spannung und eine reale Gewinnchance mit sich bringt.

Fußball ist die beliebteste Sportart

In nahezu jedem europäischen Land wird man den Fußball als beliebteste Sportart auflisten können. Auch hierzulande gehört der Mannschaftssport einfach dazu. Neben zahlreichen Amateurkickern, gibt es auch die besten Teams der Tipico Bundesliga in europäischen Turnieren zu sehen. Um eine Wette auf ein solches Event zu platzieren, eignet sich der Wettanbieter und Sponsor der Bundesliga ideal. Sehr positive Tipico Erfahrungen lassen sich im Internet finden, sodass der Buchmacher ideal für Neueinsteiger und erfahrene Wettfreunde geeignet ist.

Doch nicht nur die europäischen Turniere oder die Tipico Bundesliga sind im Wettangebot der Buchmacher integriert. Auch unterklassige Ligen schaffen es sehr häufig in das Angebot, sodass eine Wettabgabe auf den „Verein um die Ecke“ platziert werden kann.

Viele Wettportale setzen hauptsächlich auf die beliebteste Sportart

Sofern auch Sie Interesse an einer Sportwette haben, sollten Sie vorab einen Buchmacher-Test lesen. Viele Wettanbieter besitzen fast ausschließlich den Fußball in ihrem Angebot. Sofern also eine andere Disziplin in Ihrem Interesse ist, müssen Sie nach einem geeigneten Anbieter suchen.

Hierzu eignet sich ein Vergleichsportal ideal. Alle Eigenschaften rund um die Bonusangebote und Wettmärkte werden genauer unter die Lupe genommen. Durch das Lesen eines Erfahrungsberichts erhalten Sie alle Einblicke und können so einen geeigneten Anbieter finden.

Wintersport im Alpengebiet

Was gehört zu einem Alpenstaat dazu? Natürlich der Wintersport! Skispringen, Langlauf, Slalom und viele weitere Disziplinen gehören zu Österreich, wie zu kaum einem anderen Land der Welt. Die Begeisterung an der Piste oder Schanze ist immer wieder im TV ersichtlich. Viele tausende Fans jubeln den Athleten zu und sind begeistert von den Leistungen.

Auch im Bereich der Sportwetten gibt es viele dieser Disziplinen zu finden, sodass nahezu jedes Event auch mit einer Wettabgabe verbunden werden kann. Schon seit einiger Zeit muss es dabei nicht unbedingt eine Wette auf den Sieger sein. Zahlreiche weitere Wettmöglichkeiten lassen sich im Angebot der Wettportale finden, sodass es jede Menge Tipps gibt, die Spaß, Spannung und eine Gewinnchance mit sich bringen.

Eishockey begeistert die Massen

Theoretisch könnte man die Sportart Eishockey ebenfalls zu der Kategorie „Wintersport“ zählen. Da diese Disziplin jedoch im Ligabetrieb stattfindet und über das komplette Jahr gespielt wird, hebt sich der Eishockeysport doch nochmal ein wenig von anderen Wintersportarten ab.

Insbesondere in den ländlichen Gegenden gehört Eishockey zu den beliebtesten Sportarten. Vor allem Jugendliche haben sehr viel Spaß an dieser Disziplin und praktizieren sie selbst, sofern im Winter die Seen und Teiche zufrieren.

Zahlreiche Wettmöglichkeiten für Eishockeyfans

Nicht nur in Österreich gehört Eishockey zu den beliebtesten Sportarten dazu. Auch in vielen anderen europäischen Ländern, Russland und Amerika ist die Disziplin sehr gefragt. Zahlreiche Ligen in den unterschiedlichsten Regionen gehören zu den besten Ligabetrieben auf der Welt.

Für Fans des Eishockeys bieten sich deshalb auch zahlreiche Wetten an. Nahezu jede bekannte Liga wird bei einem Buchmacher aufgeführt, sodass an jedem Tag eine Wette platziert werden kann.

Selbst Handball gehört zu den Top-Sportarten

Was in Deutschland immer weiter wächst und beliebter wird, ist in vielen Gegenden Österreichs bereits seit Jahren sehr beliebt – Handball. Eine Teamsportart die vor allem sehr Physisch ist, genießt ein hohes Ansehen.

Hierzulande hat das Handball spielen eine lange Tradition und ist weiterhin fest in der Gesellschaft verankert. Während zu Beginn nahezu ausschließlich unter dem freien Himmel gespielt wurde, änderte sich dies in den letzten Jahren schlagartig. Immer mehr Sporthallen und Teams entstanden, sodass inzwischen auch der Ligabetrieb angeboten wird.

Wassersport ist ebenfalls sehr beliebt

Nimmt man ein wenig Abstand von dem Thema Sportwetten, lässt sich sicherlich auch Wassersport aufzählen. Nahezu bei olympischen Spielen sind Wassersportarten im Programm von Wettanbietern. In Österreich sind die Sportarten sehr beliebt. Vor allem dann, wenn ein Athlet bei den olympischen Spielen eine Medaille einfährt, ist die Begeisterung groß.

Die Auswahl an Disziplinen ist sehr breit gefächert. Segeln, Kanu, Turmspringen oder Schwimmen gehören sicherlich zu den beliebtesten Sportarten. Zudem kann auch Wasserball aufgeführt werden. Ein kräfteraubender und spannender Teamsport, der theoretisch dem Handball sehr ähnelt.

Der Nachwuchs macht den Österreichern Sorgen

Einer der bekanntesten österreichischen Sportartikelhersteller hat eine Umfrage zur Nachwuchsförderung und den beliebtesten Sportarten durchgeführt. Auf Intersport.at wurden insgesamt 1.001 Personen zu ihren sportlichen Vorlieben und der Nachwuchsförderung befragt.

Auf die Frage der sportlichen Förderung, gab es alarmierende Antworten. Etwa 90% der Befragten waren der Meinung, dass die Jugend deutlich untersportlicher ist, als noch vor Jahren. Die sportliche Auslastung sei immer mehr zurückgegangen, da die Kids vor ihrem Rechner sitzen und Computerspiele zocken.

eSport in Österreich

Mit diesem Ergebnis haben wir eine perfekte Einleitung auf die letzte Sportart unseres Beitrages – dem eSport. Der elektronische Sport, welcher am PC gegen andere Teilnehmer ausgeübt wird, ist besonders für Jugendliche eine sehr beliebte Sportart.

In Games wie DOTA2, League of Legends, Counterstrike , Fortnite oder Overwatch spielt vor allem die Jugend gegeneinander. Sicherlich werden auch Sie schon einmal von der Sportart gehört haben, die immer populärer wird und inzwischen ganze Stadien füllt.

Preisgelder in Millionenhöhe sind ein Anreiz für Spieler, die gerne am Computer sitzen und ihrem Hobby nachkommen. Inzwischen übersteigen die Preisgelder deutlich andere Sportarten, sodass der Trend sicherlich auch in Zukunft zu der elektronischen Sportart neigt.