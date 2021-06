Temple Nile in Österreich verfügbar

Immer mehr Casinos sind mittlerweile in Österreich verfügbar, was die Zocker hierzulande freuen dürfte. Die Auswahl reicht über Slots bis hin zu den Klassikern...

Immer mehr Casinos sind mittlerweile in Österreich verfügbar, was die Zocker hierzulande freuen dürfte. Die Auswahl reicht über Slots bis hin zu den Klassikern wie Blackjack, Roulette und Poker. Das Hauptaugenmerk liegt auf einem sicheren und flexiblen Zeitvertreib am PC oder unterwegs per App. Zu den neuesten Anbietern in Österreich gehört Temple Nile. Neukunden profitieren von zahlreichen Rabatten und einem mehrstufigen Bonussystem, wenn sie sich an einige wichtige Tipps und Hinweise halten.

Welche Rabatte bietet das Casino für Neukunden?

Grundsätzlich gilt ein Casinoangebot in Österreich nur für alle Spieler ab einem Alter von 18 Jahren. Neu registrierte Nutzer bekommen auf der Plattform von Temple Nile Willkommensbonus in Höhe von 20 Euro. Ihr maximaler Einsatz beläuft sich jeweils auf fünf Euro. Alle Freispiele, die in diesem Zusammenhang auf dem eigenen Konto eingehen, dürfen in den nächsten 10 Tagen nach Eröffnung des Kontos gespielt werden. Gewinne aus diesen Freispielen sind auf 100 Euro begrenzt, wenn sie auf einen Willkommensrabatt zurückgehen.

Darüber hinaus gewährleistet der Anbieter eine 100-prozentige Bonuszahlung auf die erste Einzahlung, die ein Spieler auf seinem Konto veranlasst. Dieser Bonus ist gedeckelt auf bis zu 500 Euro und 30 Freispiele. Bei bis zu 800 Euro erhalten die Nutzer immerhin noch 25 % auf die Einzahlung und ebenfalls 25 Freispiele. Bei der dritten Einzahlung gibt es nochmals die Hälfte obendrauf. Dieser Bonus gilt für bis zu 200 Euro. Im Vergleich zur Konkurrenz bietet dieses Casino ein mehrstufiges Bonusangebot.

Lukratives Bonusmodell bei Temple Nile

An dieser Stelle bleibt zu sagen, dass die Beträge aus den Bonuszahlungen vom Anbieter strikt von den Bargeldbeträge getrennt werden. Der Einsatz kommt auf das 40-Fache von den gesamten Beträgen aus Freispielen, Bonus geld und Einzahlung. Die Bonus Einsätze gelten jeweils nur für den Einsatzbeitrag. Spieler sollten sich vorher aufmerksam die Gutscheinbedingungen durchlesen, denn nur wenn diese Voraussetzungen wirklich erfüllt werden, kann ein späterer Gewinn auch ausgezahlt werden, der auf ein Bonus zurückgeht.

Merkmale seriöser und erfolgreicher Online-Casinos

Die Spielauswahl online ist sortiert nach den neuesten und nach den beliebtesten Spielen, die Nutzer vorher schon vielfach ausgewählt haben. Darüber hinaus gibt es ein breit gefächertes Angebot an Spielautomaten. Das sind die klassischen Slots, die noch heute in vielen Bars und Spielbanken stehen. Hier besteht der Unterschied, dass diese Slots auf das digitale System übertragen wurden. Die Spannung des Glücksspiels bleibt weiterhin bestehen.

Die Anbieter selbst entscheiden über die Spieleauswahl und orientieren sich dabei an dem Geschmack und an den Wünschen der eigene Benutzer. Schließlich steigt die Konkurrenz unaufhörlich, denn im Zuge der Digitalisierung hat der Wandel des Glücksspiels längst stattgefunden. Immer mehr Nutzer greifen auf die online Plattformen zurück und auf Ihr Konto über den PC und die App. Das erhöht die Flexibilität im Hinblick auf die Zugriffe auf das Netz.

In erster Linie geht es darum, Ihre persönlichen Daten zu schützen. Deshalb liegen die seriösen Anbieter ein Hauptaugenmerk auf den Schutz ihrer Nutzer. Das gilt für spielgefährdetes Verhalten ebenso wie für Datenverlust.