Wettanbieter Regulierung 2022 und 2023

Die deutsche Sportwetten-Szene hat bereits im Jahre 2012 ihren großen Wandel vollzogen und musste sich der ersten Form des deutschen Glücksspielvertrags unterwerfen. Zum 1....

Die deutsche Sportwetten-Szene hat bereits im Jahre 2012 ihren großen Wandel vollzogen und musste sich der ersten Form des deutschen Glücksspielvertrags unterwerfen. Zum 1. Juli 2021 trat allerdings die novellierte Form des deutschen Glücksspielvertrags in Kraft. Welche Auswirkungen die neuen Gesetze der Bundesregierung bei den Sportwettenanbietern haben und was dies für alternative Lizenzen bedeutet? Alle Informationen dazu folgen jetzt im Detail.

Wie ist der aktuelle Stand der Wettanbieter Regulierung in Deutschland?

Zu Beginn muss allen interessierten Lesern und Fans der Online-Sportwetten natürlich eine kurze Zwischenstandsmeldung gegeben werden. Hat man die Szene in Deutschland in den vergangenen Jahren nämlich nicht verfolgt, werden wichtige Meilensteine in Sachen der Wettanbieter Regulierung in Deutschland verpasst worden sein. Dabei sind zwei Daten entscheidend: der 1. Juli 2012 und der 1. Juli 2021. Beides sind Stichtage, an denen eine Version des deutschen Glücksspielstaatsvertrages in Kraft getreten ist.

Während die erste Version des deutschen Glücksspielvertrags die Online-Sportwetten in Deutschland legalisierte, konnten sich alle 16 Bundesländer erst neun Jahre später auf eine endgültige Fassung und Legalisierung jeglichen Online-Glücksspiels durchringen. Fälschlicherweise geht man davon aus, dass die novellierte Form des Glücksspielvertrags in Deutschland lediglich für die Online-Casinos in Deutschland gilt. In Wahrheit hat der neue deutsche Glücksspielvertrag auch gravierende Einschnitte im Bereich der Sportwetten. Unter anderem ist im Zuge des neuen Glücksspielvertrags die Wettsteuer gestrichen und durch eine einheitliche Glücksspielsteuer ersetzt worden.

Diese beträgt 5,3 Prozent des Einsatzes und fällt somit 0,3 Prozent höher aus als die ursprüngliche Wettsteuer in Deutschland. Wie diese dabei erhoben wird, bleibt den legalisierten Sportwettenanbietern überlassen. Zusätzlich wird der Spielerschutz ab sofort großgeschrieben. Demnach müssen alle Kunden eine umgehende Verifizierung vornehmen und werden nicht nur finanziell durch ein monatliches Einzahlungslimit von 1.000 Euro, sondern auch spieltechnisch durch das Verbot von Eventwetten eingeschränkt.

Arten von Sportwetten Regulierungen

Bei all den Neuerungen und verschiedenen Lizenzen kann man natürlich mal schnell durcheinanderkommen. Aus diesem Grund werden an dieser Stelle jetzt alle wichtigen Glücksspielbehörden gelistet, welche sich in den vergangenen Jahren als Regulierungsstellen für Sportwettenanbieter beweisen konnten und ohne Frage für seriöse Sportwetten stehen. Dabei werden sicherlich einige Überraschungen dabei sein.

Deutsche Lizenz

Aus deutscher Sicht muss die deutsche Lizenz an erster Stelle genannt werden. Lange Zeit mussten deutsche Sportwetter darauf warten, doch nachdem sich alle 16 Bundesländer endlich einigen konnten, trat am 1. Juli 2021 nicht nur der neue deutsche Glücksspielstaatsvertrag in Kraft, sondern nahm auch die neue deutsche Glücksspielbehörde in Sachsen-Anhalt ihren Betrieb auf.

Da jedoch noch nicht alles so lief, wie man sich das in Halle vorgestellt hatte, sprang das Regierungspräsidium in Darmstadt ein und übernahm die Ausschenkung der Lizenzen, als auch die Übersicht des neuen Sperrregisters OASIS. Dank den neuen Regulierungen der deutschen Bundesregierung wird der Spielerschutz bei Buchmachern mit deutscher Lizenz stark erhöht.

Malta Lizenz

In Europa ist seit dem Betritt Maltas in die Europäische Union mit der maltesischen Glücksspielbehörde der Goldstandard eine seriösen Regierungsbehörde geschaffen worden. Die Malta Gaming Authority (MGA) ist die anerkannteste Behörde im Bereich des Online-Glücksspiels und Sportwetten. Dies ist auch der Grund, warum viele Provider und Sportwettenbetreiber ihren Hauptsitz auf die Insel verlegen.

Doch auch auf Malta hat sich vieles in den vergangenen Jahren geändert. Zwar mag dies eher wenige Auswirkungen auf das Sportwettenangebot haben, doch im Bereich der Online-Casinos wurde zum Ende des Jahres 2020 ein neues Gesetz verabschiedet. Dieses sieht vor, dass die RTP-Werte im Online-Casino gesenkt werden müssen, sodass ein fairer Wettbewerb zum stationären Glücksspiel garantiert wird.

Curacao Lizenz

Die größten Diskussionen gab es in den vergangenen Jahren zu der Lizenz der Glücksspielbehörde auf Curacao. Der Karibikstaat wird immer noch vielerorts belächelt und den dortigen Behörden die Qualifizierung abgesprochen. Dies könnte jedoch nicht falscher sein. Bei der Glücksspielbehörde auf Curacao handelt es sich um eine der erfahrensten Behörden seines Faches.

Demnach ist die Behörde auf Curacao bereits seit Mitte der 90er-Jahre aktiv und hat richtungsweisende Entscheidungen schon deutlich früher getroffen als die europäischen Äquivalente. Unter anderem bezieht sich dies auf die Nutzung von Kryptowährungen. Aktuell können Kunden nur bei Sportwettenanbietern mit Bitcoin & Co. einzahlen, welche eine entsprechende Lizenz aus Curacao besitzen.

Weitere Wettanbieter Regulierungen

Mit der deutschen, maltesischen und der Lizenz aus Curacao sind zwar die wichtigsten Glücksspielbehörden im Bereich der Sportwetten genannt worden, dennoch gibt es noch einige weitere seriöse Behörden. Weltweit gesehen ist in den vergangenen Monaten zu beobachten gewesen, dass sich auf Costa Rica eine entsprechende Präsenz geformt hat, auf welche es in Zukunft genauer zu achten gilt.

Innerhalb der europäischen Grenzen gibt es auch noch einige weitere Lizenzen anzuschneiden. Besonders die britische Gambling Commission ist hier als Erstes aufzuzählen, auch wenn diese kein Teil der EU mehr ist. Des Weiteren hätte man noch die Lizenzen in der Schweiz, Griechenland, Montenegro oder auch Spanien. In Italien befindet man sich aktuell auch in Verhandlungen zu einem neuen Sportwetten-Gesetz.

Sportwetten Regulierung beim Wettanbieter erkennen

Seriöse Sportwetten sind somit absolut im Internet möglich, wenn man denn bei dem richtigen Sportwettenanbieter landet. Doch wie genau kann man erkennen, welche Lizenz genutzt wird und welchen Stellenwert der Buchmacher innerhalb der Szene einnimmt? Mit den drei folgenden Tipps lässt sich bestätigen, dass es sich um einen seriösen Buchmacher mit entsprechender Reputation handelt.

Fußbereich der Webseite

Bevor man sich bei einem Buchmacher nach den Wettquoten, dem Wettangebot oder gar dem Bonusprogramm erkundigt, sollte man sich zunächst der Lizenz widmen. Diese ist das Hauptmerkmal eines seriösen Buchmachers und gibt bereits vor der Kontoeröffnung vor, wie der Buchmacher mit dem Thema monatliche Einzahlungslimits und der Wettsteuer umgehend wird.

Wie die Lizenz dabei erkannt werden kann? Mit einem kurzen Blick in den Fußbereich der Webseite. Dort werden Besucher eines Sportwettenanbieters alle notwendigen Informationen erhalten können, von welcher Glücksspielbehörde die Lizenz ausgestellt worden ist. Entweder wird ein entsprechendes Siegel angezeigt oder aber die Lizenznummer der Glücksspielbehörde angegeben. Der Besitz von mehreren Lizenzen ist ebenso möglich.

Recherche zum Betreiberunternehmen

Wenn man sich schon im Fußbereich der Webseite des Sportwettenanbieters befindet, dann kann man auch direkt die Recherche zum Betreiberunternehmen beginnen. Inzwischen ist dies nämlich mehr als nur notwendig geworden, da viele neue Buchmacher in den vergangenen Jahren nach Deutschland geschwappt sind und somit der Überblick schnell verloren gehen kann.

Konnte in den Fußnoten erkannt werden, um welchen Betreiber es sich handelt, kann mit diesen Informationen die Suchmaschine angeworfen werden. Die Top-Betreiber der Branche haben seit Jahren ihre Spur hinterlassen und haben demnach schon diverse Bewertungen von anderen Kunden erhalten. Somit kann ein Eindruck erhalten werden, ob es sich um ein gutes oder eher unseriöses Betreiberunternehmen handelt.

Informationen zu Schwester-Brands

Nicht nur sind in den Suchmaschinen die einzelnen Bewertungen zu den Betreiberunternehmen recherchierbar, auch werden wissbegierige Kunden gleich alle weiteren Informationen zu einem Unternehmen in Erfahrungen bringen können. Dabei sind vor allem eventuelle Schwester-Brands zu nennen, da viele der Unternehmen mehrgleisig aufgestellt sind und sich nicht nur auf Sportwetten und/oder das Online-Casino konzentrieren.

Die Top-Unternehmen der Branche haben ein großes Portfolio an Online-Casinos und Sportwettenanbietern zusammenstellen können. Diese wurden wiederum von anderen Kunden bewertet, was ein weiterer Anhaltspunkt für die Qualität ist. Im Idealfall lassen sich bei den Schwester-Brands Trends erkennen, wie zum Beispiel die Nutzung bestimmter Zahlungsmethoden oder die Lukrativität des Bonusprogramms.

Die Zukunft der Wettanbieter Regulierung 2023

Was eigentlich durch den neuen Glücksspielvertrag in Deutschland klar geregelt werden sollte, ist aufgrund der langen Verzögerung der deutschen Bundesregierung weiterhin sehr konfus. Dies wird sich wohl auch in naher Zukunft nicht deutlich ändern. Auch in den kommenden Jahren ist zu erwarten, dass nicht nur Sportwettenanbieter mit deutscher Lizenz nutzbar sein werden, sondern auch weiterhin Buchmacher aus Malta oder Curacao in Deutschland geduldet werden müssen.

Will man daher Sportwetten ohne Limit platzieren, dann wird dies auch in den kommenden Jahren möglich sein. Ob die hohe Anzahl an neuen Buchmacher aus Curacao dabei aufrechterhalten werden kann, mag zwar stark angezweifelt werden, doch finanziell wird man dennoch weiterhin von teils starken Einzahlungsangeboten profitieren können. Bei Sportwettenanbietern mit deutscher Lizenz werden diese Bonusaktionen nämlich leider nicht mehr zurückkommen.

In Bezug auf die deutsche Lizenz sind daher kaum gute Neuigkeiten zu erwarten. Anhand der schwierigen Verhandlungen sind kaum gravierende Änderungen an dem neuen Wettsystem und den Einzahlungsgrenzen, sowie der neuen Sperrdatei OASIS zu erwarten. Wenn überhaupt ein paar Optimierungen vorgenommen werden sollten, dann wird sich dies auf die Verfügbarkeit von Eventwetten auswirken. Diese könnten tendenziell zumindest teilweise wieder legalisiert werden.

Fazit: Nach Jahren sind Sportwetten reguliert in Deutschland

Während in vielen europäischen Ländern das Thema der Sportwetten aktiv während der Boomperiode zu Beginn des neuen Jahrtausends angegangen worden ist, hat sich die deutsche Bundesregierung sehr viel Zeit gelassen. Dennoch ist es mit der novellierten Form des deutschen Glücksspielvertrags endlich der Fall, dass Sportwetten in Deutschland von allen 16 Bundesländern entsprechend reguliert und von der neuen Glücksspielbehörde in Sachsen-Anhalt überwacht werden.