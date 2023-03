Wettmärkte bei Sportwetten – Beliebte und seltene Wettarten vorgestellt

Für viele Sportwetten-Fans sind Sportwetten relativ einfach. Entweder gewinnt Team A oder Team B kann das Spiel für sich entscheiden. Wenn man allerdings den...

Für viele Sportwetten-Fans sind Sportwetten relativ einfach. Entweder gewinnt Team A oder Team B kann das Spiel für sich entscheiden. Wenn man allerdings den so Sportwettenmarkt betrachtet, werden einige der besten Wettmöglichkeiten übersehen. Damit man den maximalen Profit aus den eigenen Sportwetten ziehen kann, werden im nachfolgenden Artikel alle populären und auch seltenen Wettarten vorgestellt.

Rechtslage von seltenen Wettmärkten in Deutschland

Bevor sich dieser Artikel detailliert mit allen möglichen Wettarten bei den Sportwettenanbietern auseinandersetzen kann, muss zunächst eine schlechte Nachricht für alle deutschen Kunden verkündet werden. Denn entgegen der Erwartung hatte der neue Glücksspielvertrag einige haarsträubende Auswirkungen für den Bereich der Online-Sportwetten. Nicht nur werden monatlich nicht mehr als 1.000 Euro Einzahlungssummen erlaubt, auch wurden viele seltene Wettmärkte verboten.

In der neuen Form des deutschen Glücksspielvertrags spricht die Bundesregierung von sogenannten Eventwetten. Unter diesen Ereigniswetten versteht die Bundesregierung schnelle Wetten auf den Anstoß einer Partie oder wer zum Beispiel den nächsten Punkt beim Tennis erzielen kann. Diese Wettarten wurde von den entsprechenden Expertengruppen gleich aus zweierlei Hinsicht als gefährlich angesehen. Nicht nur sind dies spekulative Wetten, bei denen schnell Verluste angehäuft werden können, auch sind dies Wetten, welche von den Sportlern schnell für betrügerische Zwecke ausgenutzt werden können.

Gerade die Spielmanipulation ist in Deutschland seit dem Hoyzer-Skandal aus Mitte der 2000er-Jahre ein sensibles Thema im deutschen Breitensport. Demnach darf stark angezweifelt werden, dass sich in naher Zukunft etwas an den neuen Beschlüssen der 16 Bundesländer ändern wird. Das Angebot an Eventwetten ist bei Buchmachern mit deutscher Lizenz langfristig eingeschränkt worden, daran führt wohl kein legaler Weg vorbei.

Klassische Wettmöglichkeiten

Spricht man grundsätzlich von zusätzlichen Wettmärkten oder den Wettmöglichkeiten bei Buchmachern generell, dann spricht man generell von klassischen Wettmöglichkeiten. Bei den klassischen Wettarten im Internet handelt es sich um die Eckpfeiler der Sportwettenangebote. Aufzuteilen sind die klassischen Wettmöglichkeiten dabei in die folgenden Kategorien.

1X2, Handicap und Doppelte Chance

Ganz traditionell und die wahrscheinlich einfachste Einstiegsmöglichkeit für Sportwetten sind die die klassischen Sieg-/1X2-Wetten. Hierbei muss man lediglich die Prognose abgeben und den Ausgang einer Partie bestimmen. Möglich ist ein Heim- oder Auswärtssieg, als auch ein Unentschieden. Die klassischen 1X2-Wetten werden dabei auf die reguläre Spielzeit begrenzt, eine mögliche Verlängerung wird nicht miteinbezogen.

Neben den klassischen Wetten auf den Ausgang einer Partie sind zudem auch weitere Wettmöglichkeiten auf das Ergebnis oder eine Art Absicherung auf den Ausgang einer Partie möglich. Bei der doppelten Chance wird gleich auf zwei mögliche Ausgänge getippt, was gerade bei risikoreichen Tipps hilfreich erscheint. Handicap-Wetten sind hingegen nützlich, wenn es einen klaren Favoriten bei der Partie gibt.

Über/Unter, Gerade/Ungerade

Wenn mal nicht zufrieden mit den Wettquoten ist oder man es schlichtweg nicht über das Herz bringen kann, gegen das eigene Team zu wetten, dann kann man als Alternative unter den klassischen Wettmöglichkeiten auch zu den beliebten Torwetten greifen. Bei den Torwetten oder Wetten auf Karten handelt es sich für gewohnt um Wetten auf Über/Unter oder Gerade/Ungerade.

Im Gegensatz zu einer Gerade-/Ungerade-Wette ist eine Über-/Unter-Wette dabei gleich für verschiedene Aspekte des Spiels anwendbar. Dabei kann es sich um die Anzahl der Gelben oder Roten Karten oder die Anzahl der Tore pro Halbzeit handeln. Ebenso können sich die Über-/Unterwetten auch auf Spieler-Ereignisse beziehen. Als Beispiel ist hier die Anzahl der Torschüsse oder Foulspiele anzubringen.

Langzeitwetten

Der dritte Zweig des klassischen Wettprogramms sind die traditionellen Langzeitwetten. Diese beschäftigen sich mit wichtigen Fragen zur neuen Saison, wie zum Beispiel ob der FC Bayern München seinen Titel verteidigen kann oder ob ein Aufsteiger umgehend den Weg zurück in die zweite Bundesliga antreten muss. Je populärer eine Liga dabei ist, desto mehr Langzeitwetten können platziert werden.

Das sind gute Nachrichten für den deutschen Fußball-Fan, denn nicht nur sind Langzeitwetten für die anstehende Spielzeit der ersten Bundesliga möglich, auch sind Langzeitwetten auf die Ausgänge der zweiten oder dritten Bundesliga platzierbar. Zusätzlich stehen den Kunden der Buchmacher auch Langzeitwetten auf den kommenden Sieger des DFB-Pokals zu.

Seltene und moderne Wettoptionen

Nachdem die klassischen Wettmöglichkeiten ausreichend beleuchtet wurden, geht es nun den seltenen und auch modernen Wettoptionen an den Kragen. Über die Jahre haben sich nämlich viele neue Event- und Zusatzwetten etablieren können, auch wenn einige davon leider nicht mehr bei Sportwettenanbietern mit deutscher Lizenz aufgrund des neuen Glücksspielvertrags nutzbar sind.

Spielerwetten (Karten, Fouls, Torschüsse)

An vorderster Front sind hierbei die bekannten Spielerwetten zu nennen. Bei den Spielerwetten dreht sich alles um die Aktionen eines Spielers während der Spielzeit. Wie oft wird der Spieler Foul spielen? Erhält er für eines seiner Tacklings sogar eine Gelbe oder Rote Karte und wie viele Torschüsse kommen aufs Tor? All dies sind Fragen, welche von den Spielerwetten ausgiebig abgedeckt werden.

Wetten auf Karten und alle weiteren Spielerwetten sind dabei besonders zu den Top-Spielen in der K.O.-Phase der UEFA Champions League empfehlenswert. In diesen Spielen kann am besten vorhergesagt werden, wie aggressive ein Team eingestellt agieren wird. Ebenfalls kann man besser abschätzen, ob ein Spieler mit etwas mehr Risiko in die Zweikämpfe geht, sollte er nicht verwarnt in die Partie gehen.

Wetten auf Ballbesitz, Abseits, Elfmeter

Im Gegensatz zu den spezifischen Spielerwetten kann man im Vorfeld einer Partie oder auch während des Spielverlaufs auf bestimmte Teamwetten seine Wettscheine platzieren. Hierbei werden alle individuellen Szenen als Team gewertet und somit sind Wetten auf den Ballbesitz, die Häufigkeit einer Abseitsstellung oder gar eine Wette auf einen möglichen Elfmeter möglich.

Die Teamwetten sind enorm lukrativ und können mit dem richtigen Gespür und einer entsprechenden Recherche sehr profitabel genutzt werden. Tendenzen und Taktiken können im Vorfeld einer Partie durchaus an der Aufstellung oder entsprechenden personellen Engpässen erkannt werden. Warum sollte man sich das Wissen über die eigene Mannschaft und deren Fähigkeiten nicht zunutze machen?

Wetten auf Transfers, Trainerentlassungen, Preisverleihungen

Als dritte Alternative unter den populären und seltenen Wettoptionen sind die sogenannten Langzeit- oder Spezialwetten. Gerade die Langzeitwetten sind es, die während einer Saison die Spannung hochhalten können. Hätte man vor einigen Jahren beispielsweise abschätzen können, dass Lionel Messi den FC Barcelona einmal in Richtung Paris verlassen wird, hätten sich viele Sportwetter eine goldene Nase verdienen können.

Andererseits sind die Wetten auf Transfers oder Trainerentlassungen ein spaßiger Spielvertreib zwischen den Saisons oder gar während einer Spielpause im Winter. Wenn der Ball in Deutschland ruht, wird grundsätzlich die Gerüchteküche angeworfen, denn das Thema Fußball kommt in den Boulevard-Medien nie zum Ruhen. Warum also nicht einmal von Spekulationen profitieren?

Fazit: Die Vielfalt von Wettmöglichkeiten ist endlos

Trotz der Einschränkungen der deutschen Bundesregierung durch den neuen Glücksspielvertrag sind weiterhin einige starke Wettmöglichkeiten im Bereich der deutschen Sportwetten nutzbar. Wenn man allerdings das komplette Potenzial der neuen Wettarten ausnutzen möchte, dann sollte man sich für einen der vielen Sportwettenanbieter aus Curacao oder Malta entscheiden. Dort wird man die größte Vielfalt an Wettmöglichkeiten profitabel nutzen können.