Wie Bitcoin eine beliebte Zahlungsmethode für Sportwetten wurde

Kryptowährung ist ein Teil des gesellschaftlichen Gefüges geworden. Wie Sportwetten hat Kryptowährung einen rasanten Aufstieg dank des Internetzeitalters erlebt und vielleicht ist das der Grund, warum die beiden Elemente so gut zusammen passen, wenn der Spieler mit Spielautomaten im deutschen Bitcoin Casino spielen möchte.

Punter können durch die Verwendung von Kryptowährungen eine Reihe von Vorteilen erhalten, von Gratiswetten über Quotenerhöhungen bei bestimmten Sportereignissen bis hin zu schnelleren Transaktionen, die es ideal machen, um auf ein Wettkonto einzuzahlen.

Die Verwendung von Kryptowährungen hat mehrere Branchen verändert und Sportwetten ist eine, die signifikante Veränderungen gesehen hat. Alle davon waren positiv für Online-Spieler. Punter können 100%ige Transparenz und Anonymität genießen, wenn sie Kryptowährungen verwenden, um Gelder bei Online-Sportwetten ein- und auszuzahlen. Es gibt noch weitere Gründe, warum Online Punter Kryptowährungen verwenden, um auf ihre Lieblingsteams, -ligen und -spiele zu wetten und das ist der Grund, warum digitale Währungen die Zukunft der Online-Sportwetten sind.

Wie funktioniert Bitcoin?

Bitcoin unterscheidet sich von jeder anderen Zahlungsdienstleistung, die Sie im Internet finden und dies ist der Hauptgrund, warum es an Popularität gewonnen hat, seit es vor etwa einem Jahrzehnt herauskam. Bitcoin ist eine Kryptowährung, die sich auf die sogenannte Blockchain-Technologie stützt. Diese Art von System unterscheidet sich in einer Vielzahl von Aspekten von anderen Zahlungsinfrastrukturen. Was ist also eine Blockchain und was bedeutet es für Bitcoin?

Im Sinne von Kryptowährungen werden alle Transaktionen in einem öffentlichen Hauptbuch gespeichert, in dem jeder Benutzer dieselben Datensätze mit allen anderen Benutzern teilt. Um ein stabiles System zu schaffen, müssen alle Benutzer die gleichen Aufzeichnungen teilen, bis hin zu einem einzelnen Buchstaben und sogar der kleinsten Desynchronisation auf der Version eines Benutzers der Blockchain. Im Wesentlichen bedeutet dies, dass es keine Möglichkeit gibt, bereits aufgezeichnete Transaktionen zu ändern und das Hauptbuch zu manipulieren, da die Änderungen ihre Version der Blockchain von der Hauptversion ungültig machen würden.

Geld einzahlen und von überall abheben

Einer der beliebtesten Gründe, warum Einzelpersonen und nicht nur Spieler Kryptowährungen bevorzugen ist die Anonymität, die sie erhalten, wenn sie Geld bewegen. Während eine Alternative Wallets bereits großartige Optionen bietet, sorgt der zusätzliche Schub an Anonymität für eine noch bessere Zeit. Blockchain verhindert, dass Zahlungen zurückverfolgt werden können, daher kann ein Online-Glücksspieler Geld mit Kryptowährungen aus einer Region einzahlen oder abheben, während er sich in einer anderen befindet.

Eine große Anzahl von Online-Sportwetten und Casinos akzeptieren Bitcoin und es gibt landbasierte Casinos, die jetzt auch Formen der Kryptowährung akzeptieren. Ein Online-Spieler hat nicht nur völlige Anonymität, sondern seine Online-Zahlungen sind auch sicherer als mit traditionellen Zahlungsmethoden. Punter, die in Ländern leben in denen Sportwetten illegal sind, können diese Gesetze umgehen, indem sie Kryptowährungen verwenden. Da die Verwendung einer Kreditkarte in diesen Ländern nicht möglich ist, um ein Konto zu finanzieren, machen digitale Münzen es möglich, das Problem zu umgehen.

Schnelle Transaktionen

Einer der frustrierendsten Aspekte bei der Verwendung traditioneller Zahlungsmethoden bei Online-Sportwetten ist die Zeit, die es braucht, um Geld einzuzahlen und abzuheben. Abhebungen können besonders ärgerlich sein, da Sportwetten ihre Zeit brauchen, um die Transaktionen durchzuführen. Darüber hinaus widmen die meisten Sportwetten einen bestimmten Tag pro Woche, um Abhebungen auf die Konten der Kunden auszuzahlen.

Kryptowährung ermöglicht sofortige Auszahlungen und das digitale Geld erreicht Ihr E-Wallet in wenigen Sekunden und nicht in Tagen. Bei Abhebungen in Fiat-Währung können Sportwetten eine kleine Gebühr erheben, um den Transaktionsprozess zu decken. Transaktionen mit Kryptowährungen können durchgeführt werden, ohne dass eine Gebühr von den Gewinnen eines Spielers abgezogen wird.

Sind Sportwetten mit Kryptowährung das Richtige?

Sportwetten mit Kryptowährungen sind en vogue, aber das bedeutet nicht, dass es für jeden das Richtige ist. Bevor ein Punter in das Glücksspiel mit Kryptowährungen eintaucht, muss er über den Kauf, den Verkauf und den Besitz von Kryptowährungen auf dem Laufenden sein. Spieler, die sich der Feinheiten von digitalen Währungen nicht bewusst sind, können nach dem Kauf von digitalen Münzen ein böses Erwachen erleben.