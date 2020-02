Austria-Fans: „Turgeman ist leider komplett gefloppt

Die Wiener Austria verleiht den israelischen Stürmer Alon Turgeman an Wisla Krakau, wobei die Polen laut KURIER eine Kaufoption besitzen. Wir wollen uns ansehen...

Die Wiener Austria verleiht den israelischen Stürmer Alon Turgeman an Wisla Krakau, wobei die Polen laut KURIER eine Kaufoption besitzen. Wir wollen uns ansehen was die Fans der Veilchen zu diesem Transfer sagen und haben uns deshalb im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum, für euch umgehört.

MagicWeudl: „Ich persönlich fand ihn nicht schlecht, allerdings wurde er meiner Meinung nach falsch (wenn er mal gespielt hat) eingesetzt. Auf alle Fälle vorm Tor effektiver als Edo. Glaub halt, dass er ein Spieler ist, der sich wohlfühlen muss und das hat er anscheinend nicht. Sein größtes Manko war, dass er halt ständig verletzt war.“

Rata: „Jetzt gibt man in einem eh schon qualitativen dünn besetzten Kader noch einen von den drei zentralen Stürmern ab, der zwar zugegebenermaßen viel verletzt war, aber wenn er mal gespielt hat trotzdem seine Tore gemacht hat. Sollte Ilzer also weiterhin versuchen sein System mit Raute durchsetzen, sehe ich zu wenige Stürmer.“

Decay26: „Die Anlagen hätte er ja einzig und allein die Verletzungsanfälligkeit steht ihm hier im Weg.“

Braveheart-FAK: „Selbst wenn er fit bleibt und trifft hat er immer noch seine eklatanten Schwächen im Spiel gegen den Ball und der Defensivarbeit im Allgemeinen. Dazu bringt er auch im Kombinationsspiel nur bedingt viel – also sehr traurig muss man da nicht sein…“

and111: „Die werden ihn fix nicht kaufen. Aktuell sind sie aber akut abstiegsgefährdet und brauchen jemanden, der sie vor dem Absturz bewahrt. Für uns lohnt es sich, weil wir sein Gehalt nicht zahlen müssen (bzw. nicht sein ganzes) und er sich in Polen hoffentlich in die Auslage spielen kann und man dann im Sommer leichter einen Abnehmer findet. Geld wird man mit einem 28-jährigen Bankldrücker keines mehr verdienen. Hier geht es nur darum ihn endlich loszuwerden. Wir werden da froh sein müssen, wenn wir ihn von der Gehaltsliste bekommen. So leid es tut, aber Turgeman ist einfach komplett gefloppt.“

chinomoreno: „Außergewöhnlich viel Bares wird da aber wohl wieder nicht rausschauen für uns, denn das letzte, was man im deutschsprachigen Raum von Wisla mitbekommen hat, war, dass sie letztes Jahr komplett pleite waren und von Jakub Blaszczykowski gerettet werden mussten.“

Decay26: „Und dann schießt Turgeman dort 10+ Tore und alle wollen ihn wieder zurück. Ist vielleicht gar nicht so schlecht wenn wir ihn verleihen, so ist er von der Payroll und wenn er bei Wisla überzeugt könnte man ihn nochmal probieren. War immer ein Fan von ihm und denke das er auch das Potenzial dazu hat ein Goalgetter mit 20+ Toren zu werden. Dafür müsste er aber eine Zeit lang fit bleiben um auch stetig besser zu werden und nicht immer wieder zurückgeworfen zu werden durch die Verletzungen.“

