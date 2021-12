4.000 Zuschauer: Austria-Abonnenten dürfen zum Heimspiel gegen den LASK

Gute Nachrichten gibt es für unsere Saisonticket-Besitzer für unser Heimspiel am Sonntag gegen den LASK (17:00 Uhr). Da...

[ Pressemeldung FK Austria Wien ]

Gute Nachrichten gibt es für unsere Saisonticket-Besitzer für unser Heimspiel am Sonntag gegen den LASK (17:00 Uhr). Da der Lockdown bereits in der Nacht von Samstag auf Sonntag endet, ist auf Basis der zum AKTUELLEN Zeitpunkt gültigen Informationen seitens Bund unseren Abonnenten bei 2G+-Regelung der Zutritt zur Generali-Arena möglich.

Jetzt dürfen bei unserem Heimspiel bis zu maximal 4.000 Besucher ins Stadion und somit exklusiv jene Fans, die eine Saisonkarte haben. Herzlich willkommen!

Wir gehen mit den uns vorliegenden Informationen davon aus, dass man neben seinem Abo zum Eintritt aber auch 2G+ unbedingt nachweisen muss. Das bedeutet vollständig geimpft oder genesen und zusätzlich PCR-getestet.

Vorsicht: Für einen gültigen PCR-Test sollte in diesem Fall entweder am Freitag nach 17:00 Uhr oder am Samstag bis 09:00 Uhr getestet werden, damit man das Ergebnis auch noch rechtzeitig bekommen kann und es nicht älter als 48 Stunden ist. Sollte das Ergebnis nicht zeitgerecht eintreffen, kann kein Zutritt gewährt und seitens des Klubs keine Haftung übernommen werden.

Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird es unter den uns DERZEIT bekannten Rahmenbedingungen seitens der Regierung auch keine Gastronomieangebote geben können.

Auswirkungen hat das auch für den Fanshop und den Kindergarten. Auch die können unter den heute gültigen Informationen nicht geöffnet werden.

Da alle Tickets bereits an die Jahres-Abonnenten vergeben sind, wird es auch keinen Tageskarten-Verkauf geben. Sollte ein Saisonkartenbesitzer also bereits jetzt wissen, dass er am Sonntag nicht kommen kann, dann könnte er einem anderen Veilchen sein Abo überlassen, denn diese sind übertragbar.

Nach aktuellem Stand herrscht in der gesamten Generali-Arena FFP2-Maskenpflicht.

Sollte es demnächst Neuigkeiten seitens der Stadt Wien und/oder Bund geben, werden wir über unsere Kanäle umgehend informieren.

Wir bitten um Verständnis, dass wir aufgrund der aktuellen Informationen momentan nicht noch detailliertere Auskünfte geben können.