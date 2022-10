abseits.at Faktencheck zur 13. Bundesliga-Runde 2022

Der 13. Spieltag der österreichischen Bundesliga steht auf dem Programm und bringt eine Runde mit gleich zwei Topspielen mit sich. Am Samstag treffen die...

Der 13. Spieltag der österreichischen Bundesliga steht auf dem Programm und bringt eine Runde mit gleich zwei Topspielen mit sich. Am Samstag treffen die beiden besten Mannschaften der Liga aufeinander, wenn Meister Red Bull Salzburg seinen Verfolger SK Sturm Graz empfängt. Am Sonntag folgen dann die restlichen Spiele, wo im Spitzenspiel am Nachmittag der LASK auf den FK Austria Wien treffen wird.

TSV Hartberg – WSG Tirol

Samstag 17:00, Profertil-Arena, Schiedsrichter: Josef Spurny

Nachdem der TSV Hartberg den Abwärtstrend zuletzt mit einem überraschenden 3:0-Auswärtserfolg beim LASK stoppen konnte, wehrte der Freudentaumel nur für eine kurze Zeit. Beim Gastspiel in Altach kassierte man eine besonders schmerzhafte Niederlage, als man erst in der Nachspielzeit den bitteren Gegentreffer kassierte und mit 0:1 das Spiel verlor. Mit dieser Niederlage gegen einen direkten Konkurrenten ist man nun auch noch auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht. Nun geht es gegen einen weiteren direkten Konkurrenten und diesmal hofft man auf einen besseren Ausgang, um die Abstiegszone verlassen zu können.

Das Auf und Ab nimmt für die WSG Tirol von Spiel zu Spiel seinen Lauf und war auch in den vergangenen Tagen gut zu beobachten. Nachdem man zuerst in der Liga einen recht souveränen Erfolg über die Lustenauer Austria einfahren konnte und damit wichtige Zähler holte, folgte im Cup ein bitteres Ausscheiden gegen den SK Rapid. Diese Niederlage wäre vermeidbar gewesen, war die Leistung eigentlich nicht schlecht und vergab man per Elfmeter die große Chance auf die Führung. Doch gegen Rapid scheint es für die Tiroler wie verhext zu sein und bestätigt sich der Ruf des „Angstgegners“. Nun will die WSG klarerweise Wiedergutmachung leisten und den zweiten Ligaerfolg in Serie folgen lassen.

– Die WSG Tirol ist in der Bundesliga gegen den TSV Hartberg seit fünf Spielen ungeschlagen (4S 1U). Eine längere derartige Serie gelang den Tirolern nur gegen den FC Admira – neun Spiele (3S 6U) von März 2020 bis Mai 2022.

– Die WSG Tirol gewann in der Bundesliga die vergangenen vier Spiele gegen den TSV Hartberg – das gelang den Tirolern gegen keinen anderen BL-Gegner. Insgesamt holte die WSG Tirol fünf BL-Siege gegen Hartberg – so viele wie sonst nur gegen den LASK.

– Die WSG Tirol steht nach 12 Spielen bei 14 Punkten, bei zwei mehr als in der Vorsaison. Mehr waren es bei der WSG zum Vergleichszeitpunkt nur 2020/21 (damals 17) in einer Saison der Bundesliga.

– Der TSV Hartberg kassierte 3,4 Gegentore weniger als zu erwarten waren (19 Gegentore / 22,4 xGA) – nur der SK Rapid Wien (-3,9) noch weniger in einer Saison der Bundesliga.

– Die WSG Tirol gab im Hinspiel 29 Schüsse ab – einen höheren Wert hatte in einem Spiel dieser Saison der Bundesliga nur der SK Sturm Graz Anfang September gegen den TSV Hartberg (37).

Letztes Duell:

WSG 2:1 Hartberg

Direkter Vergleich seit 74/75

Spiele insgesamt: 9 (2 Siege Hartberg, 2 Remis, 5 Siege WSG)

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Farkas / Sulzbacher

Nächstes Spiel: Salzburg-Hartberg / Klagenfurt-WSG

SK Rapid Wien – SK Austria Klagenfurt

Samstag 17:00, Allianz Stadion, Schiedsrichter: Dieter Muckenhammer

Nach den turbulenten vergangenen Tagen und der breit diskutierten Trainerentlassung von Ferdinand Feldhofer, kehrte der SK Rapid Wien im Cup auf die Erfolgsspur zurück und feierte einen wichtigen Befreiungsschlag. Beim 4:1-Erfolg bei der WSG war die Leistung zwar verbesserungswürdig, zählt für Interimstrainer Barisic allerdings letztlich nur der Erfolg und gelang damit der Einzug in das Viertelfinale. Es bleibt jedoch wenig Vorbereitungszeit für das eigene Spiel und jenes des Gegners, denn mit Austria Klagenfurt kommt ein brandgefährlicher Kontrahent angereist, der sich in einer guten Form befindet. Daher darf man gespannt sein, wie die Hütteldorfer an diese Aufgabe herangehen werden.

Der SK Austria Klagenfurt musste zwar einen Dämpfer am vergangenen Wochenende hinnehmen und riss nach drei Siegen in Folge eine beachtliche Serie, die Leistung war aber dennoch erneut ansprechend. Gegen den LASK lieferte man sich einen Schlagabtausch auf Augenhöhe und war das Glück mit drei Aliminium-Treffern auch nicht wirklich auf Seiten der Violetten, weshalb man das Spiel mit 1:3 verlor. Das Spiel hätte aber auch leicht auf die andere Seite kippen können, weshalb sich die Klagenfurter nicht großartig den Kopf zerbrechen sollten. Mit dem Auswärtsspiel bei Rapid wartet die nächste interessante Aufgabe, wo man die Chance auf Wiedergutmachung hat. Einfach wird dies nicht, sind die Wiener ein kleiner Angstgegner der Kärntner und gab es seit dem Aufstieg noch keinen vollen Erfolg zu feiern.

– Der SK Rapid Wien ist in der Bundesliga gegen den SK Austria Klagenfurt ungeschlagen (3S 2U) – gegen kein anderes Team holte Rapid vergangene Saison so viele Punkte (8 Punkte; zwar 4 Siege gegen die WSG Tirol, 2 davon allerdings im Playoff).

– Der SK Austria Klagenfurt gewann in der Bundesliga die letzten drei Auswärtsspiele – erstmals. In der gesamten Vorsaison holten die Kärntner vier BL-Auswärtssiege.

– Der SK Austria Klagenfurt erzielte in der Bundesliga zwei der vier Tore gegen den SK Rapid Wien per Elfmeter – beide Male verwandelte Turgay Gemicibasi. In dieser BL-Saison erzielte Klagenfurt drei Elfmeter-Tore und Rapid kassierte vier – jeweils kein Team mehr.

– Jonas Arweiler erzielte beim 1:3 gegen den LASK sein drittes Tor in der Bundesliga – alle drei nach der Halbzeitpause und als Joker. So viele Jokertore erzielten sonst nur Rapids Bernhard Zimmermann und Sturms Emanuel Emegha in dieser BL-Saison.

– Zoran Barisic stand zuletzt am 15. Mai 2016 in der Bundesliga als Trainer an der Seitenlinie (3:1 bei der Admira). 2010/11 übernahm er den SK Rapid Wien erstmals als Interimstrainer – als direkter Nachfolger von Peter Pacult. Von 2013/14 bis 2015/16 führte er Rapid in drei Saisonen in Folge zum Vizemeistertitel – danach landete der SK Rapid Wien nur noch zweimal auf Platz 2.

Letztes Duell:

Klagenfurt 0:1 Rapid

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 5 (3 Siege Rapid, 2 Remis)

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Niemand / Wimmer

Nächstes Spiel: Lustenau-Rapid / Klagenfurt-WSG

FC Red Bull Salzburg – SK Sturm Graz

Samstag 17:00, Red Bull Arena, Schiedsrichter: Stefan Ebner

Das Spitzenspiel der Runde und der bisherigen Saison findet an diesem Samstag in Wals-Siezenheim statt, wenn Meister Red Bull Salzburg den Vizemeister SK Sturm Graz empfängt. Seit dem letzten Duell dieser beiden Teams, haben sich die Bullen nach oben gekämpft und an die Spitze der Tabelle gesetzt. Selbstvertrauen sollten die Salzburger dabei genug haben, folgten doch zuletzt gegen die Austria und Admira zwei Erfolge im Osten des Landes, wo man einen Gesamtscore von 9:1 verzeichnete. Mit einem Sieg würden sich die Salzburger nicht nur für das Hinspiel revanchieren, sondern auch einen kleinen Polster erarbeiten, um den engsten Verfolger zumindest etwas auf Distanz zu halten.

Auch beim SK Sturm Graz verliefen die letzten Tage nach Wunsch und man kann mit einer geballten Portion an Selbstvertrauen nach Salzburg anreisen. Vor allem der Sieg im Derby gegen den GAK sorgte für viel Freude auf Seiten von Sturm und mit einer absolut reifen und abgeklärten Leistung gelang es, die eigenen Fans mit einem Derbysieg zu beglücken. Nun wartet aber mit Salzburg ein gänzlich anderes Kaliber und wird man vor allem körperlich voll auf der Höhe sein müssen, wenn man aus diesem Spiel etwas mitnehmen will. Interessant wird hier zu sehen sein, ob das Rezept aus dem Hinspiel erneut funktionieren wird, hat man anders als damals unter anderem keinen Höjlund mehr in den eigenen Reihen. Allerdings können die Grazer personell fast aus dem vollen Schöpfen und viele Optionen zur Verfügung, um die richtige Mischung zu finden.

Hier findet ihr eine ausführliche Vorschau auf das Spitzenspiel!

Letztes Duell:

Sturm 2:1 Salzburg

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 183 (76 Siege Salzburg, 50 Remis, 57 Siege Rapid)

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: Salzburg-Hartberg / Sturm-Ried

Wolfsberger AC – SCR Altach

Sonntag 14:30, Lavanttal Arena, Schiedsrichter: Alan Kijas

Nachdem der Wolfsberger AC eine kleine Serie mit mehreren Siegen aufbauen konnte, scheint sich das Ganze wieder in die andere Richtung umzukehren, weshalb die Saison der Wölfe immer mehr einer Achterbahnfahrt gleicht. Beim Auswärtsspiel beim SK Sturm war dies besonders drastisch, lag man eigentlich zur Halbzeit mit 1:0 voran, um dann in weniger als zehn Minuten gleich drei Gegentreffer zu kassieren und letztlich mit 2:3 zu verlieren, da der Anschlusstreffer zu spät kam. Wieder präsentiert sich die Defensive als Achillesferse für die Kärntner und der Ausfall von Innenverteidiger Piesinger wird für die Stabilität auch nicht gerade förderlich sein. Daher wird es interessant zu sehen sein, wie man gegen die spielstarken Altacher auftreten wird.

Beim SCR Altach hat man die letzten Wochen das Gefühl, dass sich die Mannschaft auf dem Weg nach oben befindet und sich die Leistungen zunehmen stabilisieren. Aus den letzten drei Spielen holte man auch dementsprechend sechs Punkte und verlor nur gegen Meister Salzburg knapp mit 2:3, weshalb man diesen Aufwärtstrend durchaus so betiteln kann. Zuletzt gab es im Heimspiel gegen den TSV Hartberg einen knappen 1:0 Erfolg, den man in der Nachspielzeit erzwingen konnte, da Torjäger Nuhiu erneut zuschlug und seiner Mannschaft die drei Punkte sicherte. Nun geht es für die Vorarlberger nach Wolfsberg, wo man sich bereits im Hinspiel einen harten Fight lieferte und auch diesmal hofft, einen Punktegewinn einfahren zu können.

– Der WAC ist in der Bundesliga seit drei Spielen gegen den SCR Altach ungeschlagen (2S 1U) – länger nie. Die Kärntner trafen in diesen drei Spielen immer mindestens doppelt – erstmals.

– Der WAC blieb in der Bundesliga in 10 Spielen gegen den SCR Altach ohne Gegentor – nur in BL-Spielen gegen den FC Admira (12) häufiger.

– Der SCR Altach gewann in der Bundesliga zwei der letzten drei Spiele und damit mehr als von den ersten neun BL-Spielen unter Miroslav Klose (1S 2U 6N). Altach blieb beim 1:0-Heimsieg gegen Hartberg ohne Gegentor – zwei BL-Spiele in Folge ohne Gegentor absolvierte Altach zuletzt im April 2022 unter Ludovic Magnin.

– Der WAC traf in jedem der ersten 12 Saisonspiele – erstmals in der Klubhistorie. Die Ausbeute von 24 Toren nach den ersten 12 Spielen einer Saison der Bundesliga übertraf der WAC nur 2019/20 (30 Tore).

– Der WAC hatte in dieser Saison der Bundesliga 238 Pressingsequenzen – sonst nur der FC Red Bull Salzburg so viele. Das heißt, die Kärntner erreichten durch ihr Pressing 238-mal, dass ein Spielzug des Gegners nur maximal drei Pässe hatte und noch in deren Hälfte endete.

Letztes Duell:

Altach 2:2 WAC

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 25 (9 Siege WAC, 6 Remis, 10 Siege Altach)

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: LASK-WAC / Austria-Altach

SC Austria Lustenau – SV Ried

Sonntag 14:30, Reichhofsstadion, Schiedsrichter: Florian Jäger

Für den SC Austria Lustenau läuft es in den letzten Wochen gar nicht mehr rund und in der Tabelle wird man aktuell nach unten durchgereicht, weshalb man nur mehr zwei Punkte Vorsprung auf den letzten Tabellenplatz aufweist. Seit acht Spielen wartet man nun schon auf einen Sieg und die letzten vier Partien verlor man sogar allesamt hintereinander. Zuletzt gab es eine 2:3-Niederlage bei der WSG, wo man schon recht rasch mit 0:3 zurücklag und sich aus dieser Grube nicht mehr befreien konnte. Dabei bleibt die Defensive das große Manko der Vorarlberger. Nun hat man ein enorm wichtiges Spiel gegen einen direkten Konkurrenten, welches große Implikationen auf den weiteren Saisonverlauf haben könnte. Schafft man es den Negativtrend zu stoppen, könnte man sich nach oben orientieren. Falls nicht, dann kann man sich langsam auf den Abstiegskampf einstellen.

Auf der anderen Seite konnte die SV Ried in den vergangenen beiden Wochen den Kopf aus der Schlinge ziehen und sich von einem gewaltigen Negativlauf befreien. So gab es in den letzten drei Spielen sogar drei Siege, nachdem man zuletzt auch im Cup gegen den SV Horn mit 3:2 die Oberhand behielt. In der Liga feierte man am vergangenen Spieltag einen 1:0 Heimsieg über Rapid, der jedoch recht schmeichelhaft ausfiel und wo man eigentlich mit keiner Chance, die drei Zähler einfuhr. Daher sollte man nicht zu sehr in Euphorie verfallen, denn nach wie vor ist man im Tabellenkeller gefangen und bedarf es weiterer Schritte, um sich zu stabilisieren.

– Die SV Ried blieb in der Bundesliga in den 13 Duellen gegen den SC Austria Lustenau ungeschlagen (7S 6U), gegen kein anderes Team kassierten die Innviertler in den ersten 13 BL-Duellen keine Niederlage. Lustenau gewann sonst nur gegen den SK Sturm Graz (1U 12N) keines der 13 BL-Spiele.

– Die SV Ried verlor in der Bundesliga keines der sechs BL-Auswärtsspiele gegen den SC Austria Lustenau (3S 3U). Das gelang den Wikingern gegen kein anderes BL-Team. Die Innviertler blieben in vier dieser sechs Spiele ohne Gegentor.

– Die SV Ried holte in der Bundesliga in den vergangenen beiden Spielen mehr Punkte (6) als in den ersten 10 Saisonspielen zusammen (5).

– Die SV Ried gewann erstmals seit November 2021 in der Bundesliga wieder zwei Spiele in Serie – damit gewannen die Rieder ebenso so oft wie in 22 BL-Spielen zuvor zusammen (2). Drei BL-Siege in Folge feierten die Innviertler zuletzt im Herbst 2015 unter Trainer Paul Gludovatz.

– Der SC Austria Lustenau (64) hatte doppelt so viele Hohe Ballgewinne (Ballgewinne innerhalb von 40 Metern vor dem gegnerischen Tor) wie die SV Ried (32) in dieser Saison der Bundesliga.

Letztes Spiel:

Ried 1:0 Lustenau

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 13 (6 Remis, 7 Siege Ried)

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Grabher / Niemand

Nächstes Spiel: Lustenau-Rapid / Sturm-Ried

LASK – FK Austria Wien

Sonntag 17:00, Raiffeisen Arena, Schiedsrichter: Sebastian Gishamer

Der LASK konnte die eigene Negativserie in den vergangenen Tagen stoppen und zumindest etwas Selbstvertrauen tanken. In der Liga feierte man einen wichtigen 3:1 Erfolg gegen Klagenfurt und festigte die eigene Position in der Meistergruppe, während man auch im Cup eine Runde weiterkam und durch einen späten Treffer beim FAC mit 2:1 gewinnen konnte. Nun kommt mit der Austria die nächste schwierige Aufgabe auf die Linzer zu, die es zu lösen gilt, um eine Serie starten zu können. Beobachten muss man dabei die dünne Personaldecke in der Defensive, die dem LASK Probleme bereiten könnte.

Der FK Austria Wien dagegen musste in den vergangenen Tagen bittere Pleiten einstecken, wobei jene im Pokal sicherlich die am schwierigsten zu verdauende Niederlage ist. Gegen den Regionalligisten Sportclub kassierte man eine 1:3 Niederlage und kassierte die Quittung für eine peinliche und blutleere Vorstellung, wo man vor allem körperlich nicht auf der Höhe wirkte. Viel Regenerationszeit werden die Wiener allerdings nicht bekommen, warten doch die nächsten anspruchsvollen Aufgaben bereits und muss man alle Kräfte sammeln, um diese schwierige beim LASK bestehen zu können.

Hier findet ihr eine ausführliche Vorschau und eine Wettempfehlung.

Letztes Spiel:

Austria 1:1 LASK

Bilanz seit 74/75

Spiele insgesamt: 151 (39 Siege LASK, 38 Remis, 74 Siege Austria)

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Niemand / Fitz

Nächstes Spiel: LASK-WAC / Austria-Altach