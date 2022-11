abseits.at Faktencheck zur 15. Bundesliga-Runde

Der 15. Spieltag der österreichischen Bundesliga steht auf dem Programm und bringt einige interessante Begegnungen mit sich. Am Samstag empfängt der kriselnden Wolfsberger AC...

Der 15. Spieltag der österreichischen Bundesliga steht auf dem Programm und bringt einige interessante Begegnungen mit sich. Am Samstag empfängt der kriselnden Wolfsberger AC Meister Red Bull Salzburg zum Duell und hofft auf eine Überraschung. Am Sonntag geht es dann mit den restlichen Begegnungen weiter, wo im Spitzenspiel der Runde der SK Rapid den LASK zum Duell bittet.

SV Ried – SK Austria Klagenfurt

Samstag 17:00, Josko Arena, Schiedsrichter: Markus Hameter

Bei der SV Ried nahm die kleine Serie am vergangenen Spieltag ein Ende, nachdem man vier Spiele in Folge ungeschlagen geblieben ist. Gegen den SK Sturm Graz setzte es eine knappe 1:2 Niederlage, wo man in der zweiten Halbzeit zwar den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielte, allerdings das gesamte Spiel über nicht wirklich mit den Steirern mithalten konnte und letztendlich verdient als Verlierer vom Platz ging. Nun geht es gegen ein weiteres gut aufgelegtes Team mit Austria Klagenfurt, was eine Herausforderung für die Rieder sein wird.

Nachdem der SK Austria Klagenfurt zunächst eine Siegesserie aufbauen konnte, waren die vergangenen Wochen eine Achterbahn der Gefühle. Zunächst verzeichnete man daheim gegen den LASK eine bittere 1:3 Niederlage, ehe gegen Rapid die Rehabilitation mit einem Auswärtssieg gelang, um daraufhin nun wieder eine ärgerliche Niederlage gegen die WSG einzustecken, wo man kurz vor Schluss das Spiel mit 2:3 verlor. Nun steht ein wichtiges Spiel im Innviertel an, wo man hofft auf die Siegesstraße zurückzukehren.

– Der SK Austria Klagenfurt ist in Ligaspielen gegen die SV Ried ungeschlagen (2S 5U), vier Duelle davon gab es in der 2. Liga 2018/19 und 2019/20. Im ÖFB-Cup-Viertelfinale Anfang Februar gewann Ried erstmals gegen Klagenfurt.

– Der SK Austria Klagenfurt holte 13 der 20 Punkte in dieser Saison der Bundesliga in Auswärtsspielen und damit sechs mehr als in Heimspielen – nur beim WAC ist die Differenz auch so groß. Diese Saison holten die Klagenfurter aus den ersten sieben BL-Auswärtsspielen 13 Punkte – um acht mehr als nach den ersten sieben Auswärtsspielen der vergangenen Saison.

– Der SK Austria Klagenfurt gewann die letzten vier Auswärtsspiele und damit in diesem Zeitraum gleich viele wie in den ersten 19 Auswärtsspielen der Klubgeschichte. Mehr Auswärtssiege holte in dieser Saison der Bundesliga nur der FC Red Bull Salzburg (5).

– Der SK Austria Klagenfurt beging 160 Foulspiele – nur die SV Ried (142) weniger in dieser Saison der Bundesliga. Die Innviertler kassierten dafür die meisten Platzverweise (5), wohingegen der SK Austria Klagenfurt neben dem WAC keinen Platzverweis kassierte.

– Die SV Ried (5 von 10) und der SK Austria Klagenfurt (12 von 24) erzielten je 50% ihrer Treffer nach Standardsituationen – der höchste Anteil in dieser Saison der Bundesliga.

Letztes Duell:

Klagenfurt 1:0 Ried

Direkter Vergleich seit 74/75

Spiele insgesamt: 3 (1 Sieg Klagenfurt, 2 Remis)

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Niemand / Wimmer, Rieder

Nächstes Spiel: WSG-Ried / Klagenfurt-Salzburg

TSV Hartberg – SC Austria Lustenau

Samstag 17:00, Profertil Arena, Schiedsrichter: Alain Sadikovski

Wenn diese beiden Teams aufeinandertreffen, kann man durchaus von einem „Krisenduell“ sprechen. Der TSV Hartberg geht mit einer ordentlichen Negativserie in das Spiel, hat man doch aus den letzten zehn Spielen nur ein einziges gewinnen können. Zuletzt gab es das Gastspiel bei Meister Salzburg, wo man von einer deftigen Klatsche ausging, letztlich aber nur knapp mit 0:1 verlor und sich dabei tapfer schlug. Das hilft allerdings wenig, da man letztendlich erneut mit leeren Händen dastand und im Tabellenkeller festhängt. Nun hat man ein kleines Schlüsselspiel gegen einen direkten Konkurrenten, wo man die Möglichkeit hat, den Anschluss nach oben wiederherzustellen.

Beim SC Austria Lustenau läuft es in den letzten Wochen alles andere als rund und hat man aktuell in der Bundesliga die längste Negativserie am Laufen. Seit mittlerweile zehn Spielen wartet der Aufsteiger auf einen Sieg und ist damit auch in der Tabelle nach unten durchgereicht worden. Zumindest konnte man zuletzt eine Negativserie stoppen und in einem hochdramatischen Spiel gegen den SK Rapid beim 3:3 den zweiten Punktegewinn in Folge sichern. Nun wird es allerdings Zeit, wieder einmal voll anzuschreiben und wäre jetzt gegen den direkten Konkurrenten der perfekte Zeitpunkt für dieses Unterfangen.

– Der TSV Hartberg gewann in der Bundesliga nur eines der 13 Spiele gegen Aufsteiger – am 20. Oktober 2019 mit 1:0 gegen die WSG Tirol. Die Steirer blieben nur bei diesem Sieg ohne Gegentor und kassierten gegen Aufsteiger im Schnitt 2,1 Gegentore pro Spiel. Im Hinspiel gegen den SC Austria Lustenau gab es ein 1:4.

– Für den SC Austria Lustenau war das 4:1 gegen den TSV Hartberg im Hinspiel der höchste Sieg seit der Rückkehr in die Bundesliga und gleichzeitig der einzige Sieg mit mehr als einem Tor Differenz. Mehr Tore erzielten die Lustenauer in einem BL-Spiel nur am 2. August 1997 beim 5:0 gegen den FC Admira.

– Der TSV Hartberg hatte in dieser Saison der Bundesliga 59 Hohe Ballgewinne (Ballgewinne innerhalb von 40 Metern vor dem gegnerischen Tor) – nur die SV Ried (43) weniger. Hartberg traf aber dreimal nach Hohen Ballgewinnen – nur der LASK (5-mal) in dieser BL-Saison häufiger.

– Der SC Austria Lustenau hatte in dieser BL-Saison 27 Spielzüge, die noch in der eigenen Hälfte starteten und bei der mindestens 50% in Richtung gegnerisches Tor gespielt wurden. Nur der FC Red Bull Salzburg (28) kam in dieser Saison der Bundesliga auf mehr solcher Vertikalangriffe.

– Bryan Teixeira vom SC Austria Lustenau sammelte in dieser Saison der Bundesliga 10 Scorerpunkte – nur Dominik Fitz vom FK Austria Wien und Keito Nakamura vom LASK (je 11) mehr. Im Hinspiel war Bryan Teixeira an drei Toren direkt beteiligt (1 Tor, 2 Assists)

Letztes Duell:

Lustenau 4:1 Hartberg

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 1 (1 Sieg Lustenau)

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Farkas / Grabher

Nächstes Spiel: Lustenau-Altach / Hartberg-Rapid

Wolfsberger AC – FC Red Bull Salzburg

Samstag 17:00, Lavanttal-Arena, Schiedsrichter: Julian Weinberger

Der Wolfsberger AC schlittert immer weiter und weiter in eine große Krise hinein und man schleppt mittlerweile eine Negativserie von vier verlorenen Spielen in Serie mit sich. Am vergangenen Spieltag setzte es gegen den LASK eine deftige 1:4 Klatsche, wobei man schon im ersten Durchgang recht früh mit 0:3 in Rückstand lag und dabei alle drei Treffer nach Standards kassierte. Nun wartet der nächste schwierige Gegner auf die Kärntner und wenn es gegen Meister Salzburg geht, hängen die Trauben für den WAC bekanntlich recht hoch, weshalb die fünfte Niederlage in Serie droht, sofern man nicht die Defensive stabilisiert.

Der FC Red Bull Salzburg musste ebenfalls einen Rückschlag verkraften, der allerdings nicht so schlimm ausfiel wie jener des WAC. Im Entscheidungsspiel um den Aufstieg in das Achtelfinale der Champions League setzte es eine klare 0:4 Klatsche gegen den AC Milan, wo man zu naiv agierte und den routinierten Italienern zu wenig entgegensetzen konnte. Als Trostpflaster bleibt zumindest der Umstieg auf die Europa League, wo man sicherlich zum Kreis der Favoriten zählt. Nun müssen die Bullen erneut beweisen, dass man die Spannung in der Liga aufrechthalten kann, um den Verfolger Sturm Graz auf Distanz zu halten.

– Der FC Red Bull Salzburg verlor in der Bundesliga nur zwei der vergangenen 30 Spiele gegen den WAC (19S 9U) – zuletzt im Grunddurchgang 2020/21 mit 2:3. Salzburg gewann 24 BL-Spiele gegen den WAC und erzielte dabei 90 Tore – jeweiliger Höchstwert eines BL-Teams gegen die Kärntner.

– Der FC Red Bull Salzburg gewann die letzten fünf Duelle in der Bundesliga gegen den WAC – das gelang keinem anderen Team in der Bundesliga.

– Der FC Red Bull Salzburg ist in der Bundesliga seit 12 Spielen ungeschlagen (9S 3U) – die längste aktive Serie aller aktuellen Bundesligisten. Salzburg gewann zuletzt fünf BL-Auswärtsspiele in Folge, eine derartige Serie gelang unter Trainer Matthias Jaissle zuvor nur in den ersten fünf BL-Auswärtsspielen seiner Amtszeit.

– Der FC Red Bull Salzburg kassierte nur acht Gegentore in den ersten 14 Spielen dieser Saison der Bundesliga – nur 2006/07 und 1996/97 waren es auch so wenige zu diesem Zeitpunkt in der Bundesliga (je 7). Weiters blieb Salzburg in acht der ersten 14 BL-Spiele ohne Gegentor – nur 1996/97 in mehr (damals 9).

– In den letzten 16 Spielen des WAC trafen sowohl die Kärntner als auch der jeweilige Gegner – eine derartige Serie gab es in der Bundesliga zuvor nur beim Wiener Sport-Club von Juni bis September 1987 und noch nie eine längere. Diese WAC-Serie begann nach dem 0:4 gegen den FC Red Bull Salzburg im Mai 2022.

Letztes Duell:

Salzburg 2:1 WAC

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 41 (5 Siege WAC, 12 Remis, 24 Siege Salzburg)

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Niemand / Sucic

Nächstes Spiel: Austria-WAC / Klagenfurt-Salzburg

WSG Tirol – FK Austria Wien

Sonntag 14:30, Tivoli Neu, Schiedsrichter: Dieter Muckenhammer

Die WSG Tirol geht mit einer gehörigen Portion Selbstvertrauen in diesen Spieltag hinein, fuhr man doch aus den letzten drei Spielen ebenso viele Erfolge ein und arbeitete sich damit in die Meistergruppe vor. Zuletzt gelang den Tirolern in einem spannenden Schlagabtausch gegen Austria Klagenfurt ein 3:2 Auswärtserfolg, wo man in den Schlussminuten das Spiel zu eigenen Gunsten kippen konnte. Nun kommt auf die WSG die nächste Austria zu und diese wird eine noch größere Herausforderung, ist die Bilanz gegen die Wiener doch mehr als nur ausbaufähig und wartet man hier seit sieben Spielen auf einen Sief.

Für den FK Austria Wien endete das internationale Abenteuer am Donnerstag, wo man nochmal eine ordentliche Abreibung verpasst bekam und mit 0:4 in Israel baden ging. Zumindest konnte man wichtige Erfahrungen sammeln und kann sich nun voll auf die Liga konzentrieren, wo man bislang eine gute Saison spielt. Zuletzt gab es den wichtigen 2:1 Erfolg gegen Altach, womit ja der Sprung zurück in die Meistergruppe gelang. Nun geht es im direkten Duell gegen die WSG darum, mit einem Sieg die eigene Position in dieser Gruppe zu festigen und die Tiroler zu überholen, um sich nach oben zu orientieren. Verzichten müssen wird man dabei auf den gesperrten Galvao, der damit ein großes Loch in der Abwehr hinterlässt und eine Schwächung für die Wiener sein wird.

– Der FK Austria Wien ist in der Bundesliga seit sieben Spielen gegen die WSG Tirol ungeschlagen (4S 3U) – von den aktuellen Bundesligisten nur gegen den SK Rapid Wien (8) länger.

– Der FK Austria Wien traf in allen neun Spielen in der Bundesliga gegen die WSG Tirol – insgesamt 14-mal. In den ersten neun BL-Duellen zu treffen gelang dem FK Austria Wien zuletzt gegen Schwarz-Weiss Bregenz (in den ersten 15).

– Die WSG Tirol gewann drei Spiele in Folge – eingestellter Klubrekord in der Bundesliga, zuvor gelang das den Tirolern nur im April 2022. Drei Siege in Serie sind zudem ebenso viele wie in den ersten 11 Spielen dieser BL-Saison zusammen.

– Die WSG Tirol hält nach 14 Spielen bei 20 Punkten – das sind sieben Punkte mehr als in der Vorsaison zum Vergleichszeitpunkt. Mehr waren es bei der WSG Tirol in der Bundesliga nur 2020/21 (damals 23).

– Der FK Austria Wien gewann in dieser Saison der Bundesliga zweimal nach 0:1-Rückstand und damit häufiger als in der kompletten Vorsaison (1-mal). Die WSG Tirol gewann in dieser BL-Saison sogar viermal nach 0-1-Rückstand – so häufig wie kein anderes Team und häufiger als in den ersten drei BL-Saisonen zusammen (3-mal).

Letztes Duell:

Austria 2:1 WSG

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 15 (3 Siege Austria, 3 Remis, 9 Siege Austria)

Gesperrt: Niemand / Galvao

Gefährdet: Sulzbacher, Müller / Fitz, Ranftl

Nächstes Spiel: WSG-Ried / Austria-WAC

SCR Altach – SK Sturm Graz

Sonntag 14:30, Cashpoint Arena, Schiedsrichter: Manuel Schüttengruber

Nachdem man eine kleine aber feine Serie von drei Siegen in vier Spielen aufbauen konnte, setzte es für den SCR Altach am vergangenen Spieltag einen kleinen Dämpfer. Im Auswärtsspiel bei der Austria machte man nicht wirklich das beste Spiel und verlor letztlich verdient, auch wenn der Verlusttreffer erst in der Nachspielzeit per Elfmeter fiel. Nun wartet auf die Vorarlberger mit dem SK Sturm der nächste schwierige Gegner, wo man es auf einen Punktegewinn abzielt und hofft, leistungstechnisch sich diesmal von einer besseren Seite zu präsentieren.

Der SK Sturm musste wohl eine der bittersten Niederlagen in der jüngeren Vereinsgeschichte erleben, als beim Auswärtsspiel in Dänemark das Unmögliche letztlich wahr wurde. An diesem Abend erwischte man keinen guten Abend und verlor mit 0:2, da aber auch Lazio gleichzeitig gegen Feyenoord den Kürzeren zog, schloss man aufgrund der Tordifferenz die Gruppe als Letzter ab und schied damit aus dem Europacup aus. Ein großer Schock für die Steirer, wodurch auch Tränen der Enttäuschung vergossen wurden. Nun muss man aber die Köpfe wiederaufrichten und versuchen, Altach die Wut spüren zu lassen und sich schnellstmöglich zu rehabilitieren.

– Der SK Sturm Graz gewann in der Bundesliga die vergangenen drei Duelle gegen den SCR Altach – wie zuletzt 2015. Mehr BL-Siege in Folge feierte Sturm gegen Altach nur von November 2006 bis August 2007 (damals 4).

– Der SK Sturm Graz traf in den vergangenen neun BL-Spielen gegen den SCR Altach immer (insgesamt 19-mal) – wie zuvor nur von April 2015 bis Mai 2017 (damals 9 Spiele mit 24 Toren).

– Der SK Sturm Graz ist in der Bundesliga seit neun Spielen ungeschlagen (7S 2U) – erstmals unter Trainer Christian Ilzer und zuvor im Herbst 2016 unter Franco Foda (damals 10 Spiele) so lange.

– Der SCR Altach erzielte in den ersten 14 Spielen 19 Tore und damit mehr als doppelt so viele wie zum Vergleichszeitpunkt der Vorsaison (damals 9). Allerdings ist Altach in der Bundesliga seit zwei Spielen gegen den SK Sturm ohne Treffer – drei BL-Spiele in Folge blieb Altach noch nie ohne Tor gegen den SK Sturm Graz.

– Altachs Atdhe Nuhiu absolvierte 149 Spiele in der Bundesliga, Jan Zwischenbrugger kam 199-mal in der BL in der Startelf des SCR Altach zum Einsatz und Stefan Hierländer vom SK Sturm Graz lief 299-mal in der Bundesliga auf. An Spieltag 15 kann es also zu drei Jubiläen in diesem Spiel kommen.

Letztes Spiel:

Sturm 4:0 Altach

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 37 (6 Siege Altach, 8 Remis, 23 Siege Sturm)

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Jäger, Edokpolor / Gorenc-Stankovic

Nächstes Spiel: Rapid-LASK / WAC-Salzburg

SK Rapid Wien – LASK

Sonntag 17:00, Allianz Stadion, Schiedsrichter: Alan Kijas

Beim SK Rapid läuft es auch nach dem Trainerwechsel ergebnistechnisch nicht nach Schwung, allerdings kann man in einigen Bereichen des Auftreten Verbesserungen erkennen. So auch zu sehen im letzten Spiel gegen Austria Lustenau, wo man eigentlich die klar bessere Mannschaft war und zu vielen Chancen kam, letztlich aber froh sein kann einen Punkt noch mitgenommen zu haben. Mit einigen Schiedsrichterentscheidungen war man dabei auch nicht einverstanden, wodurch ein fader Beigeschmack blieb. Nun geht es gegen einen starken LASK, der die letzten Wochen wieder seine Form fand und was ein wegweisendes Spiel werden könnte im Kampf um die Meistergruppe.

Der LASK konnte dagegen aus den vergangenen drei Spielen sieben Zähler einfahren und festigte damit seine Position in der Meistergruppe, wo man aktuell recht komfortabel auf dem dritten Platz rangiert. Zuletzt gab es gegen den Wolfsberger AC einen klaren 4:1-Heimerfolg, wo man den Grundstein für den Erfolg bereits in den ersten 20 Minuten legte, als Mittelfeldspieler Zulj gleich einen Dreierpack schnürte. Nun geht es für die Mannen von Trainer Kühbauer zu einem schwierigen Auswärtsspiel nach Wien, wo man mit einem Sieg gegen Rapid hofft, einen nächsten großen Schritt in Richtung Meistergruppe zu machen.

– Der SK Rapid Wien gewann in der Bundesliga die vergangenen vier Heimspiele gegen den LASK und erzielte dabei immer drei Tore pro Spiel. So viele BL-Heimsiege in Folge gegen den LASK feierte der SK Rapid Wien zuletzt von Oktober 1997 bis Oktober 1999 (damals 5 am Stück). Mehr als fünf BL-Heimsiege am Stück gelangen den Hütteldorfern gegen die Linzer Athletiker nur von 1975 bis 1978 (damals 6).

– Der SK Rapid Wien traf gegen den LASK in der Bundesliga 11 Spiele in Folge (23-mal insgesamt) – wie zuletzt von 1987 bis 1995 (damals 12 Spiele).

– Der LASK gewann zwei der drei Spiele in der Rückrunde – nur die WSG alle drei. In den letzten fünf Spielen der Hinrunde des diesjährigen Grunddurchgangs der Bundesliga war der LASK noch sieglos geblieben (3U 2N). Weiters blieb der LASK in den ersten sechs BL-Auswärtsspielen dieser Saison ungeschlagen (3S 3U) – wie zuvor nur in der Saison 2019/20 (6S).

– Der LASK ging in dieser Saison der Bundeliga in 13 der ersten 14 Spiele mit 1:0 in Führung – so häufig wie kein anderes Team und genauso häufig wie in der gesamten Vorsaison in 33 BL-Spielen. Der SK Rapid ging nur in der Hälfte der ersten 14 BL-Spiele dieser Saison mit 1:0 in Führung.

– Guido Burgstaller erzielte vier seiner letzten fünf BL-Tor nach Flanken aus dem Spiel heraus. Jonas Auer (8) schlug die meisten Flanken auf Burgstaller in dieser Saison der Bundeliga. Burgstaller lief 99-mal in der Bundesliga für den SK Rapid Wien auf.

Letztes Spiel:

LASK 2:1 Rapid

Bilanz seit 74/75

Spiele insgesamt: 153 (88 Siege Rapid, 30 Remis, 35 Siege LASK)

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: Hartberg-Rapid / LASK-Sturm