Achtjahresvertrag in zwei Positionen? Austria-Rückkehr bei Dragovic rückt näher

Er bestritt 100 Länderspiele für Österreich, generierte im Laufe seiner Karriere Ablösesummen in Höhe von 35 Millionen Euro. Nun steht Aleksandar Dragovic vor einer Rückkehr nach Österreich. Die Austria scheint in der Pole Position.

„Ich bin mit ihm seit 14 Monaten in Kontakt, schauen wir einmal“, meint Austria-Vorstand Jürgen Werner zur Personalie Dragovic. Der 62-Jährige macht keinen Hehl daraus, dass der Austro-Serbe ein erklärtes Transferziel der Veilchen ist. Dragovic spielte 14 Jahre lang für die Austria und in Österreich nie für einen anderen Klub.

Neunmal Meister im Ausland

Eine durchaus beeindruckende Karriere führte den Innenverteidiger über Basel und Kiev nach Leverkusen, später zu Leicester City und schließlich nach Belgrad zu Roter Stern, wo er zuletzt drei Jahre lang spielte und dreimal Meister wurde. Insgesamt sammelte Dragovic in seiner Karriere neun Meistertitel, davon vier in der Schweiz und zwei weitere in der Ukraine.

Nur selten verletzt

Für den 33-Jährigen war das Engagement bei Roter Stern aber alles andere als ein Ausgedinge. Dragovic war Kapitän von „Zvezda“ und eine unumstößliche Stütze in der Abwehr. In der gerade abgelaufenen Saison brachte er es auf 39 Pflichtspiele, erzielte drei Tore und zwei Assists. Ebenfalls bemerkenswert ist, dass Dragovic trotz seines mittlerweile fortgeschrittenen Fußballeralters weiterhin von schweren Verletzungen verschont blieb. Während seiner Roter-Stern-Zeit fehlte er nur einmal zwei Wochen wegen einer Covid-Erkrankung und im März einen Monat lang wegen einer Schulterverletzung. Länger als sechs Wochen am Stück fehlte Dragovic Zeit seiner Karriere nie.

Familiäre Gründe für Rückkehr nach Österreich

Nun wurde bekannt, dass der Wiener seinen auslaufenden Vertrag beim serbischen Meister nicht verlängern und nach Österreich zurückkehren wird. Dort hat der Routinier erst kürzlich ein Haus gebaut. Die Rückkehr hätte also auch familiäre Gründe.

Zwar wurde Dragovic im letzten Jahr mit Klubs wie Olympiakos, Ferencvaros und auch dem LASK, aber sogar Rapid in Verbindung gebracht, dass die Austria hier aber schon alleine aus emotionalen Gründen die Nase vorn hat, ist naheliegend.

Achtjahresangebot in zwei Funktionen

Ein serbisches Sportmedium glaubt zu wissen, wie der Deal aussieht, den die Austria ihrem einstigen Nachwuchskicker anbot. Demnach soll Dragovic einen Achtjahresvertrag in Aussicht gestellt bekommen haben. Davon soll er noch drei Jahre als Kicker und Leithammel fungieren, danach fünf Jahre als Sportdirektor. Die Favoritner planen also langfristig, erheben Dragovic zu einer zentralen Figur im Langzeitplan des Vereins.

Spießen kann sich’s wohl nur noch am Geld

Das wohl einzige Fragezeichen wird wieder einmal das liebe Geld sein. Jürgen Werner gibt sich in Bezug auf eine Dragovic-Verpflichtung zwar noch kryptisch, lässt zwischen den Zeilen aber tief blicken. Dennoch wird als einzige offene Frage häufig betont, dass es drum geht, ob das Rückkehrprojekt finanzierbar ist. Trotz der bekannten Probleme der Austria wäre es aber dennoch unerwartet, wenn nicht. Auch weil Dragovic nach einer großen Karriere und mehreren hochdotierten Verträgen sicher zu Abstrichen bereit ist…