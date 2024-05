Austria-Fans: „Das schafft auch nicht jeder Interimstrainer…“

Die Wiener Austria entschied die erste Begegnung in den Playoff-Spielen gegen den TSV Hartberg mit 2:1 für sich. Die Veilchen lagen nach Treffern von...

Die Wiener Austria entschied die erste Begegnung in den Playoff-Spielen gegen den TSV Hartberg mit 2:1 für sich. Die Veilchen lagen nach Treffern von Holland und einem Strafstoß von Fitz bereits mit 2:0 vorne, mussten aber in der 84. Minute den Anschlusstreffer durch Entrup hinnehmen. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Violetter_Spielmacher: „Gewinnt der Wegleitner das dritte Spiel in Folge, ein Fuchs. Souveräner Sieg, schaut spielerisch wieder weit besser aus.“

Braveheart-FAK: „in Summe war das sehr ordentlich und verdient gegen einen Gegner, der durchaus eine Klasse besser als der WAC ist. Möge das auch am Dienstag gelingen.“

veilchen27: „Das war ein cooler Kick heute. Zwei Teams, denen man gerne zugesehen hat. Wir haben das gut gemacht, solange wir noch bei Kräften waren, vor allem jeweils in der Anfangsphase der beiden Halbzeiten. Gegen den Ball waren wir meines Erachtens fast so stark wie unter Wimmers Anfangszeiten, aber auch mit dem Ball sehr ansehnlich und viele Chancen rausgespielt. Wäre das Team insgesamt, aber vor allem einige Spieler in dieser Saison öfter so aufgetreten wie heute, wären wir schon glücklich in der Sommerpause. Insbesondere meine ich Fischer und Holland, die heute gezeigt haben, dass sie keineswegs so auf der Nudelsuppe daher geschwommen sind wie manche ihnen nachsagen, aber auch Fitz, Meisl und Guenouche sind grad richtig gut drauf, Pazourek hat heute erstmals in der Kampfmannschaft richtig angeschrieben. Früchtl, Handl, Plavotic souverän wie immer. Wegleitner – drei Spiele, drei Siege. Schafft auch nicht jeder Interimstrainer. Hätte er die Pro-Lizenz, würde ich mich an dieser Stelle klar für seinen Verbleib aussprechen und meine, dass das in der derzeitigen Phase der richtige Mann wäre.“

DaMarkWied: „Das Rückspiel wird ein ordentlicher Kampf. Bin gespannt.“

forzaviola84: „Ein Sieg ist immer ein Sieg! Höchst verdienter Heimsieg. Spiel über weite Strecken dominiert und auch die besseren Chancen gehabt. Schon interessant, wie wir plötzlich wieder spielen und einzelne Spieler um Klassen besser auftreten (Fischer! Wels, Guenouche, Holland). Pazourek mit starken Momenten, Wels nach der Einwechslung mit zwei, drei starken Chancen, leider nicht mit dem Tor belohnt. Normal muss er da netzen, aber das müssen wir in Hartberg jetzt ins Ziel bringen. Von Hartberg habe ich mir heute schon mehr erwartet eigentlich kam da eher wenig. VAR-Entscheidungen dieser Art haben uns heuer auch schon x-mal reingeschissen, heute kam mal ein bisserl was zurück. Beide onfield reviews natürlich korrekt entschieden im Endeffekt.“

violet heat: „Hoch verdienter Sieg! Freue mich besonders für Holland, das war märchenhaft im letzten Heimspiel. Bärenstarke Leistung der gesamten Mannschaft. Fischer toll im Spiel, Hakim eine Freude, Früchtl, Joe und Meisl auch stark. Fitz vorne wieder das Um und Auf, auch kampfstark. Bravo!! Drittes Tor zwar verpasst, aber so gewinnen wir auch in Hartberg.“

seldom: „Teilweise dominante Darbietung, die Schlussphase leider wieder etwas unsicher aber in Summe ein verdienter Sieg und klare Steigerung zu den Spielen unter Wimmer. Fischer sah ich wieder deutlich besser und auch Holland überraschend gut. Pazourek stark und er müsste jetzt einfach den Stammplatz vor Ranftl haben, gerade weil er viel jünger und mehr Entwicklungspotential hat.“

valentin1911: „Leider habe ich ein bisserl Flashbacks zu Warschau. Musst höher gewinnen, etliche Chancen vergeben, dann retten uns auch noch Früchtl und Meisl. Eigentlich muss das schon entschieden sein, jetzt wird’s dann doch wieder eine Zitterpartie, hoffentlich mit besserem Ende.“

KindausFavoriten: „Pressing deutlich besser organisiert und mit besserer Aufteilung dahinter als unter Wimmer. Fischer nicht wiederzuerkennen (diesmal positiv). Die Wechselstrategie konnte ich nicht ganz nachvollziehen. Die VAR-Elfer, weil auf einem Standbild eine Berührung zu sehen ist, gehen mir auf die Nerven, auch wenn sie für uns gegeben werden.“

ozzy: „Hauptsache gewonnen, und jetzt schauen wir ob Hartberg das so ruhig dreht und uns schlagen kann. gehe mal davon aus, dass wir dort nicht so hoch pressen, und uns die Kräfte besser einteilen.“

t.m.: „Starke Partie. Schade, dass wir nach unserer Führung und dem Aufkommen von Hartberg nicht hinten dicht machen konnten und es per Konter ausgenutzt haben. Pazourek und Meisl sind auf jeden Fall Alternativen, die den Arrivierten um wenig nachstehen. Holland, Fitz, Früchtl top! Aber eigentlich alle auf gutem Niveau. Macht wieder Spaß so…“

