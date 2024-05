Jakob Schöller vor Vertragsunterschrift beim SK Rapid

Bereits Anfang Mai verkündeten wir, dass der SK Rapid im Rennen um das Admira-Talent Jakob Schöller die besten Karten in der Hand hat. Nun...

Bereits Anfang Mai verkündeten wir, dass der SK Rapid im Rennen um das Admira-Talent Jakob Schöller die besten Karten in der Hand hat. Nun dürfte es soweit sein und die offizielle Bestätigung wird nicht lange auf sich warte lassen. Innenverteidiger Jakob Schöller wird die Admira verlassen und beim SK Rapid unterschreiben.

Laut dem in der Regel gut informierten Sky-Reporter Eric Niederseer sind alle Vertragsdetails geklärt und es fehlt nur noch die Unterschrift:

Um den Innenverteidiger gab es schon in den vergangenen Transferperioden einige Wechselgerüchte. Neben Red Bull Salzburg zeigten sich im Herbst 2023 auch ausländische Vereine wie der VfL Wolfsburg an einer Verpflichtung interessiert. Schlussendlich entschied sich das 18-jährige Talent aber für den SK Rapid, wobei den Hütteldorfern eine Kaufoption zugutekommt, die den Wechsel erst ermöglicht.

In dem oben verlinkten Artikel skizzierten wir bereits was die Fans des SK Rapid von dem jungen Innenverteidiger erwarten dürfen. Der aktuelle U19-Nationalspieler ist trotz seiner 190cm Körpergröße ein sehr eleganter Verteidiger, der über eine gute Grundgeschwindigkeit verfügt und auch im Aufbauspiel seine Vorzüge hat. Der einzige negative Punkt ist die Verletzungsanfälligkeit des Abwehrspielers, der auch in der vergangenen Saison mit einem Innenbandriss und einer Fußverletzung insgesamt rund zwei Monate ausfiel und deshalb auch nur 18-Liga-Spiele für die Admira bestritt.

Der SK Rapid wird sich in der Sommerpause von mehreren Innenverteidigern verabschieden. Der Leihvertrag von Terence Kongolo läuft aus und wird nicht mehr erneuert. Michael Sollbauers Kontrakt wird ebenfalls nicht verlängert und mit Leopold Querfeld steht der Abwehrchef vor dem Absprung. Neben dem wiedergenesenen Nenad Cvetkovic wurde mit Serge-Philippe Raux Yao bereits ein interessanter Spieler für das Abwehrzentrum verpflichtet, über den wir bereits eine sehr ausführliche Spielerinfo verfassten.