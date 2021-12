Admira gegen Rapid findet vor 4.000 Zuschauern statt

Mit dem Ende des Lockdowns für Geimpfte und Genesene am 12. Dezember wird die Begegnung der 18. Runde...

[ Presseinfo Admira Wacker Mödling ]

Mit dem Ende des Lockdowns für Geimpfte und Genesene am 12. Dezember wird die Begegnung der 18. Runde der Admiral Bundesliga zwischen FC Flyeralarm Admira und SK Rapid Wien am Sonntag (14:30 Uhr) in der BSFZ-Arena vor Zuschauern ausgetragen!

Nach intensiven Gesprächen mit den Behörden und der Bundesliga sind unter Einhaltungen gewisser Regeln maximal 4.000 zugewiesene Sitzplätze für das letzte Pflichtspiel vor der Winterpause zugelassen.

FOLGENDE REGELN GELTEN:

+ Einlass in die BSFZ-Arena ist nur mit einem 2G-Nachweis möglich

+ Im gesamten Stadion gilt die FFP2-Maskenpflicht, auch am zugewiesenen Sitzplatz

+ Die Kantinen sind geöffnet, der Verzehr von Speisen und Getränken ist ausschließlich am Sitzplatz erlaubt

+ Der VIP-Bereich bleibt geschlossen

TICKETS:

Karten sind ab sofort erhältlich. HIER GEHT ES ZUR ONLINE-BESTELLUNG