Admira holt Ex-Sandhausen-Torjäger Andrew Wooten

[ Pressemeldung Admira Wacker Mödling ]

Der FC Flyeralarm Admira verstärkt seinen Offensiv-Bereich weiter und verpflichtet Mittelstürmer Andrew Wooten.

Der Deutsch-Amerikaner erhält in der Südstadt einen Vertrag bis Sommer 2022. Wooten spielte zuletzt bis zum Saisonende im Dezember 2020 in der amerikanischen MLS bei Philadelphia Union. Zuvor war der 31-Jährige auch schon in der zweiten deutschen Bundesliga u.a. für den SV Sandhausen und den 1.FC Kaiserslautern aktiv.

Der Rechtsfuß ist mit 48 Toren in 151 Einsätzen noch immer der Rekord-Torschütze des SV Sandhausen, wurde sogar im Oktober 2015 von Jürgen Klinsmann in die amerikanische ANationalmannschaft berufen.

„Andrew kann uns sofort weiterhelfen. Er verfügt über eine große Qualität und eine Menge an Erfahrung. Wir, die sportlich Verantwortlichen, waren uns von Beginn an einig, dass Andrew genau der richtige Mann ist. Es freut uns, dass sich Andrew – trotz anderer Angebote – für den FC Flyeralarm Admira entschieden hat“, erklärt Franz Wohlfahrt, Geschäftsführer Sport.

Trainer Damir Buric teilt die Meinung und die gemeinsame Freude über den Neuzugang. „Andrew ist der ideale Mann in unserer Situation. Er hat enorme Erfahrung und hat seine Torgefahr mehrmals in der zweiten deutschen Liga unter Beweis gestellt. Andrew zeigt einfach enorme Präsenz im Strafraum.