Altach zeigt Interesse an Rapid-Youngster

Oswald spielt seit mittlerweile elf Jahren für Rapid und schaffte in der vergangenen Saison den Sprung in die erste Mannschaft der Wiener. Zuerst war der Aufstieg des zentralen Mittelfeldspielers eher aus der Not geboren, aber der umtriebige „Achter“ spielte sich recht gut in die erste Elf der Hütteldorfer.

In der laufenden Saison brachte es Oswald auf 13 Spiele, konnte dabei zumindest teilweise überzeugen. Im U21-Nationalteam gehört er mittlerweile zum Stammkader. Bei Rapid konnte Oswald aber auch aufgrund der insgesamt unzufriedenstellenden Situation im Zentrum Fuß im Kader der „Ersten“ fassen.

Bei Altach soll er nun einer von mehreren jungen Österreichern auf der Liste von Sportdirektor Georg Festetics sein. Als junger Österreicher passt er allgemein gut ins Beuteschema der Altacher, die allerdings eine Ablöse zahlen müssten, wenn sie Oswald fest verpflichten wollen. Der Vertrag des 171cm großen Kickers in Wien-Hütteldorf läuft noch bis 2025.

Bei Rapid könnte es Oswald künftig schwer haben. Einerseits konnte er sich noch nicht hundertprozentig fix in der ersten Elf festspielen und wurde auch immer wieder bei der zweiten Mannschaft zum Einsatz gebracht, andererseits wird Rapid gezwungen sein, das Zentrum in der kommenden Sommertransferperiode deutlich zu verstärken. Der Spielaufbau, sowie die allgemeine Qualität im Mittelfeldzentrum sind derzeit der größte Hemmschuh bei den Grün-Weißen. Im Hintergrund sollen bereits Gespräche mit mehreren Legionären, auch aus Top-Ligen, laufen.