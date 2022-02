Die Kommentare der Austria-Fans zu Galvao und Pecar

Die Wiener Austria gab am letzten Tag vor dem Schließen des Transferfensters gleich drei Verpflichtungen bekannt. Neben dem jungen Talent Lorenzo Coco wechseln der...

Die Wiener Austria gab am letzten Tag vor dem Schließen des Transferfensters gleich drei Verpflichtungen bekannt. Neben dem jungen Talent Lorenzo Coco wechseln der ehemalige Rapid-Innenverteidiger Lucas Galvao und der slowenische U21-Teamspieler Martin Pecar nach Favoriten. Wir wollen uns ansehen was die Fans zu diesen beiden Neuverpflichtungen sagen.

Das denken die Austria-Fans über Innenverteidiger Lucas Galvao:

Austrianer48: „Ich bin mal vorsichtig optimistisch. Für die Breite des Kaders bzw. der Innenverteidiger-Position auf jeden Fall wichtig. Ob er auch eine qualitative Verstärkung ist, werden wir sehen.“

Ghost_fakvie: „Ebenfalls vorsichtig optimistisch. Wenn er fit ist und die Leistungen von damals bei Rapid zeigen kann, ist er sicher eine Verstärkung! Herzlich Willkommen bei der Nummer Eins in Wien, Lucas.“

Ozzy: „Sehr wichtige Verpflichtung, weil links innen in der Kette bis jetzt eine Schwachstelle war. Galvao ist fußballerisch gut und sollte unser Spiel von hinten raus deutlich verbessern. Zudem sind wir jetzt nicht so leicht auszurechnen bzw. anzulaufen. Und auch ein Spielsystem mit einer Dreierkette wäre jetzt deutlich realistischer als bisher.“

farii: „Wer für 2.4 Millionen in die deutsche Bundesliga gewechselt ist, der muss was drauf haben. Hoffentlich haben ihn die ganzen Verletzungen nicht zu sehr zugesetzt.“

veilchen27: „Ich sehe diesen Transfer sehr positiv und freue mich sehr. Aus meiner Sicht eine richtige Verstärkung, nicht nur in der Kaderbreite, sondern auch mit seiner Qualität in der Defensive ein richtiges Upgrade. Die Innenverteidigung Mühl-Galvao und Handl als Back-up lässt sich sehen. Einziger Maluspunkt ist, dass Galvao als verletzungsanfällig gilt und ihm in Hütteldorf chronische Knieprobleme nachgesagt werden; allerdings spielte er in den vergangenen zwei bis drei Jahren fast jede Partie.“

Gizmo: „Sehr geil, dass das geklappt hat! War damals skeptisch als er von Altach zu Rapid kam, aber dort war er wirklich die Stütze in der Abwehr. Ganz wichtiger Puzzlestein, hoffe er gewöhnt sich schnell ein.“

Pinkman: „Verletzungsfrei sicher eine Verstärkung und starke Alternative für unsere Abwehr.“

Das denken die Austria-Fans über Martin Pecar

veilchen27: „Fazit: Ein großes Talent, das ohne Erfahrung im Profifußball und verletzungsbedingt ohne Spielpraxis zu uns kommt. Das könnte mittelfristig gut gehen und wir könnten einen richtig feinen Fußballer für uns gewonnen haben, das Potential dazu wäre da. Kurzfristig darf man sich jedenfalls nicht zu viel von ihm erwarten, es wird eher ein sehr schrittweises Herantasten anstatt eines baldigen Startelf-Einsatzes. Am kommenden Wochenende erwarte ich ihn nicht in Altach, sondern in der Generali-Arena beim YV-Testspiel gegen Amstetten. Er wird Zeit benötigen, kommt gänzlich ohne Spielpraxis oder Profierfahrung. ABER: Ein slowenischer Rechtsfuß, der aber am linken Flügel spielt, und in der Winter-Transferzeit zu uns kommt. Das ging doch schon einmal gut.“

tosale: „Herzlich willkommen! Solche Transfers brauchen wir“

Gizmo: „Feine Sache, wenn Mile (Anm. Milenko Acimovic) da den Tipp gab bzw. entscheidende Infos geliefert hat, ist das schon mal ein dickes Plus. Einzig die Leihzeit bis Sommer, wo er doch lange verletzt war und mal reinfinden muss, empfinde ich als kleinen Wermutstropfen. Für Junge ist es meist schwerer als für Routiniers sich irgendwo einzugewöhnen! Herzlich Willkommen Martin, denke da hatte Werner ganz, ganz dick die Finger im Spiel.“

Rickson: „Glaubt man den Frankfurtern in deren Foren hat er Riesen-Potenzial. Die Vita kann sich für so einen jungen Spieler jedenfalls sehen lassen. umso besser, dass wir eine Kaufpption haben.“

Pinkman: „Mit Kaufoption begrüße ich diesen Transfer. Somit hat man null Risiko und kann ihn sich einmal bis Sommer ansehen. Zu hoffen bleibt, dass die Kaufoption leistbar ist. Wenn er wieder zu Vereinen wie Frankfurt will, muss er ohnehin Gas geben.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen zu Galvao und Pecar.