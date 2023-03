Auslaufende Verträge 2023: Wolfsberger AC

Die Bundesligasaison läuft nach der aktuellen Länderspielpause noch genau zwei Monate und Ende Juni laufen zahlreiche Spielerverträge aus. Wir fassen in dieser zwölfteiligen Serie...

Die Bundesligasaison läuft nach der aktuellen Länderspielpause noch genau zwei Monate und Ende Juni laufen zahlreiche Spielerverträge aus. Wir fassen in dieser zwölfteiligen Serie zur Länderspielpause zusammen, mit welchen Spielern die Klubs noch sprechen müssen.

Eine der wichtigsten Vertragsverlängerungen hat der WAC in seiner wohl schwersten Saison seit dem Bundesligaaufstieg bereits hinter sich gebracht: Beim israelischen Goalgetter Tai Baribo wurde die Option gezogen und der Stürmer wird bis 2024 bleiben. Hinter einigen anderen Leistungsträgern stehen allerdings große Fragezeichen.

Zwei Leihspieler

Der starke, 22-jährige Offensivspieler Maurice Malone wird nach der Saison wohl wieder nach Augsburg zurückkehren. Ihn zu halten, ist für die Wolfsberger wohl ein Ding der Unmöglichkeit – speziell, wenn man sich im Abstiegskampf befindet. Ebenfalls ausgeliehen ist der 19-jährige Tim Oermann, der beim VfL Bochum noch einen Vertrag bis 2026 hat. Eine Kaufoption halten die Wolfsberger auch in diesem Fall nicht und es bleibt abzuwarten, ob Bochum den Klassenerhalt in der deutschen Bundesliga schafft. In der zweiten deutschen Bundesliga wäre Oermann wohl ein sinnvolles Kadermitglied beim VfL.

Dominik Baumgartner

Sehr unwahrscheinlich ist eine Vertragsverlängerung bei Abwehrchef Dominik Baumgartner, der bereits seit längerer Zeit mit einem Abgang liebäugelt. Ein Transfer zu Sturm platzte bereits in der Vergangenheit, aber er wird im Sommer wohl die Möglichkeit nützen, ablösefrei zu einem größeren Klub wechseln zu können.

Matthäus Taferner

Auch der 22-jährige Tiroler wurde in der Vergangenheit immer wieder mit größeren Klubs, wie etwa Rapid oder dem Hamburger SV in Verbindung gebracht. Auch bei Taferner wirkt eine Vertragsverlängerung in Wolfsburg unwahrscheinlich.

Mario Leitgeb

Kapitän Mario Leitgeb, dessen Vertrag bereits vor zwei Jahren verlängert wurde, wäre als Leithammel ein logischer Kandidat für eine neuerliche Verlängerung. Am Tag des Vertragsschlusses wird Leitgeb 35 Jahre alt und eine weitere Saison im WAC-Mittelfeld wirkt denkbar.

Michael Novak

Auch beim Außenbahnspieler Michael Novak gibt es klare Argumente für eine weitere Verlängerung. Zwar liefert der 32-Jährige nicht mehr die Top-Leistungen von vor einigen Jahren ab, allerdings kann Novak an den Außenbahnen praktisch jede Position bekleiden, was den Kader des WAC flexibler macht.

Fabian Tauchhammer

Ein weiterer Rechtsverteidiger könnte den WAC allerdings verlassen: Eigengewächs Fabian Tauchhammer kam für die Kampfmannschaft weiterhin zu keinem Pflichtspieleinsatz.

David Gugganig

Der einstige WSG-Tirol-Abwehrchef stand in der laufenden Saison häufiger in der Regionalliga-, als in der Bundesligamannschaft. Ursprünglich als Führungsspieler und möglicher Abwehrchef geholt, dürfte sein Engagement im Lavanttal nach zwei Jahren wieder zu Ende gehen.