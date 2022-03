Austria bindet zwei weitere Talente bis 2026

[ Pressemeldung FK Austria Wien ]

Florian Wustinger (18, zentrales Mittelfeld) und Dario Kreiker (19, Flügelspieler) feierten jeweils im Frühjahr unter Trainer Manfred Schmid ihre Bundesliga-Debüts. Nun unterschreiben sie langfristige Verträge bis 2026.

Florian Wustinger ist seit seinem siebten Lebensjahr bei der Austria und durchlief alle Nachwuchs- und Akademie-Teams der Veilchen, im Sommer rückte er in den Young Violets-Kader auf, ein halbes Jahr später nahm ihn Manfred Schmid ins Trainingslager der Kampfmannschaft mit. Die guten Trainingsleistungen des 18-Jährigen wurden mit seinem Bundesliga-Debüt beim Frühjahrs-Auftakt gegen Altach belohnt, seitdem konnte ihn nur eine Bänder-Verletzung stoppen.

Sportdirektor Manuel Ortlechner:

„Florian Wustinger ist ein Paradebeispiel für einen Spieler, der den Weg über den Austria-Nachwuchs, die Akademie und die Young Violets bis zur Kampfmannschaft gegangen ist. Er hat mehrmals bewiesen, dass er sich schnell an gewisse Niveaus anpassen kann und hat sich als fleißiger Spieler mit toller Mentalität präsentiert. Er ist auf den Fußspuren eines Matthias Braunöder.“

Auch abseits des Platzes hat Florian Wustinger im Moment viel zu tun, da er kurz vor seiner Matura am Ballsportgymnasium, der Kooperationsschule von Austria Wien, steht.

Florian Wustinger:

„Für mich ist mit diesem langfristigen Vertrag wirklich ein Traum in Erfüllung gegangen. Seit ich in der U8 angefangen habe war die Kampfmannschaft der Austria immer das Größte für mich. Ich war oft als Balljunge in der Generali-Arena und habe zu Spielern wie zum Beispiel Grünwald, Suttner, Junuzovic oder Baumgartlinger immer aufgeschaut. Mein nächstes Ziel ist, weitere Spielminuten zu sammeln und mich dann als Stammspieler zu etablieren.“