Austria-Fans: „Ballverluste in eigener Hälfte verboten“

Der SK Austria Wien trifft auswärts auf Red Bull Salzburg und eine Punktegewinn gegen den Tabellenführer und Serienmeister wäre eine kleine Überraschung. Wie schätzen die Fans die Chancen ihrer Mannschaft ein? Wir haben uns für euch wieder im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum, umgehört.

behave yourself: „Man kann ja an Wunder glauben, aber der Auftritt gegen Sturm war doch recht ernüchternd – diese „wir müssen mutig und frech spielen“ Philosophie wird eher in einem Debakel enden, ich sehe schon die zahlreichen Spieleröffnungen zum Gegner und die zu späten Schritte beim Anlaufen vor mir.“

hunterjoe97: „Bei unseren Ballverlusten im Spielaufbau sind wir leider ein gefundenes Fressen für die Bullen. Hoffen dennoch auf ein X.“

AngeldiMaria: „Ballverluste in der eigenen Hälfte wie gegen den LASK und das Herausspielen vom Strafraum aus, während der Gegner hoch steht sollten wir gegen RB unterlassen. Das geht zu 100% schief. Flügelspiel und viele Flanken auf Haris wären wohl effektiver.“

frastei: „Ich fürchte Schlimmes – hoffe, dass wir uns einigermaßen gut aus der Affäre ziehen können. Knappe Niederlage wäre schon fast ein Erfolg – überlege noch, ob ich in die Mozartstadt fahren soll.“

Torberg*1911: „Wie sagte einst das nunmehrige Aufsichtsratsmiglied Sebastian Prödl zu seiner aktiven Zeit über das Spiel bei den Bayern: München ist wie ein Zahnarztbesuch. Muss jeder mal hin. Kann ziemlich wehtun. Kann aber auch glimpflich ausgehen. Diese Aussage kann man in der österreichischen Bundesliga auch bezüglich Salzburg anwenden.“

DeusAustria: „Fitz und Braunöder kann man auf der Bank lassen. Gegen RB gibt es eh nix zu erben und wenn die beiden sich eine gelbe Karte holen, wäre das das im Hinblick aufs Derby extrem deppert.“

DaMarkWied: „Problem ist halt, dass wir ohne Braunöder praktisch kein Mittelfeld haben. Da gehört im Sommer ordentlich nachgebessert, vor allem wenn er uns verlässt. Holland zähle ich auch nicht mehr dazu. Da brauchen wir eigentlich 2-3 gestandene Neuzugänge.“

derrächermitdembecher: „Wenn man sich die letzten Jahre so ansieht, egal welcher Trainer, egal welche Truppe bei uns aufläuft: bissl mitspielen, 1-2 Halbschanzen, das erste Gegentor und es rennt wie immer. Man sagt zwar immer sag niemals nie, aber so wie es bis jetzt gegen die gelaufen ist hat wohl niemand bei uns den Glauben daran, dass es gerade jetzt anders wird. Sturm und LASK haben gezeigt wo unsere Grenzen sind. Beim LASK hatten wir unheimliches Glück. Vor allem sitzt den Dosen Sturm im Nacken. Die müssen Gas geben.“

kingpacco: „Jedes Mal denke ich mir es muss doch diesmal was zu holen sein und jedes Mal erfolgt die Ernüchterung. Wir haben meistens in der ersten Halbzeit mehrere Chancen, machen das Tor nicht und kassieren irgendwann mal eins und brechen vollkommen auseinander.“

kingofkings92: „Aber die Hoffnung stirbt natürlich bekanntlich zuletzt. 😉 Der letzte Punkt in Salzburg ist gefühlt ja sowieso schon eine Ewigkeit her. Wenn aber ein Sieg von Salzburg am Sonntag dazu beiträgt, dass sie in der vorletzten Runde Meister werden und die letzte Runde dann gegen uns herschenken (sprich, ein Sieg für uns), dann soll es mir auch recht sein.“

