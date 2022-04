Austria-Fans: „Das nimmt uns jeglichen Aufschwung“

Der Senat 5 verweigerte der Wiener Austria in erster Instanz die Bundesliga-Lizenz. Das kann nun selbst bei einer späteren Zulassung im Rahmen des Lizenzierungsverfahrens...

Der Senat 5 verweigerte der Wiener Austria in erster Instanz die Bundesliga-Lizenz. Das kann nun selbst bei einer späteren Zulassung im Rahmen des Lizenzierungsverfahrens Konsequenzen wie einen Punkteabzug und einer Geldstrafe nach sich ziehen. Wir wollen uns ansehen wie die Fans der Wiener Austria die Lage einschätzen und was sie zu der aktuellen Entwicklung sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

veilchen27: „Das nimmt uns jeglichen Aufschwung, bringt uns wieder in die Schlagzeilen für viele Wochen, verschlechtert unser zuletzt zurückgewonnenes positives Image massiv, sorgt für reichlich Unruhe im Verein und rundherum, erschwert angestrebte Vertragsverlängerungen wie Pentz oder Braunöder und macht die Saison 22/23 schon jetzt schwerer. Natürlich ist das „nicht so prickelnd“, sondern eine Katastrophe.“

tifoso vero: „Nach einem Schock erfolgt bekanntlich meist eine Erholung. Klar war ich (obwohl erwartet) schockiert von der Nichterhaltung der Lizenz. Nach der Aussendung der Austria glaube ich auch, dass man die erforderlichen Unterlagen noch zeitgerecht nachreichen wird können. Warum das nicht früher möglich war, verstehe ich allerdings auch nicht. Aber es wird um Details gehen. Es wäre gut zu wissen, was dabei „finanziell“ bzw. „rechtlich“ ist. Der Punkteabzug wird dann wahrscheinlich so gehandhabt, wie es bereits der Fall bei Blau-Weiß Linz war. Die Bundesliga hat ja schon früher dazu Stellung genommen und auf Präzedenzfälle hingewiesen. Das sorgt mich jetzt weniger. Dass es aber in unserer derzeitigen Situation eine kleine Katastrophe ist, ist klar. Aufschwung und Euphorie gehen baden, Spielerverhandlungen werden schwieriger und insgesamt erleidet der Verein wieder einen Imageschaden. Dennoch will ich daran glauben, dass wir die Lizenz in 2. Instanz bekommen. Lass uns daher nicht gleich verzweifeln und unterstützen wir die Mannschaft erst recht, denn weder kann sie etwas dafür, noch wäre es hilfreich, wenn wir es nicht täten, wenn doch Europa um die Ecke lugt.“

pramm1ff: „Hoffen wir mal, dass es sich nur um eine Unklarheit bzgl. Investoren handelt die man rasch auflösen kann (rechtliche Komponente) und dass die wirtschaftliche Komponente nur der Rechtsunsicherheit bzgl. der rechtlichen Komponente entspringt.“

Papa_Breitfuss: „Hat wirklich irgendwer damit gerechnet, dass wir die Lizenz in erster Instanz bekommen? Allein schon, dass wir scheinbar ohne die Gazprom Millionen rechnen müssen hat uns noch mehr reingerissen. Und auch ohne diesen Punkt weiß man, dass die nächste (längere) Zeit ohne zusätzlichen Sponsoren oder ungeplante internationale Gruppenphase Teilnahme finanziell schwer werden wird da der Rucksack nicht viel kleiner geworden ist. Der Weg der eingeschlagen worden ist, ist richtig aber es gibt mit Sicherheit noch viele Hürden die überwunden werden müssen.“

Vince Vega: „Den ersten Schritt zum Thema Optimismus kann man ja schon mal machen, indem man am Sonntag ins Stadion geht und die Austria unterstützt.“

Rübezahl: „Für mich ist diese Sache mehr als nur peinlich für den Verein, den Ruf und die Zukunft. Als Investor wäre ich bei so dubiosen Meldungen künftig sehr skeptisch ob der Verein hier nicht mehr Probleme hat als nach außen hin kommuniziert werden.“

veilchen27: „Es geht weniger um die Lizenz per se, sondern eher um das Image als Krisenklub, dessen Zukunft ungewiss bleibt, und der 2023 verringerte Chancen auf internationale Teilnahme hat, Stand jetzt. Selbst mein größter Optimismus kann mir nicht einreden, dass das am Transfermarkt null Auswirkung hat, sei es auf Pentz, der die jährlichen Strapazen abseits des Sportlichen satt hat, oder auf mögliche Neuzugänge, die sich Sorgen machen, wie pünktlich sie Gehalt bei uns bekommen.

derrächermitdembecher: „So wird man halt keine Spieler halten können. Das zieht sich wohl die nächsten Jahre auch noch hin. Familiensilber verscherbeln, auslaufende Verträge nicht verlängern können usw… Jetzt gibt es eh zum xten mal keinen Absteiger in dieser wertlosen Liga 2 und es reißt die YV auch noch mit.“

Torberg*1911: „Sollte es zum 4-Punkte-Abzug kommen, dann ist das die „Superb/hürde“ und erschwert nächste Saison umso mehr, weil ein Start mit -4 Pkt. (hoffentlich bei einem Protest weniger) bei 22 Runden (faktisch sind es dann nur 20 Runden) gleich mal ordentlicher Ballast ist und von Runde 1 weg Druck bedeutet, um ein OPO zu erreichen und somit sehr schwer überzeugende Argumente für Neuzugänge hat bzw. auslaufende Verträge zu verlängern, weil mit Geld erschlagen kann man sowieso keinen…“

maxglan: „Ich könnte mir gut vorstellen (reine Spekulation), dass bzgl. der rechtlichen Geschichte nur was geregelt bzw. klargestellt werden muss. Dürft nicht so schlimm sein, aber dann stellt sich halt immer noch die Frage, wieso man das nicht vorher weiß und gleich beim ersten Versuch dementsprechend einreicht. Das bringt mich zum zweiten Punkt, dem Finanziellen: Es ist zu befürchten, dass es abermals (massiv) an Kohle fehlt und wir jeden einzelnen Tag zum Auftreiben dieses Geldes benötigen. Daher auch der (vom Verein wahrscheinlich erwartete) Gang in die zweite Instanz. Ähnlich wie letztes Jahr, wo man ja auch mehr oder weniger von Anfang an wusste, dass es in erster Instanz nix wird.“

