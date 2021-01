Austria-Fans: „Das tut gut nach den letzten Monaten“

Die Wiener Austria feierte gestern im Auswärtsspiel gegen die Admira den zweiten Sieg in Folge, sodass weiterhin auf eine Teilnahme im oberen Playoff spekuliert...

Die Wiener Austria feierte gestern im Auswärtsspiel gegen die Admira den zweiten Sieg in Folge, sodass weiterhin auf eine Teilnahme im oberen Playoff spekuliert werden darf. Wir sehen uns an was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

chris_ajh: „Dass wir nach der sehr mageren ersten Hälfte eine wirklich sehr gute zweite Halbzeit nachlegen, hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Und wir haben ENDLICH nach einer Führung weitergespielt anstatt nur aufs Ergebnis zu spielen. Ich hoffe, dass dieser erfolgreiche Frühjahrsauftakt (in dem wir natürlich unterm Strich auch das notwendige Glück hatten) der Mannschaft nun endlich das notwendige Selbstvertrauen gibt und nicht wieder alles beim ersten kleinen Rückschlag in sich zusammenbricht. Ich bin noch skeptisch bezüglich des weiteren Saisonverlaufs – aber wenigsten ist mal ein positiver Grundstein gelegt.“

kingpacco: „Würde sagen aufgrund der zweiten Halbzeit, vor allem nach dem Führungstreffer ein verdienter Sieg auch in dieser Höhe.“

loeni9: „Wichtiger Sieg, aufgrund der zweiten Hälfte verdient!“

L3g0l4s: „Geil, zwei Siege in Folge, ein ganz neues Gefühl. Jetzt noch die WSG Tirol schlagen und es könnt noch was werden.“

Hurricane: „Das tut mal richtig gut nach den letzten Monaten. Bitte gegen die Kristalljünger gleich nachlegen. Wann gab es denn drei Siege in Folge in der Meisterschaft sollten wir da gewinnen?“

Aegis: „Schön wieder einmal zwei Siege in Folge bejubeln zu dürfen. Vielleicht geht ja jetzt mannschaftsintern was in die richtige Richtung. Dass der Peda das kann hat er ja schon bewiesen.“

echter-austrianer: „Dunkel ist´s und kalt ist´s und es schneit und ich bin echt traurig, dass ich nicht ins Stadion kann…. 4:0…was für eine geile Party.“

Sigurd: „Wenn so weitergeht ist Schösswendter der beste Transfer in dieser Saison – dieses Innenverteidiger-Duo ist wirklich stark. Ebner und Grünwald gemeinsam im Zentrum, leider wie immer, viel zu langsam – ich finde es so traurig wie unglücklich Grünwald agiert, und Ebner kann es einfach nicht besser.“

tifoso vero: „Zunächst sei festgestellt, dass es gegen den Wind und gegen den Schneefall viel schwieriger zu spielen ist als umgekehrt. Das sah man dann auch. Unsere Jungs haben das bei diesen Bedingungen sehr gut gemacht, haben sich in der 2.HZ nach und nach das Spiel zu eigen gemacht und waren auch die bessere Mannschaft. Auch diesmal hole ich keinen Spieler extra auf die Bühne, es war die Mannschaft insgesamt, die wieder gut aufgetreten ist.“

frastei: „Freue mich über den wichtigen und letztendlich verdienten Sieg – mit dem Abstieg sollte man jetzt eigentlich mit Sicherheit nix zu tun haben (was ich eigentlich ohnehin nie geglaubt habe) – schön wäre es, wenn am Wochenende ein Dreier gegen die Tiroler nachgelegt werden könnte – dann stimmt die Richtung oberes Playoff wieder. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Hoffentlich können wir einmal zwei bis drei Partien mit der gleichen Startaufstellung spielen – wäre wichtig finde ich.“

VeilchenUK: „Gut zwei Siege in Folge, so soll’s weitergehen. Man darf es aber auch nicht überbewerten, gegen die zwei schwächsten Gegner. Wir haben jetzt aber die Chance in einen Lauf zu kommen.“

ozzy: „Bravo an Spieler und Betreuer. Das war heute schon nahe an Austria-würdig. wir bekommen seit Monaten von allen Seiten Watschn im Dauerfeuer und starten mit zwei zu Null siegen. Das ist nicht selbstverständlich.“

