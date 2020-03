Austria-Fans: „Das untere Playoff wird extrem schwierig…“

Mit zehn Remis ist die Wiener Austria der Unentschieden-König der heimischen Bundesliga. Nach dem enttäuschenden 0:0 gegen den SKN St.Pölten haben die Meinungen der...

Mit zehn Remis ist die Wiener Austria der Unentschieden-König der heimischen Bundesliga. Nach dem enttäuschenden 0:0 gegen den SKN St.Pölten haben die Meinungen der Austria-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

HwG: „UPO (=Abstiegskampf) pur. Wahnsinn, auf welchem Niveau wir mittlerweile spielen. 70% Ballbesitz. Output? Fehlanzeige!“

Goldbaer: „Bist du narrisch, gegen tief stehende Gegner sind wir scheinbar komplett machtlos und wenn sie hochstehen, halten wir die 0 nicht. Das wird ein extrem schweres UPO.“

behave yourself: „Ein Wahnsinn das Spiel, so viele Fehler und eine völlig konzeptlose Offensive. Zumindest ist es jetzt nach hinten ganz ok, aber das ist schon grausam anzusehen. Wenigstens wird’s jetzt wärmer, sonst kommen zu den restlichen Spielen keine 4000 Leute…“

AlfredoD.: „Im Endeffekt ist genau gar nix passiert außer dass wir jetzt mit 13 Punkten und als Erster in die Qualifikationsgruppe gehen. Jetzt zuhause die Admira, dann auswärts St.Pölten und zuhause Altach. der erste Platz unter den Letzten sollte dann schon recht sicher sein.“

tifoso vero: „Unser Trainer wollte endlich, dass wir die guten Halbzeiten in der Vergangenheit über die ganze Spielzeit rüberbringen. Leider haben wir heute nur die schlechten konsequent durchgespielt. Unsere Hoffnungsträger (Ausnahme Sarkaria und Palmer-Brown?) waren durch die Bank schlecht. Man sah aber auch, dass es nicht so gut läuft, wenn Stützen wie Grünwald und Klein nicht spielen. Insgesamt für die Tabelle jetzt kein Beinbruch, aber für die Moral? Ich weiß nicht. So können wir nichts reißen, meine ich. Und ja, mit VAR hätten wir heute zwei Elfmeter bekommen müssen. Das tröstet mich allerdings gar nicht.“

Gemma Austria: „Ist echt sinnlos geworden. Ilzer muss weg, egal was es kostet. Bitte keine Taskforce entscheiden lassen. Suchard hochziehen, ihm die Zeit geben. Ilzer hatte genügend Chancen. Bitte Interviewsperre für alle Spieler, ist ja Rufmord was da rumkommt. Einfach peinlich und erschreckend.“

Titurel: „Eines unserer schlechteren Spiele. Sax war halt echt schwach, ansonsten war die Aufstellung schon ok. Das ist Austria Wien 2020, vielleicht ist das körperliche Stahlbad UPO aber auch für irgendwas gut. Beim Zuschauen tut’s halt weh. Aber man kann ja auch gediegen bei einem Bier philosophieren, wenn’s zu schlimm wird.“

vamp_ire: „Was für ein schwaches Spiel zweier Durchschnittlicher Bundesligamannschaften. Wir spielen ohne Idee, ohne Konzept. Bis auf Palmer Brown und Sarkaria mit Abstrichen, ein katastrophaler Auftritt. Gefühlt 80% in der gegnerischen Hälfte ohne Gefahr auszustrahlen. Unsere Wechselspieler bringen 0.“

DrSaurer: „Nur 2 Großchancen gegen den Tabellenletzten. Einsatz und Willen mag ich der Mannschaft gar nicht absprechen, man kann einfach nicht mehr. Die Wechsel waren wieder mal viel zu spät, als wäre der Trainer bis zur 75. Minute zufrieden mit dem Spiel. Mit dem Abstieg werden wir nichts zu tun haben, aber das ist natürlich viel zu wenig. Ilzer gehört so schnell wie möglich weg. Bin echt angefressen.“

maxglan: „Natürlich sind wir jetzt alle angefressen und von der Leistung enttäuscht. Mir geht’s da auch nicht anders, aber wenn der Ball von Pichler oder der ganz am Schluss von Monschein irgendwie reinrollt, sprechen jetzt alle von einem verdienten Arbeitssieg. So herrscht halt wieder Weltuntergangsstimmung. Einigermaßen positiv ist mir heute Fitz auf der etwas ungewohnten 8er Position aufgefallen. Gerade in Halbzeit 1 hat er die Fäden gezogen und einige sehr gute Wechselpässe gespielt. Auch Madl für mich (abgesehen von seiner Abschlussschwäche) sehr solide. Poulsen ist zwar physisch stark, aber kein Kicker. Technisch der mit Abstand schwächste in der Startelf. Und Edomwonyi.. aus dem werde ich einfach nicht schlau. Vielleicht sieht Ilzer ja was, was wir alle nicht sehen, aber was man so von ihm am Platz mitbekommt ist jedes einzelne Mal ein kompletter Totalausfall.“

Ezio: „Unsere Qualität gibt nun mal nicht mehr her. Auch wenn wir uns gefangen haben und etwas besser als zu Beginn der Saison spielen, sind wir am Zenit. Die Kaderverfehlungen wird man, sofern keiner unsere Anteile übernimmt, sicherlich noch zwei weitere Saisonen spüren. Teufelskreis eben, ohne Europa League kein Geld, keine Spieler, keine Spielerverkäufe…“

culixo: „Naja, war sicher keine Glanzpartie heute, aber bei uns ist es so wie beim Corona-Virus: man fragt sich, ob die Hysterie nicht das größere Problem ist als das Virus. Soll heißen, ich fand es nicht so unterirdisch, wie hier oft dargestellt. Extrem defensiver Gegner und wir sind noch nicht so weit, dass wir den spielerisch zerlegen, obwohl wir es gegen Ende doch fast noch geschafft hätten. Ein 3er wäre jedenfalls mehr als verdient gewesen. Hinten haben wir sowieso so gut wie nichts zugelassen.“

AngeldiMaria: „Eine magere Partie, bei der die jungen Spieler mal etwas ausgelassen haben. Aber nehme ich in Kauf. Aber bloß nicht gleich verteufeln und auf die Bank abschieben. Nur durch Spielpraxis bekommen sie das nötige Selbstvertrauen und die Eingespieltheit die diese Mannschaft braucht. Daher habe ich einen Sax, Madl, Jeggo in der Startelf nicht verstanden. Hätte lieber Maudo, Ebner und Pichler vom Start weg gesehen.“

DeusAustria: „Auch am Tag danach bleib ich dabei, das war 90 Minuten überwiegend Mist. Im UPO werden, bis auf Altach, wohl alle Gegner so tief stehen und nur aufs zerstören aus sein. Das kann unheimlich zach werden. Ich will dann nicht 2 Runden vor Schluss noch zittern müssen, dass man eventuell doch noch Letzter wird. Es ist wirklich sagenhaft, wie man den Karren Austria Wien einfach nicht aus dem Dreck bekommt.“

Gizmo: „Ein Spiel zum Vergessen für mich. Ilzer in einem Versuch, jene Spieler aufzustellen, die in der Vorwoche die „besseren“ waren, aber auch ein wenig Routine ins Team zu bringen. Aus meiner Sicht haben wir nun genau das Problem, das mit dem „Jugendwahn“ einhergeht: unkonstante Leistungen. Man kann von einem Wimmer, Pichler, Fitz noch keine konstanten Leistungen erwarten und das Spiel gestern war ein Sinnbild davon, in dem die Jungen eher schwache Tage erwischt haben. […] 90 Minuten emotionsloser Kick in dem man nie das Gefühl hatte dass die Mannschaft begriffen hat dass sie zu liefern hat – das ist für mich das Beunruhigendste.“

