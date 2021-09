Austria-Fans: „Der LASK liegt uns nicht“

Die Wiener Austria wartet in der Bundesliga noch auf ihren ersten Sieg und trifft nun nach der Länderspielpause auf den LASK, der ebenfalls mittelmäßig...

Die Wiener Austria wartet in der Bundesliga noch auf ihren ersten Sieg und trifft nun nach der Länderspielpause auf den LASK, der ebenfalls mittelmäßig in die neue Spielzeit startete. Was erwarten sich die Fans vom Auswärtsspiel in Oberösterreich? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

kingpacco: „So spielen wie es Rapid oder andere vorgezeigt haben. Wenn möglich mit wenig Fehlern. Hinten kompakt stehen, dem Gegner das Spiel überlassen, Bälle hoch nach vorne. Irgendwann wird sich dort einer der Verteidiger anschütten und das Ding sollte durch sein.“

MVP2021: „Linz/Pasching liegt uns leider nicht. Zum Glück haben sie einen überschätzten Trainer und mit Trauner/Ranftl zwei wichtigen Spieler verloren aber dennoch blicke ich eher skeptisch auf das Spiel. Ein Sieg wäre enorm wichtig, der LASK ist so schlagbar wie seit Jahren nicht mehr. Zudem hoffe ich, dass Ohio seinen ersten Treffer erzielen kann und ins Rollen kommt. Ein fades 0:0 würde leider zur derzeitigen Form beider Vereine passen. Beide Trainer werden sehr nervös an der Seitenlinie gestikulieren (Fehlstart bei uns, Thalhammer ist auch am Wackeln) und es wird einige umstrittene VAR-Situationen geben.“

Patrick_M: „Vielleicht schaffen es mal unsere Veilchen den Sargnagel eines Trainers zu machen. Thalhammer hat soweit ich weiß nicht mehr so viel Kredit in der Stahlstadt.“

Blackcactus: „Ich bin nicht ganz optimistisch. Der LASK wird pressen, als uns ein beim letzten Spiel ein Grüner angelaufen ist, haben wir die Panik bekommen. Ist dann etwas besser geworden, aber wir waren da sehr anfällig.“

Groovee: „Wird sicher kein X. Wird glaub ich ziemlich eindeutig ausfallen. Die Frage ist nur für wen?“

ufo05: „Erwartung 0. Letzter Tabellenplatz wird verteidigt.“

